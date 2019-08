Les trottinettes électriques sont désormais partout. Si les véhicules en free-floating sont un excellent point d’entrée pour découvrir le moyen de locomotion, en avoir un à soi est moins contraignant. Seulement voilà, le marché est une foire, inondée de produits à la fiabilité douteuse et donc accidentogènes. Nous allons vous conseiller ici des modèles — que nous avons essayé — pour différents usages.



Difficile de choisir une trottinette électrique. Très difficile. Les écarts de prix sont très importants, les marques peu connues et très nombreuses, il existe toutes les tailles, tous les poids, toutes les vitesses… et un cadre légal qui sera en application d’ici quelques semaines. C’est à se demander s’il ne vaut pas mieux finalement utiliser les trottinettes en free-floating qui empiètent sur la voie publique de beaucoup de villes de France et d’ailleurs.

Non. Croyez-nous. Posséder sa propre trottinette électrique est une volupté de fin gourmet. Plus besoin de chercher des engins dans la rue, disponible à toute heure, toujours en bon état. Sur le long terme, et en fonction du prix d’achat de votre trott’, cela vous coûtera aussi moins cher, à raison de 3 euros les 10 minutes (le tarif pratiqué par Lime à Paris) en comptant un aller-retour par jour… votre trottinette sera rentabilisée en 3 à 6 mois.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles dans diverses catégories correspondant aux usages les plus courants d’une trottinette électrique. Nous nous sommes notamment basé les critères de l’encombrement, de l’autonomie et du prix pour nos recommandations. Sachez que nous avons essayé tous les modèles de cette sélection, même s’ils n’ont pas tous été testés en bonne et due forme sur FrAndroid.

E-Twow Booster V Confort : notre recommandation

E-Twow (pour Electric Two Wheels, prononcez i-tou) a été l’un des pionniers de la trottinette électrique en France et dans le monde. La marque chinoise est désormais bien implantée chez nous et a acquis ses lettres de noblesse à la force de la qualité de ses produits, grâce au bouche-à-oreille plutôt que de campagnes marketing. Présente au début de l’aventure, à une époque où l’on regardait encore les utilisateurs de trottinettes électriques avec un mélange de mépris et de curiosité, c’est sur les forums d’aficionados que la marque a commencé à faire parler d’elle.

Le dernier modèle de la marque s’appelle la Booster V, sortie en 2018, puis rafraîchie un peu plus tard avec une version sous-titrée Confort. C’est selon nous la trottinette la plus polyvalente du marché actuellement. Elle a trouvé le juste milieu entre autonomie, encombrement, vitesse et confort. Son moteur 575 W vous tracte jusqu’à 35 km/h, sur une grosse trentaine de kilomètres. Elle peut de franchir des côtes jusqu’à 23°, vous devriez ainsi même pouvoir grimper dans Montmartre. Notez qu’il faudra la brider à 25km/h pour se conformer à la loi qui entrera en application au mois de septembre.

La Booster V Confort est amortie à l’avant et à l’arrière, et ses pneus en gomme… gomment les irrégularités de la chaussée. Elle pèse moins de 11 kg, et fait moins d’un mètre de long. Elle se glissera ainsi sans soucis dans le coffre d’une voiture, rentrera dans le porte-bagage d’un train, et ne dérangera pas trop vos voisins dans le métro si vous devez le prendre pour une raison ou pour une autre. Elle se fera discrète au bureau. Elle dispose par ailleurs d’un écran pour afficher la vitesse, le kilométrage et le niveau de batterie et sélectionner le mode de conduite, vous permettant de la brider à 25 km/h notamment.

Elle n’est toutefois pas totalement exempte de défauts. Comme toutes les trottinettes E-Twow ses commandes d’accélération et de freinage sont très proches du centre du guidon. Les mains sont donc moins écartées que sur un vélo par exemple, ce qui demande un petit temps d’adaptation. Par ailleurs, le freinage à récupération d’énergie seul à un comportement auquel il faut s’habituer également. Ça freine fort puis décroit rapidement, il faut donc se servir du frein à pied très souvent.

La E-Twow Booster V Confort en bref

La trottinette la plus polyvalente actuellement

Vitesse et autonomie…

… mais elle reste transportable.

On trouve aujourd’hui la Booster V Confort à moins de 750 euros. Chez Amazon notamment.

