Amazon casse le prix de l’excellent Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est actuellement le smartphone le plus haut de gamme pour le géant coréen. Lancé au prix fort de 1 309 euros, il est aujourd'hui en promotion à 999 euros sur Amazon en deux coloris différents.

Vous êtes au bon endroit si vous attendiez une baisse significative de prix pour le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ce smartphone équipé d’un stylet et doté de nombreux autres atouts se négocie actuellement avec une réduction inédite de plus de 300 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’excellent module photo

L’écran 6,9 pouces à 120 Hz

L’Exynos 990 + 12 Go de RAM

Au lieu de 1 309 euros, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est aujourd’hui en promotion à 999 euros sur Amazon. Le smartphone est disponible en deux coloris : noir et bronze.

On trouve également la version classique du Note 20 en promotion :

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est une version améliorée du smartphone classique équipé d’un stylet. Il upgrade tout, à commencer par son écran Dynamic AMOLED qui s’étire désormais jusqu’à 6,9 pouces et qui propose un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Même la définition monte jusqu’à 3 200 x 1 440 pixels.

On retrouve ensuite le puissant Exynos 990 sous sa coque, ici épaulé par 12 Go de RAM au lieu de 8 pour la version classique, pour encore plus de puissance et de rapidité dans l’exécution des tâches. Cette configuration est légèrement en retrait face au Snapdragon 865, mais reste très puissante pour offrir les mêmes usages que la solution de Qualcomm.

La photo est d’ailleurs à l’honneur avec son module 108 + 12 + 12 mégapixels, où la qualité et la polyvalence ne font qu’un. Il est presque impossible de rater un cliché tant il est bon. De jour comme de nuit, il fournit des photos exploitables que vous adorerez partager sur les réseaux sociaux.

Ce smartphone ne déçoit pas non plus du côté de l’autonomie avec sa batterie de 4 500 mAh, mais ce n’est tout de même pas un champion avec ses composants très gourmands en énergie, d’autant plus quand le mode 120 Hz est activé. Cependant, on se réconforte avec une charge rapide efficace et une compatible avec la charge sans fil.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la duite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Black Friday – Black Week : tout savoir

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses cette année. Initialement prévu le 27 novembre et précédé habituellement de la Black Week, il s’étend sur une période plus large cette année. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance : c’est celles-ci que nous considérons comme les offres du Black Friday. Notez également que certains marchands pourraient décaler des offres sur la semaine du Cyber Monday.

Durant toute la période, l’équipe de Frandroid sélectionnera les meilleurs bons plans disponibles à travers différentes sélections :

Les dernières offres en direct sur notre compte Twitter #FrandroidBonsPlans

Les bons plans en détail

Suivez également l’événement avec une sélection spéciale chez Numerama.