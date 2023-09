Nos huit meilleures nouveautés à retenir de l’IFA 2023

L'IFA 2023 s'est montré plus calme que les éditions précédentes, il faut bien le dire. Mais cela ne nous a pas empêché de dénicher des nouveautés franchement bluffantes.

L’IFA, grand-messe annuelle de l’électronique, vient de fermer ses portes. Pour ceux qui ont suivi l’événement de près ou de loin, cette édition 2023 a offert une palette de sentiments contrastés. De la grandeur habituelle à l’absence surprenante de certains géants, en passant par la montée incontournable des marques chinoises, revenons sur les moments forts et faibles de cette édition.

Avant de plonger dans le vif du sujet, replaçons l’IFA dans son contexte. Cet événement berlinois est l’un des plus grands rassemblements mondiaux dédiés à l’électronique. Chaque année, presque 200 000 visiteurs, dont des professionnels, journalistes et curieux du grand public, se pressent dans les allées pour découvrir les dernières innovations en matière de TV, PC, technologies pour la maison connectée, batteries, vélos électriques, smartphones, tablettes et la liste continue. C’est un véritable temple dédié à la technologie.

Des absences remarquées et une montée en puissance chinoise

La première chose qui frappe lors de cette édition 2023, c’est l’absence de certains poids lourds du secteur. Sony, acteur historique et toujours très attendu, n’avait, pour la première fois, aucun stand. Un silence qui n’est pas passé inaperçu. Dans le même esprit, LG Electronics, bien que présent, n’avait déployé aucun porte-parole français sur place. Et que dire de l’absence totale de Huawei, un autre titan de l’électronique ?

Cependant, là où certains voient un espace vide, d’autres y voient une opportunité. Les marques chinoises, en particulier, ont saisi cette chance. Honor a, par exemple, occupé une place de choix, renforçant sa présence et sa visibilité. Et il n’était pas le seul : de nombreuses marques chinoises, certaines déjà reconnues et d’autres cherchant à se faire un nom, étaient présentes en force.

Un cru 2023 sans grandes révélations

Si l’IFA est généralement l’occasion de découvrir en avant-première des produits innovants, cette année, la majeure partie des annonces s’est avérée être une redite. Beaucoup de produits avaient déjà été présentés lors du CES 2023 ou du MWC 2023. Mais que les amateurs de technologie se rassurent, quelques surprises ont tout de même égayé l’événement.

Xgimi Horizon Ultra

L’Horizon Ultra, par son design élégant et ses fonctionnalités avancées, a su captiver notre attention. Doté d’un système Android TV 11, ce vidéoprojecteur 4K propose une définition native Ultra HD, rendue possible grâce à la technologie de « wobulation ».

Mais l’Horizon Ultra ne s’arrête pas là. Compatible avec le Dolby Vision, le vidéoprojecteur promet des couleurs d’une précision chirurgicale avec une couverture impressionnante de 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Pour y parvenir, Xgimi combine astucieusement une source lumineuse LED et une source laser, permettant ainsi d’atteindre une puissance lumineuse de 2 300 lumens ANSI.

Honor Magic V2 et V Purse

Avec l’absence remarquée des grandes marques de smartphones, Honor avait le champ libre. Le constructeur chinois a présenté son nouveau smartphone pliant le Honor Magic V2. Son principal atout : sa finesse de 4,7 mm lorsqu’il est déplié.

Le géant de Shenzhen a aussi présenté un concept de smartphone, le Honor Magic V Purse. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un smartphone pliant qui vise à imiter jn sac à main.

La conduction aérienne

L’IFA a inventé la conduction aérienne. C’est une révolution (non). Blague à part, Shokz et JBL ont fait la part belle à de nouveaux écouteurs intégrant de petits haut-parleurs à l’entrée du conduit auditif.

Mais quel intérêt ? Pour le cas des Shokz OpenRun Pro, cela permet d’apporter des basses par-dessus la conduction osseuse. Pour les écouteurs JBL Soundgear Sense, il s’agit plutôt de ne pas trop agresser les oreilles des utilisateurs.

