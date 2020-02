Le Huawei P30 avec plus de 50 % de remise, c’est tout simplement inédit

Le Huawei P30 commence à être un habitué des promotions, mais ce n’est pas pour nous déplaire. Via Acheter sur Google, ce smartphone premium doué en photo descend à 379 euros avec le code promo FEBSHOT12, contre 799 euros à son lancement.

Un an après sa sortie, le Huawei P30 est toujours un excellent smartphone en 2020. Il est puissant, autonome, doué en photo et surtout bien plus abordable qu’auparavant grâce une remise de plus de 50 % sur son prix d’origine. Du jamais vu jusqu’à aujourd’hui !

En bref

Un format relativement compact

L’écran OLED de toute beauté

Une autonomie bien gérée

Ses qualités en photo

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Huawei P30 est aujourd’hui affiché à 429 euros avec Acheter sur Google via la boutique Carrefour, puis passe à 379 euros en utilisant le code promo FEBSHOT12.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei P30.

Pour en savoir plus 👇

Si le Huawei P30 partage sensiblement le même design que la version Pro, quelques différences subsistent et font, mine de rien, la différence. Tout d’abord, la façade avant du smartphone ne propose pas les bordures incurvées sur les côtés, son écran OLED affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels est totalement plat. Ensuite, il est plus compact. Sa diagonale de 6,1 pouces favorise grandement la préhension du téléphone.

En supprimant le capteur ToF (Time of Flight), le P30 classique ne peut évidemment pas proposer un aussi bon mode portrait que son aîné, mais cela ne l’empêche pas du tout d’être un excellent photophone. Le savoir-faire de Huawei dans le domaine n’est d’ailleurs plus à prouver. Le module triple capteur 40 + 16 + 8 mégapixels du Huawei P30 apporte sans surprise une bonne qualité d’images en toute circonstance, tout en proposant une grande polyvalence (ultra grand-angle, zoom x3, etc.).

Croyez-le ou non, mais le P30 est d’ailleurs plus autonome que le modèle Pro malgré sa plus petite batterie de 3 650 mAh — contre 4 200 mAh. Lors de notre test personnalisé Viser, il a tenu 11 heures et 56 minutes avant de passer en dessous des 10 % après une charge complète, ce qui représente une heure de plus que le P30 Pro. Bref, l’endurance est formidablement bien gérée au quotidien pour tenir plus de 2 jours. Il n’est en revanche pas compatible avec la charge sans fil.

La puissance est toutefois commune aux deux modèles de la gamme. Certes, le Kirin 980 est un peu en deçà du Snapdragon 855, mais les performances de la puce premium d’HiSilicon sont loin d’être décevantes au quotidien. Les jeux les plus gourmands du Play Store tourneront de manière optimale, même avec 6 Go de mémoire vive (contre 8 Go pour le P30 Pro).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei P30 ou celui du Huawei P30 Pro, six mois après.

Découvrez notre guide d’achat dédié

