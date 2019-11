Pour le Black Friday, les différents opérateurs proposent aujourd’hui leurs meilleurs forfaits 4G sans engagement à prix réduit. B&You, RED by SFR, Cdiscount mobile et NRJ mobile, découvrez les offres en série limitée disponibles pendant cet événement.

Cdiscount mobile

Le forfait en série limitée pour le Black Friday chez Cdiscount mobile donne accès aux appels, SMS et MMS en illimité et à 40 Go de données 4G en France métropolitaine. Notez que le débit est réduit au-delà. Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations à l’étranger au total), les conditions sont les mêmes qu’en France concernant les appels, SMS et MMS en illimités, mais avec un niveau de data moins important, réduit à 3 Go sur le réseau 4G.

Jusqu’au 2 décembre prochain, le forfait Cdiscount mobile 40 Go est proposé à 1,99 euro par mois pendant 6 mois, puis passe à 13,99 euros.

Retrouvez le forfait Cdiscount 40 Go à 1,99 €/mois

NRJ mobile

Le forfait en série limitée pour le Black Friday chez NRJ Mobile donne accès aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. En ce qui concerne les données 4G, l’enveloppe mensuelle accordée pour ce forfait s’élève à 200 Go, utilisables partout dans l’Hexagone. Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations incluses au total, dont 30 en Europe et 8 en outre-mer), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS. La data est néanmoins réduite à 5 Go.

Jusqu’au 31 décembre prochain, le forfait NRJ mobile 200 Go est proposé à 9,99 euros par mois pendant 1 an, puis passe à 24,99 euros.

Retrouvez le forfait NRJ Mobile 200 Go à 9,99 €/mois

RED by SFR

Le nouveau forfait RED en série limitée pour le Black Friday propose les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que l’accès à une enveloppe de 100 Go de données 4G. On retrouve les mêmes conditions depuis l’Europe et les DOM concernent les appels, SMS et MMS, mais avec un niveau de data inférieur à celui en France, à savoir 8 Go. Si la totalité de l’enveloppe de donnée 4G en France est consommée, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

Jusqu’au 1er décembre inclus, le forfait RED illimité 100 Go est proposé à 12 euros par mois, sans prix qui double la deuxième année. Oui, le prix est à vie !

Retrouvez le forfait RED 100 Go à 12 €/mois

B&You

Bouygues Telecom devait s’y mettre également. Son forfait B&You en série limitée pour le Black Friday propose les appels, SMS, MMS illimités en France avec 50 Go de data et un accès à Internet en illimité le week-end. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve encore une fois les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, mais évidemment avec une quantité de 4G réduite. L’opérateur propose en effet une enveloppe de 8 Go, décomptés du total. Petit bonus, le forfait propose également un abonnement offert à Spotify Premium pour une durée de 3 mois.

Jusqu’au 2 décembre prochain, le forfait B&You 50 Go est disponible à 11,99 euros par mois, à vie.

Retrouvez le forfait B&You 50 Go à 11,99 €/mois

Notez que le forfait avec 100 Go est également à prix réduit chez B&You. Il passe de 19,99 à 14,99 euros par mois.

Notre comparateur des forfaits 4G

Pour découvrir d'autres offres, n'hésitez pas à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile sans engagement.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED SFR Forfait 4G - 100 Go 31 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 12€ 15€ Voir Prixtel - Le complet 03 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go - 50 Go 4,99€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 60 Go 03 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 9,99€ 19,99€ Voir Voir tous les forfaits

