Du premium à petit prix avec le Xiaomi Mi Mix 3 à moins de 280 euros

Le Xiaomi Mi Mix 3 possède encore de très bons arguments en 2020, surtout à ce prix. Pour moins de 280 euros sur Cdiscount, vous avez aujourd’hui un smartphone équipé d’un écran AMOLED et d’une puce Snapdragon 845, qui plus est compatible charge sans fil. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Si le Xiaomi Mi Mix 4 commence déjà à faire parler de lui, ce n’est pas celui qui nous intéresse aujourd’hui. Non, c’est l’élégant Xiaomi Mi Mix 3 qui bénéficie d’une réduction totale de 250 euros sur son prix d’origine pendant les soldes d’hiver 2020. Si vous aviez un budget de moins de 300 euros pour changer de smartphone, c’est tout simplement le bon plan qu’il vous faut !

En bref

L’écran AMOLED

Le design unique avec slider

Le combo Snapdragon 845 + 6 Go de RAM

Une autonomie généreuse (compatible charge sans fil)

Au lieu de 529 euros à sa sortie, le Xiaomi Mi Mix 3 est aujourd’hui affiché à 329 euros sur Cdiscount, puis revient à 279 euros après avoir reçu le remboursement de l’ODR de 50 euros — valable jusqu’au 31 mars 2020.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible ou si les stocks sont épuisés, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Mix 3.

En savoir plus 👇

À l’instar de ses prédécesseurs, le Xiaomi Mi Mix 3 mise beaucoup sur l’originalité de son design. Il a néanmoins modernisé la formule « totalement borderless » pour laisser cette fois-ci toute la place à sa dalle AMOLED de 6,39 pouces. Aucune encoche ou bulle dans l’écran ne vient par ailleurs gâcher le plaisir, il suffit de faire glisser le slider manuel pour faire apparaître les caméras frontales.

Il est propulsé par le combo Snapdragon 845 + 6 Go de mémoire vive afin d’assurer des performances élevées au quotidien. Pour rappel, cette configuration est celle qui équipait la plupart des smartphones haut de gamme de l’année 2018 et force est de constater qu’elle délivre toujours une puissance satisfaisante en 2020 pour répondre à la majorité des besoins, même avec les jeux gourmands. D’ailleurs, le Mi Mix 3 se montre plutôt endurant malgré sa petite batterie de 3 200 mAh. Il tiendra aisément toute la journée en alternant réseaux sociaux et vidéos sur Internet à la pause déjeuner. De plus, il est compatible avec la charge sans-fil. La bonne nouvelle ? Le socle de recharge nécessaire à cet effet est livré dans la boîte du téléphone, donc pas de dépenses supplémentaires.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste avec un double capteur 12 mégapixels à l’arrière et sa double caméra 24 + 2 mégapixels à l’avant. Quel que soit le module utilisé, le Xiaomi Mi Mix 3 arrive à capturer de beaux clichés, d’autant plus que son mode HDR est particulièrement efficace. Évidemment, il ne propose pas la polyvalence des nouveaux smartphones haut de gamme, mais le résultat est très satisfaisant pour cette tranche tarifaire.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi Mix 3.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.