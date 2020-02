Nokia 7.2 : l’un des meilleurs élèves du label Android One est en promotion

Le Nokia 7.2 corrige les défauts de son prédécesseur pour être aujourd’hui l’un des meilleurs élèves du label Android One, d’autant plus en promotion. Le smartphone de HMD Global est dorénavant disponible à moins de 300 euros chez une poignée d’e-commerçants, contre 350 euros à son lancement.

Les smartphones du label Android One ont la particularité d’être simples à utiliser, mais ils profitent surtout d’un suivi exemplaire pour les prochaines mises à jour (logiciel et sécurité). Le Nokia 7.2 est par ailleurs un bon élève dans ce domaine vu qu’il tourne déjà sous une version épurée et simplifiée d’Android 10. De plus, il est aujourd’hui disponible à prix réduit.

En bref

L’écran LCD de 6,39 pouces bien calibré

Des performances honorables du Snapdragon 660

La polyvalence en photo avec son module triple capteur signé ZEISS

Au lieu de 349 euros à son lancement, le Nokia 7.2 du label Android One est dorénavant affiché à moins de 300 euros sur Cdiscount, fnac.com et Darty.

Pour en savoir plus 👇

Après un excellent Nokia 7 Plus et un Nokia 7.1 plutôt décevant, HMD Global a apporté fin 2019 une nouvelle solution milieu de gamme pour le label Android One : le Nokia 7.2. Sur le papier, il promet d’être plus agréable à utiliser, et cela commence avec une modernisation du design. Il faut le dire, l’encoche du 7.1 était un peu trop large et pas forcément jolie à regarder. Le 7.2 intègre lui aussi une encoche, mais cette fois-ci en forme de bulle, ce qui est bien plus discret. En revanche, les bordures autour de l’écran sont toujours aussi prononcées, notamment à cause de cette volonté de vouloir conserver le logo de la marque sur le menton du téléphone…

En ce qui concerne les performances, Nokia a appris de ses erreurs avec le Snapdragon 636 du Nokia 7.1. Il revient alors aux sources avec le toujours très bon Snapdragon 660 qui équipait déjà le Nokia 7 Plus, ainsi que beaucoup d’autres smartphones milieu de gamme (comme le Xiaomi Mi A2). Cette configuration datée n’est pas encore forcément obsolète, puisque force est de constater qu’elle délivre toujours une puissance suffisante pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, même pour jouer à des jeux 3D.

Car il n’est jamais trop tard, le constructeur finlandais se décide enfin d’équiper un de ses smartphones milieu de gamme d’un triple capteur photo. Il se compose d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un téléobjectif de 5 mégapixels. Le résultat ? Plutôt prometteur à vrai dire. ZEISS est un habitué des solutions photographiques sur les smartphones de Nokia et celle-ci est loin d’être bâclée. Il possède même un mode nuit assez efficace, mais sans atteindre la qualité du segment premium — évidemment.

En ce qui concerne l’autonomie, elle devrait se situer dans la moyenne avec sa batterie de 3 500 mAh, voire un peu plus grâce à l’interface peu gourmande qu’est Android One. On apprécie par ailleurs son port USB-C, son port jack 3,5 mm et son port microSD.

