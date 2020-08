Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra déjà à moins de 1000 euros

Avec son Galaxy Note 20 Ultra, Samsung propose encore un smartphone premium presque excellent mais au prix toujours très élevé. Quelques semaines seulement après sa sortie, on le trouve déjà à prix réduit sur Rakuten. Il est disponible à seulement 985 euros eu lieu de 1309 euros.

Sorti la semaine dernière, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G est indéniablement l’un des meilleurs smartphones de l’année. Il est à la hauteur du premium que dégage la gamme Galaxy Note. Mais l’« Ultra » pourrait signifier aussi « ultra cher », car à 1309 euros, il est compliqué de craquer. Heureusement, Rakuten est là pour proposer le nouveau flagship coréen à 985 euros grâce à un code promo.

En bref

L’écran magnifique

La puissance du Snapdragon 865 Plus

Le très efficace module photo

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G est disponible à 985 euros sur Rakuten avec le code promo RAKUTEN15 au lieu d’un prix de 1309 euros.

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G à 985 euros sur Rakuten RAKUTEN15

Le smartphone de l’offre est une déclinaison importée du Galaxy Note 20 Ultra avec le SoC Snapdragon 865+ au lieu du Exynos 990. Il reste cependant compatible avec l’intégralité des fréquences françaises.

Pour en savoir plus 👇

Comme tout flagship Samsung, l’appareil est dessiné à la perfection. La qualité de fabrication est irréprochable et on se retrouve avec un smartphone élégant entre les mains. L’écran AMOLED 6,9 pouces est tout simplement parfait : des contrastes infinis, une très bonne restitution des couleurs, une définition de 3200 x 1440 pixels et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour offrir une fluidité d’affichage irréprochable !

Ce qui est également irréprochable, ce sont ses performances. Avec le SoC Snapdragon 865+ couplé à 12 Go de mémoire vive, on a un des smartphones les puissants du marché qui sera capable de gérer n’importe quelle tâche sans problèmes. Ajoutons à cela les 256 Go de stockage interne extensible via micro-SD.

Ce Note 20 Ultra pêche sur un tableau : la batterie. Ce n’est pas dramatique, mais le smartphone ne tiendra pas plus d’une journée avec l’écran réglé en 120 Hz. La batterie 4500 mAh est un peu juste…

Là où par contre le Note 20 Ultra tape juste, c’est sur la photo. Avec son triple capteur photo grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x5, on a un appareil photo très polyvalent qui produit d’excellents clichés dans la plupart des circonstances.

Enfin, le Galaxy Note 20 Ultra est déjà compatible 5G. La nouvelle technologie qui devrait être déployée dans les mois qui suivent dans l’hexagone pourra fonctionner sans problèmes sur ce smartphone. Ainsi, vous vous assurez un appareil compatible avec le top des réseaux mobiles sur le long terme.

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G à 985 euros sur Rakuten RAKUTEN15

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test complet du Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (version Exynos 990).

D’autres offres

Si cette offre pour le Samsung Galaxy Note 20 Ultra n’est plus disponible, jetez un coup d’œil au tableau ci-dessous pour trouver le smartphone au meilleur prix.

Notre guide d’achat

Si vous voulez craquer pour un nouveau smartphone, n’hésitez pas à lire notre top des meilleurs smartphones du moment pour vous aider à faire votre choix.