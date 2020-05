Le Samsung Galaxy S20 Plus à 689 euros au lieu de 1 009 : c’est immanquable

Si vous recherchez la meilleure offre du moment pour obtenir l'un des nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung à prix réduit, n'allez pas plus loin : le Galaxy S20 Plus (128 Go) est aujourd'hui disponible à seulement 689 euros au lieu de 1 009, soit 320 euros d'économies.

Le Samsung Galaxy S20 Plus est un smartphone qui fait les bons compromis pour apporter une expérience équilibrée. Il est plus autonome que le S20 classique et il est tout de même très bon en photo malgré l’absence du capteur 108 mégapixels du S20 Ultra. Avec cette promotion, c’est tout simplement le meilleur rapport qualité/prix de la marque coréenne aujourd’hui !

En bref

Batterie 4 500 mAh

Ecran AMOLED 120 Hz

Exynos 990 + 8 Go de RAM

4 capteurs photo : 64 + 12 + 12 mégapixels + ToF

Au lieu de 1 009 euros, la version 4G du Samsung Galaxy S20 Plus (128 Go) est actuellement disponible à seulement 689 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez 34,45 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

En regardant d’un coup d’œil le Samsung Galaxy S20 Plus, on remarque très rapidement qu’il s’agit bel et bien d’un produit haut de gamme tant les finitions sont exemplaires. Confortable en main, il est également très agréable à regarder lorsque sa belle dalle Dynamic AMOLED de 6,7 pouces affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz est allumée.

Il est propulsé par le SoC Exynos 990, l’alternative européenne au Snapdragon 865 pour Samsung, épaulé par 8 Go de mémoire vive pour ce modèle 4G (et jusqu’à 12 pour celui compatible 5G). Il est vrai que cette configuration est moins puissante que celle de Qualcomm, mais la différence est finalement minime. Le Galaxy S20 Plus propose une expérience utilisateur sans ralentissement en toute circonstance, même dans les jeux 3D.

D’autant plus que de récentes mises à jour ont dorénavant permis aux nouveaux fleurons de Samsung de gérer un peu mieux leur autonomie. La différence n’est pas non plus incroyable, mais la batterie de 4 500 mAh du S20 Plus peut désormais facilement tenir une journée complète. Il est également compatible avec la recharge rapide jusqu’à 25 W, ainsi qu’avec la charge sans fil.

Du côté de la photo, on retrouve une composition triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels, accompagnée d’un capteur ToF (Time of Flight). La qualité est évidemment au rendez-vous, même de nuit. De plus, il apporte une bonne polyvalence, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle, zoom, etc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test du Samsung Galaxy S20 Plus dans nos colonnes.

