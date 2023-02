Philips OLED937 : la Smart TV complète pour ne pas se prendre la tête

La TV Philips OLED937 récemment testée par Frandroid est un appareil que nous vous recommandons pour ses qualités rares. Surtout, avec ce modèle, vous n’aurez pas besoin d’investir dans des équipements supplémentaires…

Philips 65OLED937 La TV tout-en-1 premium

Toute l’année, la rédaction de Frandroid teste, en plus des smartphones, ordinateurs, écouteurs et autres, différents modèles de téléviseurs. Il peut être compliqué de vous recommander un modèle de Smart TV précis tant cela réclame un investissement conséquent. Toutefois, à la lumière de notre test de la Philips OLED937, nous allons marquer une exception… et vous recommander chaudement ce modèle.

En effet, le Philips OLED937 étant un peu à part et ayant reçu la note de 9/10, l’équipe guide d’achat l’a placé dans plusieurs sélections :

Pourquoi acheter la TV Philips OLED937 ?

Si nous vous recommandons la Philips OLED937, c’est en premier lieu pour la variété des prestations qui sont proposées. Tout d’abord grâce à l’utilisation de la technologie Oled, vous apportant de très larges angles de vision et de splendides contrastes. Le piqué, et plus globalement la qualité d’image, est assez irréprochable, quel le soit le type de contenu vidéo. La partie gaming n’est certes pas la meilleure du marché, mais elle offre suffisamment de satisfaction pour les consoles de nouvelle génération.

Surtout, notre recommandation de cette TV Philips s’appuie sur la polyvalence de l’appareil. Au sein de la construction est intégrée une barre de son pensée par la marque spécialisée Bowers & Wilkins, placée au niveau du pied. Vous n’êtes pas sans savoir que les systèmes audio en place dans la plupart des téléviseurs sont tout juste médiocres. C’est donc une réelle valeur ajoutée : pas besoin ici d’acheter une barre de son en plus. De même, le système Ambilight (sur les quatre côtés) est très prisé pour l’immersion apportée sur tous les types de contenus.

Enfin, le logiciel intégré au téléviseur est Android TV dans sa version 11. Celui-ci offre toutes les applications de SVOD possibles, mais aussi une fonction Chromecast pour diffuser des contenus depuis votre smartphone ou votre tablette. Il est donc également possible de se passer d’une box TV pour cet appareil. Dans sa version 65 pouces, la Philips OLED937 est commercialisée à 3 499 euros. Le prix à payer pour avoir un appareil haut de gamme aux prestations complètes, le tout sans se prendre la tête.

Achetez une Philips OLED937 si :

Vous recherchez une TV grand format

Vous êtes à la recherche d’un produit tout-en-un

Vous souhaitez de l’Oled

Vous en avez le budget

N’achetez pas une Philips OLED937 si :

Vous souhaitez bâtir vous-même votre offre multimédia

Vous voulez un système Home Cinema

Vous cherchez un produit abordable



