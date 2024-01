Samsung Galaxy S24 Ultra : notre recommandation du smartphone ultime de ce début d’année

Le Samsung Galaxy S24 Ultra sort aujourd'hui, et il s'agit d'un smartphone d'exception. Voici pourquoi, et pour qui, on le recommande chez Frandroid.

Samsung a dévoilé sa nouvelle série de smartphones haut de gamme pour 2024, les trois Galaxy S24. Le S24 Ultra est le modèle le grand, le plus puissant, mais aussi le plus cher. Il représente ce que la firme coréenne sait faire de mieux. Successeur réussi du S23 Ultra qui nous avait déjà convaincu en 2023, le S24 Ultra maitrise sa partition à merveille, que cela soit sur le design, les capacités en photo, la qualité de l’écran ou la puissance interne. Si vous cherchez le top du top des smartphones tournant sous Android, un petit bijou qui vous accompagnera des années durant, vous êtes tombés sur le bon modèle.

Après son test complet par Omar, nous avons été tellement convaincus que nous l’avons intégré dans plusieurs de nos sélections thématiques de smartphones : d’abord dans celle des meilleurs smartphones de 2024, mais aussi dans les meilleurs smartphones photo, les smartphones haut de gamme et les smartphones grand format.

Voici, en trois points marquants, pourquoi on vous le recommande.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S24 Ultra ?

Samsung Galaxy S24 Ultra Le meilleur smartphone de 2024 ?

Le S24 Ultra démarre à 1469 euros, un tarif conséquent. Alors, vaut-il le coup… réponse tout de suite.

Pour son splendide écran, le meilleur du marché

Samsung est incontestablement le roi en matière de dalle tactile, et le prouve une fois encore avec le S24 Ultra. Il arbore le plus bel et le plus performant écran du marché en 2024, 6,8 pouces Amoled, avec un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz. Il est protégé par un nouveau Gorilla Glass Armor qui a en plus l’avantage de réduire efficacement les reflets. Les contrastes sont excellents, de même que la luminosité (jusqu’à 2600 cd/m² en mode auto si vous êtes en plein soleil). Si la justesse des couleurs n’est pas forcément au rendez-vous, il n’empêche que ce TRÈS grand écran est un régal pour regarder des vidéos au quotidien. De plus, il est très pratique à utiliser avec le S Pen fourni.

Pour son excellence en photo

Encore une fois, le modèle Ultra tire son épingle du jeu sur le volet photo. Il fait honneur à son prédécesseur, le S23 Ultra, qui remportait déjà tous nos comparatifs en la matière. Si vous voulez le meilleur photophore du moment… le voici. Ce modèle fait preuve d’une polyvalence dont peu de téléphones peuvent se vanter. En plus d’un grand angle (200 Mpx) et d’un ultra grand angle (12 Mpx), il est muni de deux téléobjectifs qui font partie des meilleurs. Le x5, tout particulièrement, offre des résultats bien lumineux, et le x10 numérique est convaincant. Sur le reste, rien à redire : le piqué est beau, la gestion des sources lumineuses et de la colorimétrie est réussie. Mode Nuit, mode Portrait, selfie, vidéo… le S24 Ultra sait tout faire parfaitement et il ne vous laissera jamais tomber.

Pour l’IA bien intégrée dans un bon OS

En 2024, One UI, l’OS de Samsung, est un des meilleurs — en tout cas à notre sens. Et bonne nouvelle, en achetant un S24, vous avez droit à sept ans de mises à jour majeures. Cela fait de ce téléphone un véritable investissement qui vaut le coup, car vous pourrez le conserver longtemps. Cette interface a été, cette année, dopée à l’IA, que vous trouverez disséminée un peu partout. Au menu, un clavier qui vous propose de reformuler vos phrases, de la traduction instantanée (à l’écrit comme à l’oral), mais aussi beaucoup de retouches photo intelligentes avec des suggestions très réussies. L’intégration de la fonction « Circle with Google » qui permet de faire une recherche en entourant simplement un élément est aussi très pratique.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est fait pour vous si :

Vous souhaitez ce qui se fait de mieux en matière de smartphone actuellement

Vous avez besoin d’un excellent appareil photo

Vous voulez un téléphone puissant

Vous cherchez à pouvoir garder votre téléphone de longues années

Vous ne faites pas de concessions sur l’autonomie… ni sur quoi que ce soit en fait !



