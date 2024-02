Les 3 meilleurs PC portables testés par Frandroid en février 2024

Le marché du PC portable continue d'avancer en 2024. La rédaction de Frandroid s'efforce de vous proposer une vision actualisée avec des tests réguliers. Voici les 3 meilleurs ordinateurs portables testés par nos soins et qui sont à retenir en ce mois de février.

En ce début d’année 2024, le marché des ordinateurs portables commence à se mettre en place. Si vous êtes à la recherche du meilleur PC portable, il faudra notamment se tourner vers les modèles sortis en 2023. Sachez tout de même que certains modèles dévoilés cette année commencent déjà à être commercialisés. La rédaction de Frandroid s’efforce de tester le plus de références disponibles. Au programme du top 3 de ce mois-ci, un PC Huawei, un Chromebook d’Asus et un Framework.

Huawei MateBook D16 (2024) La bonne affaire de ce début d'année

La gamme de PC portables Huawei se renouvelle chaque année, et c’est le modèle D qui a été testé par nos soins. Il se distingue par un grand écran, en l’occurrence ici, c’est une dalle LCD de 16 pouces avec un rafraîchissement standard de 60 Hz. La luminosité maximale a été mesurée à 323 cd/m2 et le Delta E à 1,08, ce qui est tout de même un peu éloigné des attentes sur le marché. Le Huawei Matebook D16 de 2024 possède une belle autonomie pour un usage bureautique entre 10 et 11 heures. Il est aussi compatible PowerDelivery pour supporter une charge de 65W. Un dernier mot sur la configuration, puisque vous pourrez opter jusqu’à une puce Intel Core i9-13900H, accompagnée par 16 Go de RAM DDR4. Pour en apprendre plus sur ce modèle abordable, nous vous conseillons de lire notre test du Huawei Matebook D16 2024.

Vous êtes à la recherche d’une proposition un peu plus rafraîchissante en matière d’ordinateur portable ? Le Framework Laptop a choisi la philosophie d’une machine personnalisable, évolutive et entièrement réparable. Le design va en ce sens, avec un clavier et une connectique qui se plient à votre volonté et vos besoins. Pour ce qui est de l’écran, la dalle LCD de 16 pouces propose un rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz et est compatible VRR. Sa luminosité est bonne avec un filtre antireflet agréable au quotidien. La configuration s’articule autour d’un processeur AMD Ryzen 7 7840HS et d’une carte graphique Radeon RX 7700S. Ils permettent des performances en gaming louables, même si AMD souffre encore un peu de la comparaison avec son rival de toujours, Nvidia. La batterie encaisse 7 heures d’usage sans le moindre problème et surtout, la réparabilité permise avec cette machine est son atout majeur. Notre test du Framework Laptop est disponible à la lecture pour en apprendre plus.

ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402) Le meilleur Chromebook disponible ?

Les Chromebooks sont destinés à un usage bureautique, professionnel, voire étudiant. Malgré la communication d’Asus assurant d’une visée créative pour son Chromebook Plus CX34, ce PC portable se contente d’être excellent sur ses fondamentaux. À commencer par un design de belle facture, permettant à la machine d’être aisément transportable pour un usage nomade. Son écran mat et tactile de 14 pouces offre de bonnes performances pour de la bureautique. En revanche, cette dalle souffre d’un contraste et d’un espace colorimétrique trop limités pour être exploitables en création graphique. Il dispose aussi d’une connectique assez complète avec le Wi-Fi 6 et deux ports USB-C. L’autonomie fluctue entre 6 et 10 heures avec en complément une charge rapide 45 W permettant au Chromebook d’être situé dans le haut du panier dans sa catégorie. Notre test de l’Asus Chromebook Plus CX34 est disponible à la lecture pour en apprendre plus.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.