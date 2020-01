Pixel 4 et 4 XL : première baisse de prix pour les smartphones de Google

C’est l’une des premières fois que l’on constate une baisse de prix pour les fleurons de Google. Que ce soit chez Darty, fnac.com ou Boulanger, le Pixel 4 passe à 699 euros (au lieu de 769) et le Pixel 4 XL à 799 euros (au lieu de 899). Retrouvez le détail des offres ci-dessous.

Disponibles officiellement en France depuis la fin du mois d’octobre 2019 seulement, les Pixel 4 et Pixel 4 XL de Google profitent d’ores et déjà d’une réduction de prix pendant les soldes d’hiver 2020. On les trouve respectivement avec une remise de 9 et 11 %, ce qui n’est pas à négliger pour des smartphones premium lancés il y a 3 mois seulement. Voici les offres :

Le Google Pixel 4 à 699 euros (au lieu de 769) chez Darty, fnac.com et Boulanger

Le Google Pixel 4 XL à 799 euros (au lieu de 899) chez Darty, fnac.com et Boulanger

Le Google Pixel 4 à 699 euros

Le Google Pixel 4 est le modèle classique du nouveau smartphone de Google, mais surtout le plus compact. Il embarque un écran AMOLED de 5,7 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 160 x 1 080 pixels et proposant un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Ce dernier a la particularité d’être contrôlé logiciellement pour repasser automatiquement à 60 Hz dans le but d’éviter d’épuiser la batterie.

Il est propulsé par le Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive afin de proposer une puissance très élevée, idéale pour répondre à la majorité des usages en toute fluidité. Du côté de la photo, Google intègre pour la première fois un double capteur 12 + 16 mégapixels. Le résultat est clairement au rendez-vous, même supérieur à ses prédécesseurs. Il apporte la qualité, mais aussi la polyvalence. On retrouve notamment un mode Superzoom, un mode portrait excellent grâce au troisième capteur pour améliorer l’effet bokeh, et, surtout, le mode astrographie pour prendre des photos d’un ciel étoilé.

Enfin, si le Pixel 4 ne va pas impressionner par son autonomie avec sa petite batterie de 2 800 mAh, il a tout de même le mérite d’être compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W, ainsi que la charge sans fil.

N’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 4.

En bref

Le format compact

La puissance du Snapdragon 855

L’un des meilleurs photophones du marché

Au lieu de 769 euros, le Google Pixel 4 est aujourd’hui disponible à 699 euros sur Darty, fnac.com et Boulanger, soit une économie de 70 euros sur son prix d’origine.

Le Google Pixel 4 XL à 799 euros

Comme son nom l’indique, le Google Pixel 4 XL est une version… XL. Cela sous-entend des proportions plus larges que le modèle classique. Son écran AMOLED, bénéficiant lui aussi d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz, s’étend en revanche sur une diagonale de 6,3 pouces et affiche une définition Quad HD+ de 3 040 x 1080 pixels. De ce fait, la densité de pixels est plus forte que sur le modèle classique, soit 534 ppp contre 424 ppp.

Ensuite, son format imposant lui permet également d’intégrer une plus grosse batterie, même d’une plus grande capacité que le Pixel 3 XL et ses 3 430 mAh. En effet, le nouveau Pixel 4 XL propose 3 700 mAh, ce qui lui confère une autonomie confortable pour toute la journée. On retrouve également la charge rapide jusqu’à 18 W et la charge sans fil.

Pour le reste, on retrouve les mêmes éléments qu’avec le Pixel 4 classique, à savoir un Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive et un module photo excellent.

N’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 4 XL.

En bref

L’autonomie confortable

Encore la puissance du Snapdragon 855

Et c’est également l’un des meilleurs photophones du marché

Au lieu de 899 euros, le Google Pixel 4 XL est aujourd’hui disponible à 799 euros sur Darty, fnac.com et Boulanger, soit une économie de 100 euros sur son prix d’origine.

