Le Samsung Galaxy A50 est aujourd’hui moins cher que le A40

Le Samsung Galaxy A50 a fait partie des meilleurs smartphones milieu de gamme de l'année 2019. C'est d'ailleurs toujours le cas en 2020 avec une réduction de plus de 120 euros sur son prix d'origine ! Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le Samsung Galaxy A50 a été remplacé par le nouveau A51, mais il faut tout de même prendre en compte que plus d’une centaine d’euros les sépare aujourd’hui. Si votre budget vous le permet, foncez vers le nouveau modèle. Cependant, il est important de préciser que le rapport qualité/prix de l’ancien modèle a rarement été aussi excellent. Pour preuve, il est encore moins cher que le Samsung Galaxy A40.

En bref

L’écran Super AMOLED pour ce petit prix

L’autonomie confortable avec 4 000 mAh

L’appareil photo plus ou moins polyvalent

Au lieu de 350 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy A50 est aujourd’hui disponible au prix inédit de 230 euros, ce qui représente une économie de 120 euros sur son prix d’origine. Une très belle offre pour un produit vendu et expédié par Cdiscount, donc avec une garantie de 2 ans.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy A50 propose un design qui s’inscrit dans la veine de 2019, avec des finitions soignées pour un résultat agréable en main. Il n’est pas aussi massif que son grand-frère, le A70 et ses 6,7 pouces, mais sa diagonale d’écran de 6,4 pouces est déjà assez imposante pour des petites mains. Pas de panique, l’interface One UI aide beaucoup pour faciliter la manipulation du téléphone à une main.

Il possède ensuite une fiche technique intéressante pour son prix contenu. On retrouve notamment un capteur d’empreintes sous sa dalle Super AMOLED, ainsi qu’un triple capteur photo au dos de l’appareil. Son module 25 + 8 + 5 mégapixels a le mérite de capturer de beaux clichés dans la plupart des situations, bien qu’il éprouve quelques difficultés en basse lumière. On apprécie surtout la polyvalence apportée sur cette tranche tarifaire, notamment avec son mode ultra grand-angle plutôt efficace.

Le smartphone coréen est enfin propulsé par un SoC Exynos 9610 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration n’est définitivement pas la plus performante du segment milieu de gamme, mais elle est déjà satisfaisante pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide, avec la possibilité de lire quelques jeux 3D. De plus, son autonomie est très confortable (2 jours environ) grâce à sa batterie de 4 000 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Samsung Galaxy A50.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous pour dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A50.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du constructeur coréen, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2020.