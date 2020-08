Fortnite : Epic Games peut-il faire plier Apple et Google ?

Certes, Fortnite a été banni de l'App Store et du Play Store, mais l'initiative d'Epic Games contre les politiques d'Apple et Google semble si bien menée que l'on peut se demander si l'entreprise a les moyens de faire trembler les deux géants de la tech. C'est tout l'objet de notre sondage de la semaine.

C’est l’affaire qui a agité cette fin de semaine : Fortnite a été banni du Play Store et de l’App Store respectivement par Google et Apple. En d’autres termes, et pour bien prendre conscience de la chose, le jeu mobile le plus populaire n’est plus disponible sur les deux plus gros magasins d’applications du marché. Une situation inédite due à une initiative sans précédent d’Epic Games, l’éditeur de Fortnite.

L’entreprise a délibérément enfreint les règles de l’App Store et du Play Store pour éviter de payer la commission de 30 % réclamée par Google et Apple sur les transactions effectuées dans l’application. Un geste effronté et politique qu’Epic Games a minutieusement fomenté pour réussir son coup d’éclat.

Epic Games met la pression sur Apple et Google

Car oui, nous pouvons parler de coup d’éclat. Epic Games savait pertinemment que Fortnite allait se faire bannir par Google et Apple et avait donc déjà préparé sa contre-attaque. La société n’a pas tardé à poursuivre la pomme en justice, puis la firme de Mountain View dans la foulée pour abus de position dominante. Dans ses documents, l’éditeur explique que les politiques menées par les deux géants sur leur boutique nuisent à la concurrence saine et juste.

Epic Games est même allé jusqu’à diffuser une vidéo anti-Apple lourde de symboles accompagnée d’un hashtag #freefortnite massivement repris sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, quelques développeurs d’autres applications ont rapidement apporté leur soutien. Au vu de l’ampleur que prend cette affaire, on est en droit de se demander : Epic Games a-t-il les moyens de faire plier Google et Apple ? Dites-nous ce que vous en pensez !

Chargement Epic Games peut-il faire plier Apple et Google ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, ils ont les bons moyens de pression

Seulement si d'autres développeurs font la même chose

Aucune chance, Apple et Google sont trop forts

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application Frandroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

N’hésitez pas évidemment à argumenter vos points de vue dans la section commentaires de cet article. Sur Frandroid, nous continuerons de suivre cette affaire avec attention, car, vous vous en doutez, elle n’est très certainement pas terminée.