La version Snapdragon du Samsung Galaxy S20 Ultra est à 931 euros

C'est le bon moment de craquer si vous attendiez une belle promotion pour le Samsung Galaxy S20 Ultra. A l'occasion des soldes d'été 2020, on trouve sa version équipée d'un Snapdragon 865 à 931 euros sur Rakuten. C'est 428 euros de moins que notre modèle Exynos.

Si vous ne le savez pas, les smartphones haut de gamme de Samsung sont généralement déclinés en deux modèles. Celui du marché européen compte sur les puces Exynos tandis que le reste du monde profite d’un Snapdragon, souvent jugé plus performant. Il en va évidemment de même pour le Galaxy S20 Ultra.

Rassurez-vous, cette version est compatible avec la majorité des bandes 4G françaises. Vous serez également prêt pour l’arrivée de la 5G.

En bref

L’énorme écran de 6,9 pouces

La polyvalence de son appareil photo

La version Snapdragon 865 plus puissante qu’un Exynos 990

Le Samsung Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) est aujourd’hui disponible à 931 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez 93 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est le modèle le plus ambitieux de la gamme premium du géant coréen. Il embarque tout d’abord l’un des meilleurs écrans du marché avec sa dalle Dynamic AMOLED de 6,9 pouces, affichant une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La fluidité est exemplaire, les couleurs sont fidèlement retranscrites et les angles de visions sont excellents… bref, presque rien de lui fait défaut. Même le capteur d’empreintes sous l’écran est d’une réactivité étonnante.

Au dos, on retrouve un module imposant puisqu’il est équipé de 4 capteurs, dont un de 108 mégapixels. C’est simple, Samsung livre aujourd’hui ce qu’il se fait de mieux en matière de photo sur smartphones avec une qualité impressionnante de jour comme de nuit et une polyvalence poussée jusqu’à la possibilité de faire des zoom x100. Sans oublier les vidéos en 4K à 60 images secondes, en slow motion à 240 images par secondes, etc.

A l’intérieur de la bête, on ne retrouve cette fois-ci pas un Exynos 990, mais un Snapdragon 865 – toujours épaulé par 12 Go de mémoire vive. Les deux configurations répondent aux mêmes besoins et n’auront aucun mal à faire tourner tous les jeux gourmands à fond. Cependant, la solution de Qualcomm est plus performante et permettrait également un gain d’autonomie pour sa batterie de 5 000 mAh. Ceci étant dit, notez qu’il est également compatible charge rapide et charge sans fil.

Autre point qui fait également la différence : le stockage. Notre version européenne de base offre 128 Go alors que celle-ci monte jusqu’à 256 Go (toujours extensible via microSD).

Nous n’avons pas testé la version Snapdragon, mais vous pouvez toujours lire notre test du Samsung Galaxy S20 Ultra européen pour en savoir davantage.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S20 Ultra.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.