Du jamais vu, le Huawei P20 Pro est déstocké au prix inédit de 349 euros

Le Huawei P20 Pro était un excellent flagship à sa sortie et c’est toujours le cas en 2020, d’autant plus pour le prix d’un smartphone milieu de gamme. Darty le propose aujourd'hui à moins de 350 euros, c'est clairement un tarif exceptionnel !

Acquérir un flagship d’une ancienne génération possède un gros avantage : le côté premium à prix très (très) réduit. Preuve à l’appui avec le Huawei P20 Pro, un smartphone puissant, autonome et doué en photo, qui profite d’une réduction de 550 euros sur son prix d’origine pendant les soldes d’hiver 2020.

En bref

L’écran OLED bien calibré

Les performances élevées avec le Kirin 970

Le triple capteur photo toujours excellent en 2020

Android 10 arrivera en mars prochain

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Huawei P20 Pro est aujourd’hui affiché à 349 euros chez Darty. Une très belle offre, d’autant plus avec une garantie constructeur de 2 ans.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible au plus au même prix, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei P20 Pro.

Pour en savoir plus 👇

Si le Huawei P20 Pro a marqué les esprits, c’est bel et bien grâce à son module triple capteur. Véritable pionnier dans le domaine, l’ancien fleuron chinois a malgré lui été un exemple à suivre pour beaucoup d’autres constructeurs du marché, à tel point que l’on ne compte plus sur les doigts d’une main les smartphones qui proposent aujourd’hui une solution à multiples capteurs. Presque deux ans après sa commercialisation, son module 8 + 20 + 40 mégapixels fait encore de lui un excellent photophone, où la qualité et la polyvalence recherchées en 2020 sont évidemment au rendez-vous.

Il est par ailleurs propulsé par un Kirin 970 et 6 Go de mémoire vive. Une configuration qui appartient peut-être à une autre génération, mais qui reste considérée comme haut de gamme. Elle fournit encore aujourd’hui des performances suffisamment élevées pour profiter d’une expérience utilisateur fluide, tout en ayant la possibilité de faire tourner les jeux gourmands du Play Store. De plus, il ne vous lâchera pas en plein milieu de la journée grâce à sa batterie de 4 000 mAh qui lui confère une autonomie confortable d’environ 2 jours.

Plus anecdotique, l’ancien fleuron chinois s’était fortement inspiré du design de l’iPhone X à sa sortie. C’est donc sans surprise que l’on retrouve une petite encoche sur la partie supérieure de son bel écran OLED de 6,1 pouces. Il embarque en revanche un bouton en façade qui sert notamment de capteur d’empreintes, un élément que l’on ne retrouve que très rarement à l’ère des smartphones complètement borderless en 2020.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei P20 Pro.

