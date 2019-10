Bouygues Telecom a décidé de prolonger ses forfaits mobile B&You sans engagement jusqu'au 18 novembre prochain. Toujours avec un minimum de 50 Go et un maximum de 100 Go, les différentes offres sont clairement destinées à celles et ceux qui consomment du contenu (presque) sans modération.

Vous êtes un gros consommateur de data Internet ? Ça tombe bien, Bouygues Telecom a récemment prolongé ses offres sans engagement qui mettent l’accent sur une grosse quantité de données 4G. Pour preuve, le premier forfait B&You à 11,99 euros par mois propose 50 Go. Le second à 14,99 euros par mois offre la même enveloppe de data, mais avec un accès illimité à Internet le week-end. Enfin, le dernier à 19,99 euros par mois va encore plus loin avec 100 Go.

Les offres B&You en bref

Des forfaits sans engagement et sans condition de durée

Avec une grosse quantité de Go dans tous les cas

Et surtout un prix à vie !

Si vous souhaitez profiter d’une offre B&You sans engagement, vous avez jusqu’au 18 novembre 2019. Notez que 10 euros seront ajoutés à la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. De plus, la conservation de votre numéro est disponible gratuitement en fournissant le code RIO de votre ligne mobile.

Les offres B&You en détail

Le forfait B&You sans engagement à 11,99 euros par mois est dorénavant le premier choix pour Bouygues Telecom. Il propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français. Son enveloppe 4G s’élève à 50 Go dans l’Hexagone, dont 6 Go à l’étranger.

Le deuxième forfait à 14,99 euros par mois est un peu différent du précédent. Lui aussi propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe, ainsi que la même quantité de données 4G dans l’Hexagone, à savoir 50 Go, mais avec des avantages intéressants pour seulement 3 euros de plus. Tout d’abord, l’accès à Internet pendant le week-end est illimité en France. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui consomment beaucoup de contenu en streaming, notamment pour les habitués des week-ends devant Netflix. Ensuite, l’enveloppe de data s’élève à 10 Go en Europe.

Celui à 19,99 euros par mois est quant à lui le forfait ultime. Toujours en proposant les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe, il élève sa quantité de data jusqu’à 100 Go, lesquels sont utilisables partout en France. Une enveloppe conséquente qui pourra répondre à plusieurs besoins, comme celui de partager sa connexion via une box 4G par exemple. Enfin, il propose également 10 Go en Europe.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED SFR Forfait 4G - 60 Go 28 octobre Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 12€ 15€ Voir Série limitée B&You - 50 Go 18 novembre Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 11,99€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 60 Go 29 octobre Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 9,99€ 19,99€ Voir Voir tous les forfaits