L’excellent Huawei P30 à moitié prix, avec les services de Google

Le Huawei P30 a rarement été aussi abordable. Il n’est d'ailleurs jamais passé sous la barre des 400 euros sur Amazon, enfin jusqu'à aujourd'hui.

Alors oui, les précommandes du nouveau Huawei P40 ont d’ores et déjà débuté, mais il faut rappeler que le dernier smartphone haut de gamme du constructeur chinois n’embarque pas les services de Google… Le P30 est à ce jour le dernier terminal premium de Huawei à en profiter. De plus, il est aujourd’hui aussi abordable qu’un smartphone milieu de gamme grâce à cette promotion.

En bref

Son format compact

L’écran OLED bien calibré

Ses qualités indéniables en photo

La puissance du Kirin 980 toujours efficace

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Huawei P30 est actuellement disponible à 394 euros sur Amazon, ce qui représente une économie de 405 euros sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

Le Huawei P30 a beaucoup de qualités, mais la photo est sans aucun doute la plus importante de toutes. Son triple capteur 40 + 16 + 8 mégapixels offre une qualité d’image toujours excellentes en 2020, et en toute circonstance. Il propose également une grande polyvalence, en passant par l’ultra grand-angle, le portrait, le zoom x3, etc.

Sa deuxième qualité vient ensuite de son format relativement compact. Son écran OLED et borderless ne s’étend que sur une diagonale de 6,1 pouces, ce qui offre une bonne préhension au quotidien. Cependant, sa petite taille n’implique pas une petite autonomie. Sa batterie de 3 650 mAh offre une autonomie considérable, même plus que la version Pro et sa batterie de 4 200 mAh, selon notre test.

Il est ensuite propulsé par le Kirin 980 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration fait désormais partie de la génération précédente depuis l’arrivée du Kirin 990, qui équipe actuellement les nouveaux Huawei P40 et Huawei P40 Pro, mais les performances sont loin d’être décevantes avec le P30. Les jeux les plus gourmands du Play Store tourneront comme un charme et l’expérience utilisateur sera toujours fluide.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P30.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre de cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei P30.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du constructeur chinois, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones Huawei en 2020.