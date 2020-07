Le surprenant Samsung Galaxy M31 baisse déjà son prix pour les soldes

Vous recherchez un bon smartphone pas cher, mais vous ne voulez pas vous diriger vers Xiaomi ? Samsung propose justement sa solution abordable avec son nouveau Galaxy M31, lequel profite déjà d'une réduction de 50 euros pour les soldes.

La gamme Galaxy M est la nouvelle porte d’entrée de Samsung pour acquérir un smartphone avec un rapport qualité/prix quasi tout aussi alléchant que ses concurrents chinois. Que ce soit au niveau de la puissance, de l’écran ou de l’autonomie, le M31 possède d’ailleurs une fiche technique étonnante pour son prix, d’autant plus avec une réduction de 50 euros pour les soldes.

En bref

Son écran Super AMOLED de 6,4 pouces

Son autonomie prometteuse avec 6 000 mAh

Sa puissance équivalente au Galaxy A51, pour moins cher

Au lieu de 289 euros depuis son lancement, le Samsung Galaxy M31 passe aujourd’hui à 239 euros sur Amazon. Le smartphone est disponible en plusieurs coloris : noir, bleu et rouge.

Pour en savoir plus 👇

Samsung compte bien faire de l’ombre à Xiaomi avec son récent Galaxy M31. Ce dernier compte évidemment sur une belle fiche technique pour attirer la curiosité des utilisateurs et utilisatrices, notamment avec la présence du SoC Exynos 9611 que l’on retrouve déjà sur un A51 vendu 100 euros plus chers. Cette configuration n’est effectivement pas aussi puissante que le Snapdragon 720G du Redmi Note 9 Pro, mais elle peut déjà faire tourner de nombreux jeux 3D.

Les surprises continuent du côté de la photo avec un module polyvalent équipé de pas moins de 4 capteurs, dont la composition est la suivante : 64 + 8 + 5 + 5 mégapixels. De ce fait, de nombreux modes sont disponibles pour se faire plaisir, en passant du portrait à l’ultra grand-angle et jusqu’au mode macro. La qualité devrait d’ailleurs être au rendez-vous en plein jour avec un capteur principal qui utilise la technique du pixel binning, mais on se doute que ce M31 ne surprendra pas forcément par ses clichés nocturnes.

Ce n’est pas fini. Le Samsung Galaxy M31 propose également une autonomie prodigieuse sur le papier grâce à une très grosse batterie de 6 000 mAh. C’est assez rare d’apercevoir une telle capacité sur un smartphone, en espérant par contre qu’elle soit suffisamment bien gérée pour atteindre des sommets. Ceci étant dit, on l’imagine très bien tenir plus de 2 jours sans forcer. On trouve également une compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 15 W.

Pour finir, son design reste très classique avec une encoche en haut et un menton assez prononcé en bas. Il a toutefois le mérite d’apporter une belle dalle Super AMOLED de 6,4 pouces sur cette tranche de prix. Cette dernière affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels est forcément de bonne facture, connaissant Samsung.

Retrouvez prochainement notre test du Samsung Galaxy M31 sur Frandroid.

