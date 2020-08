Le Samsung Galaxy S20 Plus est pour la première fois à moins de 600 euros

Le Samsung Galaxy S20 Plus est l'un des meilleurs smartphones de 2020 et avec les mois qui se suivent, son prix descend progressivement chez les revendeurs. Rakuten le propose au prix de 584 euros au lieu de son prix de départ de 939 euros grâce à un code promo.

Le Samsung Galaxy S20+ est le champion des promotions, tous les mois, une nouvelle offre plus intéressante que l’ancienne fait son apparition. Cette fois-ci, le smartphone passe pour la première fois sous la barre des 585 euros sur Rakuten.

En bref

Le magnifique écran 120 Hz

Des performances de haute volée

Un design irréprochable

Le Samsung Galaxy S20 Plus est disponible à 584 euros sur Rakuten au lieu de 939 euros dans sa version 4G + 128 Go dans ses trois coloris : Gris Cosmique, Noir Cosmique et Bleu Nuage grâce au code promo RAKUTEN15.

Le Samsung Galaxy S20+ est indéniablement l’un des meilleurs smartphones de 2020. Samsung a coché presque toutes les cases du smartphone parfait à commencer par le design magnifique. Les finitions sont d’une excellente qualité, la prise en main est très bonne et Samsung a vraiment réussi à créer un beau smartphone.

Son écran est LE point fort du smartphone, Samsung excelle dans ce domaine et l’écran de ce S20 Plus en est l’exemple parfait avec un contraste parfait, une excellente restitution des couleurs et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend l’affichage ultra fluide.

Le smartphone embarque le SoC Exynos 990 de Samsung couplé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage (extensible via micro-SD jusqu’à 1 To), autant dire que le smartphone est prêt à réaliser n’importe quelle tâche qu’elle soit simple comme de la navigation web ou ultra gourmande comme une partie de PUBG. L’autonomie est cependant un petit point faible puisque le smartphone ne devrait pas tenir plus d’une bonne journée loin de son chargeur USB-C ou chargeur sans-fil…

Enfin, ce S20 Plus embarque un quadruple capteur photo qui lui offre une grande polyvalence, en ultra grand-angle, en zoom ou en mode portrait, vous aurez du mal à prendre le smartphone à défaut. Les clichés ne sont pas parfaits, mais il fait clairement partie du haut du panier des photophones, juste en dessous des Google Pixel ou des iPhone. De plus, Samsung propose maintenant 3 ans de mises à jour Android sur ces derniers smartphones, dont le Galaxy S20+ !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre test complet du Samsung Galaxy S20 Plus.

Notre guide d’achat

Pour en savoir plus sur la gamme de smartphones de Samsung, n’hésitez pas à faire un tour sur notre guide d’achat dédié aux appareils du géant coréen.