Moins de 1000 € pour un PC Windows ARM aussi endurant qu’un MacBook Air : Lenovo veut frapper fort à l’IFA de Berlin

Le futur de Windows se trouve sur l’architecture ARM. Mais jusqu’ici, les PC de nouvelle génération présentés par Microsoft étaient relativement onéreux. Lenovo devrait profiter de l’IA pour changer la tendance.

Le Lenovo IdeaPad 5x // Source : Evan Blass

L’intelligence artificielle doit-elle forcément rimer avec prix exorbitant ? Pour Lenovo, la réponse semble être un grand « non ». D’après des informations partagées par le célèbre leaker Evan Blass sur X, le constructeur chinois s’apprête à annoncer les premiers PC Copilot + à moins de 1000 € lors de l’IFA, grand-messe technologique allemande de la rentrée.

L’IdeaPad 5x et l’IdeaPad Slim 5x seraient tous les deux équipés de la puce octocœur Snapdragon X Plus. Moins cher que sa grande sœur à 10 cœurs, le processeur (que Qualcomm s’apprête aussi à annoncer outre-Rhin) vise justement à démocratiser l’accès à la plateforme ARM pour les PC Windows. Lenovo semble donc prêt à sauter sur l’opportunité en commercialisant des ordinateurs Windows 11 dopés à l’IA à partir de 899 €.

Un prix symbolique pour rendre l’IA accessible

Pour le moment, les ordinateurs labellisés « Copilot + » sont tous vendus plus de 1000 €. L’entrée de gamme, incarnée par le Dell Inspiron 14 Plus, commence à 1099 €. En proposant un modèle de 200 € moins cher, Lenovo veut donc passer sous la barre symbolique du millier d’euros, sans pour autant faire trop de concessions sur la partie technique.

Le Lenovo IdeaPad 5x Slim // Source : Evan Blass

Le Slim 5x embarquerait un écran 14 pouces, un port USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI 2.1 et un lecteur de carte microSD. Côté RAM et stockage, le PC pourrait accueillir jusqu’à 32 Go de mémoire vive et 1 To de SSD dans sa configuration la plus musclée. Bien évidemment, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3 seront aussi de la partie, le tout pour 899 € donc, dans la version de base.

Oled, USB-C et format 2 en 1 pour l’IdeaPad 5x

Le 5x « classique » ne changerait que peu la formule, si ce n’est qu’il embarquerait un écran Oled (en option sur le modèle Slim) et un design « 2 en 1 » lui permettant de replier l’écran à 180°. L’appareil gagnerait aussi un port USB-C au passage et 100 € sur l’addition, pour un prix de départ à 999 € donc.

L’annonce des deux ordinateurs devrait être imminente puisqu’ils devraient montrer le bout de leur nez à l’IFA, sans doute dans la foulée de l’annonce de la nouvelle puce Snapdragon X Plus. Si les prix affichés par Lenovo sont encore un peu trop élevés pour vous, un peu de patience, Qualcomm devrait sortir en 2025 un processeur encore moins cher.