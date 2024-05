Les 3 smartphones testés que nous vous recommandons en mai 2024

Voici notre cru des smartphones testés le mois dernier et que nous vous recommandons. Découvrez notre sélection des trois modèles de téléphone à retenir ce mois de mai 2024.

Après un début d’année intense dans l’actualité autour des smartphones, le mois d’avril a été une période plus calme. L’occasion pour la rédaction de Frandroid de faire des tests de téléphones un peu différents qu’à l’accoutumée. Ainsi, Samsung, surtout connu pour son offre haut de gamme, a vu sa gamme Galaxy A être passée au crible par nos journalistes. En effet, par leur excellent rapport qualité/prix, certains appareils ont une place de choix dans notre guide d’achat des meilleurs smartphones à choisir en 2024. Pour compléter l’ensemble de nos recommandations, nous avons aussi choisi un smartphone haut de gamme Xiaomi. C’est parti pour le top 3 des recommandations de smartphones du mois !

Xiaomi 14 Ultra Le nec plus Ultra

Nous vous avions déjà évoqué le Xiaomi 14, qui avait reçu nos faveurs lors de son test. Le Xiaomi 14 Ultra est tout aussi bon dans sa volonté de proposer une expérience premium. L’écran de 6,73 pouces propose de belles prestations au niveau de la colorimétrie et de la luminosité, le tout avec un rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. Nous vous conseillons de basculer en réglage Saturé et en température chaude pour en tirer le meilleur. Sa configuration articulée autour de la puce Snapdragon 8 Gen 3 et les 16 Go de RAM offrent les meilleures performances du moment. Un dernier point sur lequel se distingue le 14 Ultra est son volet photo. Le téléphone Xiaomi propose l’une des expériences les plus abouties, notamment grâce à un apport réel du partenariat avec Leica. La grosse batterie permet d’offrir jusqu’à deux jours d’usage avec en complément une charge rapide.

Pour 1499 euros, Xiaomi livre un smartphone luxueux capable de tenir tête à l’iPhone 15 Pro Max et au Samsung Galaxy S24 Ultra. On regrettera que le constructeur ne propose que 4 versions d’Android face à une concurrence qui monte jusqu’à 7 ans désormais.

Samsung Galaxy A35 L'excellent rapport qualité/prix

Si Samsung est l’une des marques les plus plébiscitées sur le très haut de gamme, elle souffre d’une concurrence exacerbée autour du rapport qualité/prix. C’est en ce sens que le constructeur a repris la main sur sa gamme Galaxy A. Avec le Samsung Galaxy A35 ce sont les smartphones à moins de 400 euros qui sont dans le viseur. Au niveau de la fiche technique, l’appareil propose un ensemble général très cohérent. Cela se traduit notamment par l’apport de la surcouche OneUI 6.1. Celle-ci offre le plein de personnalisation et des fonctions IA, même si un léger surplus d’apps publicitaires est à noter. Vous avez droit à un bel écran ainsi que de solides performances dans les usages quotidiens. L’expérience proposée en photographie est bonne, malgré un capteur ultra grand angle à la traîne. Enfin, pour ce qui concerne l’autonomie, notre test a pu constater une endurance d’une journée et demie. Malheureusement, avec une charge 25W, le téléphone est un peu à la traîne, comme souvent avec Samsung.

Son prix de départ à 399 euros font du Samsung Galaxy A35 l’un des appareils proposant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché.

Samsung Galaxy A15 4G Le smartphone Samsung pas cher

Dans le secteur de l’entrée de gamme, Samsung a une longueur de retard derrière Xiaomi. Le Samsung Galaxy A15 dans sa version 4G est l’un des appareils pensés pour rattraper cette lacune s’appuyant sur le savoir-faire du constructeur. Cela passe tout d’abord par une belle dalle Oled de 6,5 pouces avec un rafraîchissement à 90 Hz. Comme pour son aîné, la surcouche logicielle OneUI 6.1 est l’un des gros points forts du téléphone grâce à sa personnalisation. Là aussi, vous avez droit à quatre années de mises à jour Android. Au quotidien, les performances sont acceptables, mais ne vous attendez pas à performer en gaming. Le Galaxy A15 est aussi capable d’encaisser une journée et demie d’usage malgré là encore un chargeur 25W désespérant de lenteur. L’expérience photographique est également bonne sans être exceptionnelle. Surtout pour un smartphone à moins de 200 euros, le Samsung Galaxy A15 4G se pose en réelle alternative à Xiaomi et ses Redmi.

