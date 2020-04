L’iPhone XS n’a jamais été aussi abordable, mais c’est du reconditionné

L'iPhone XS 64 Go est certes disponible en reconditionné sur Rue du Commerce, mais il n'a jamais été aussi abordable qu'aujourd'hui en étant proposé à seulement 499 euros. De plus, le smartphone est garanti 1 an.

On est loin de pouvoir tous se payer un iPhone au prix fort, mais passer par le reconditionnement est souvent un bon compromis pour obtenir un smartphone haut de gamme à prix très réduit. C’est aujourd’hui le cas de l’iPhone XS proposé sous les 500 euros.

En bref

L’écran OLED très bien calibré

Sa facilité à prendre de belles photos

La puissance élevée de sa puce A12 Bionic

Au lieu de 1 159 euros à son lancement, le modèle reconditionné de l’iPhone XS (64 Go) est aujourd’hui disponible à seulement 499 euros sur Rue du Commerce, ce qui représente une économie de 660 euros sur son prix d’origine.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Reconditionné ou pas, l’iPhone XS est encore une valeur sûre en 2020. Tout d’abord, il est très puissant grâce à sa puce A12 Bionic gravée en 7 nm. Vous serez d’ailleurs surpris par sa gestion des processus en cache qui permet de lancer un grand nombre d’applications sans avoir à les recharger ensuite, contrairement à Android qui gèle certaines applications en fond.

Ensuite, ce n’est pas le meilleur photophone, ni le plus polyvalent, mais on ne peut qu’apprécier sa facilité à prendre un beau cliché dans tous les cas, notamment grâce à sa double stabilisation optique très efficace. Pour ce qui est de l’autonomie, sa batterie de 2 658 mAh est suffisante pour tenir toute une journée, mais sans plus. On se réconforte toutefois avec sa compatibilité charge sans fil.

Du côté du design, il est bien mieux loti que la récente solution abordable d’Apple (aka l’iPhone 11). C’est un véritable petit bijou, car les matériaux utilisés en font clairement un objet de luxe, ne serait-ce que par son châssis en acier inoxydable du plus bel effet. De plus, son écran borderless (embarquant la technologie OLED) ne dépasse pas les 5,8 pouces afin de proposer un format compact agréable en main.

L’iPhone XS tourne enfin sous la dernière version d’iOS et il recevra les prochaines mises à jour (majeures ou de sécurité) pendant encore quelques années. Apple est effectivement un excellent élève dans ce domaine.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple iPhone XS.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de découvrir d’autres offres concernant l’Apple iPhone XS.

Notre guide d’achat

Pour découvrir des alternatives tout aussi — voire plus — premium, nous vous invitons à jeter un coup d’œil à notre guide des meilleurs smartphones haut de gamme en 2020.