Lenovo Legion Go

Imaginez un Steam Deck sur lequel on pourrait détacher les manettes. C’est ce que propose le Lenovo Legion Go. Sous le capot, il est très similaire à une Asus ROG Ally, mais possède en outre un écran QHD+.

La manette de droite peut être détachée pour servir de souris et le tout tourne sous Windows 11.

LG StandbyME Go

Décidément les produits en Go ont la cote ! LG a ramené dans ses valises à l’IFA… une valise. Et dans cette valise, on trouve un téléviseur, LG oblige. Son nom, le StandbyME Go. Il s’agit d’un écran 27 pouces Full HD+ 60 Hz doté d’une autonomie de 3 heures.

Le concept vise deux catégories de personnes : les invétérés du camping et les pros qui veulent obtenir un effet démonstratif.

Urbanista

Urbanista est une marque suédoise de produit audio qui s’est très vite positionnée comme « verte ». Elle a déjà à son actif un casque fermé (Los Angeles) et des écouteurs true wireless (Phoenix) qui se rechargent par des panneaux solaires. L’entreprise boucle la boucle avec la Malibu, sa première enceinte nomade fondée sur le même principe.

Comme vous vous en doutez, elle se charge grâce à des panneaux solaires placés sur sa face supérieure (un port USB-C est tout de même présent). Selon le constructeur, elle offre une autonomie de 30 heures environ, qui peut atteindre les 45 heures quand elle est exposée au soleil ou à une forte source de lumière. Elle est certifiée IP67, qu’elle tombe dans l’eau ou se retrouve noyée sous le sable sur une plage, elle devrait rester fonctionnelle. Elle est annoncée pour courant septembre au prix de 169 euros.

SwitchBot K10+

SwitchBot a fait son petit effet avec son S10, un robot aspirateur laveur doté de trois bases différentes. Le constructeur se fait encore remarquer avec le K10+, un robot aspirateur laveur dédié aux petits espaces. Ainsi, il promet la même intelligence que les meilleurs produits du marché, mais concentrés dans un robot de la taille d’une grande assiette plate, soit une bonne vingtaine de centimètres de diamètre, contre 35 à 40 cm pour les produits classiques.

Il est également livré avec une base d’autovidange de dimensions très raisonnable et vous pourrez laver les sols en ajoutant une lingette humide jetable, qui sera humidifiée durant le cycle de nettoyage par le réservoir d’eau intégré au robot. La vadrouille se range dans le couvercle de sa base et son installation est très simple. Si vous avez abandonné l’idée d’un robot aspirateur, car votre domicile est trop petit, vous avez peut-être ici votre sauveur. Il ne reste plus qu’à attendre pour connaître son prix et sa disponibilité, annoncés sans plus de précision pour la fin de l’année.

Unistellar

Observer les étoiles est une passion qui demande une certaine maîtrise technique et des conditions d’observation. Un plaisir que beaucoup se refusent devant la difficulté de mise en place. Le constructeur de télescopes numériques Unistellar change la donne avec son eQuinox 2 et le eVscope 2. Le premier est pensé pour favoriser l’observation en milieu urbain et le second promet une immersion unique. Les deux se contrôlent via votre smartphone ou tablette (iOS et Android), vous pointez sur une carte du ciel ce que vous voulez observer et le télescope va automatiquement se positionner. L’affichage se fait alors sur votre smartphone ou tablette et vous pouvez en apprendre beaucoup sur les corps astraux que vous découvrirez ou admirerez.

Les propriétaires de eVscope 2 pourront en plus admirer les étoiles par un oculaire optique comme avec un télescope classique. Lors de cet IFA, le constructeur marseillais en a profité pour présenter un filtre dédié à l’observation en plein jour, et même celle du soleil. Nous vous rappelons que ce dernier ne doit jamais être observé directement avec les yeux au risque de brûler votre rétine… Tout cela a un prix : 2499 euros pour le eQuinox 2 et 4499 euros pour le eVscope 2. Le Smart Solar Filter est en précommande au prix de 248 euros.

