Ce forfait mobile spécial soldes d’été offre 50 Go de 4G pour 2,99 € par mois

Eh oui, les soldes d'été 2020 concernent aussi les forfaits mobile. Cdiscount propose en ce moment une offre sans engagement avec 50 Go de données 4G pour seulement 2,99 euros par mois, alors que ce MVNO (opérateur mobile virtuel) octroie habituellement 30 Go pour le même prix.

Si vous souhaitez réduire drastiquement votre facture de téléphonie mobile, c’est vers un forfait à petit prix sur une courte durée qu’il faut se tourner. L’offre sans engagement proposée aujourd’hui chez Cdiscount mobile permet de payer moins de 3 euros par mois pendant toute une année, soit un total de 36 euros. Vous pourrez ensuite très bien choisir de migrer vers un autre opérateur à la fin de cet avantage.

En bref

Un petit prix les 12 premiers mois

Avec 50 Go en France et 3 Go en Europe

Et le réseau Bouygues, SFR ou Orange (attribué à l’inscription)

Jusqu’au 22 juillet 2020, le forfait 50 Go chez Cdiscount mobile est disponible à seulement 2,99 euros par mois pendant un an, puis passe à 15,99 euros après la période promotionnelle.

Pour en savoir plus 👇

Ce forfait en série limitée chez Cdiscount mobile propose les appels, SMS, MMS illimités et 50 Go de données 4G (débit réduit au-delà) en France métropolitaine. C’est une enveloppe plus que suffisante au quotidien pour apprécier du contenu en streaming en encore jouer en ligne. Cependant, les gros gourmands devront sans doute jongler avec une connexion Wi-Fi (au travail ou à la maison) pour ne pas dépasser leur consommation mensuelle.

Depuis l’Europe et les DOM (avec un total de 38 destinations), on trouve les appels, SMS et MMS illimités uniquement vers un numéro français. La data est évidemment réduite depuis ces zones, à savoir 3 Go. C’est le minimum pour rester en contact avec des proches, mais cela ne conviendra évidemment pas à celles et ceux qui sont amenés à souvent prendre l’avion.

Pour rappel, Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, lui-même raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous à l’inscription, ce qui sous-entend à l’adresse de votre domicile. Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de chez vous avant de prendre une décision.

Il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous optez pour la conservation gratuite de votre numéro en fournissant, à l’inscription, le code RIO de votre ligne mobile.