Le meilleur rapport qualité/prix : Xiaomi Mi Scooter (M365)

Vous l’avez forcément déjà croisée dans les rues. S’il n’y pas d’études fiables sur les ventes de trottinette par modèle, il est presque certain que la Xiaomi Mi Scooter est à ce jour la trottinette la plus vendue en France, et même probablement dans le monde. On la voit partout, et Bird l’a même utilisé massivement pendant ses premiers mois d’existence. Xiaomi a réussi à convaincre un très large public grâce à un rapport qualité/prix extrêmement intéressant. Lorsqu’elle est arrivée, d’abord par le biais de l’import, elle était proposée à moins de 400 euros (et encore sous le nom de « M365 ») quand la plupart des trottinettes étaient proposées autour du millier d’euros. Elle est toujours vendue à moins de 400 euros aujourd’hui, mais cette fois sans avoir besoin de l’importer.

autrement dit, elle demeure le meilleur rapport qualité/prix du marché. C’est incontestable. À ce prix, vous profitez d’une trottinette confortable car perchée sur des pneus à chambre à air qui absorbent bien les irrégularités de la route. Le défaut de sa qualité et que la crevaison est possible. Vous pouvez cependant les changer pour des pneus pleins. On apprécie également la présence d’un frein à disque à l’arrière pour un meilleur freinage, mais veillez à ce qu’il soit bien réglé avant de vous lancer à pleine vitesse (voir encadré). Son grand deck permet en plus de se tenir confortablement les deux pieds plats. Son autonomie annoncée est de 30 km vous ferez en réalité moins, il vaut mieux tabler sur une vingtaine.

Vérifiez le frein ! Le frein arrière de la Mi Scooter peut être mal réglé à la réception, on vous conseille de le tester à basse vitesse avant de vous élancer pour de bon. Le garde-boue n’étant pas vraiment prévu pour être un frein de secours, c’est le seul moyen de ralentir le véhicule. Sachez toutefois que grâce à l’eABS, freiner de l’arrière vous fait aussi freiner de l’avant, tout en récupérant de l’énergie.

Le plus gros problème de la M365 est son encombrement. D’abord, elle pèse 12,5 kg, ce qui se fait vite sentir à bout de bras, d’autant qu’on ne peut pas vraiment la tirer sur sa roue avant lorsqu’elle est pliée. Ensuite, son deck mesure plus 1 mètre de long, enfin elle ne se replie pas totalement « à plat », ce qui fait que même repliée, elle reste haute de près de 50 cm. Elle n’est pas vraiment facile à ranger. Sa motorisation 250 W permet d’atteindre 25 km/h, mais ne permet pas de gravir des pentes de plus de 14°. Vous serez vraiment au ralenti dans certaines rues pentues, dans certains cas vous serez même obligé de l’aider du pied.

La Xiaomi Mi Electric scooter en bref

Le meilleur rapport qualité/prix du marché

Autonome et confortable…

…Mais encombrante

On trouve la Mi Electric Scooter à moins de 400 euros, parfois autour de 350 euros dans le cadre d’offres promotionnelles.

Micro Falcon : le petit format

Fabricant historique de trottinettes manuelles, Micro s’est lancé tardivement sur le marché des électriques. Avoir une première tentative intéressante, mais à rebours du marché avec la E-Micro One à assistance électrique, la marque Suisse s’est décidé à proposer un modèle 100% électrique avec la Micro Falcon. Cette dernière veut convaincre grâce à son encombrement réduit au maximum, tout en conservant une bonne puissance. Ce petit format a en revanche imposé une autonomie utile réduite : 6 à 8 km. C’est peu par rapport aux trottinettes plus classiques, mais cohérent avec la volonté de Micro de proposer une trottinette « multimodale ».

La marque envisage la Falcon comme une trottinette du « dernier kilomètre », c’est-à-dire celui qui vous sépare de chez vous au métro/à la gare et du bureau au métro. Elle vous permettra en plus d’effectuer des petites courses dans votre quartier ou vous rendre chez vos amis qui n’habitent pas loin. Son petit format fait qu’on la glisse aisément n’importe où, même sur une terrasse parisienne bondée — vous n’aurez droit qu’à quelques regards noirs –, dans le métro ou un train. Son poids de 8 kg fait qu’on la transporte facilement, et que l’on ne peine pas trop à la porter dans les escaliers du métro. C’est donc un choix idéal pour les citadins qui veulent gagner du temps sur leurs trajets quotidiens.

En dépit de sa compacité, la Micro Falcon reste puissante puisque son moteur 500 W permet d’aller jusqu’à 25 km. Le moteur est logé dans la roue arrière, c’est donc une propulsion plutôt qu’une traction. C’est pratique pour franchir les trottoirs et gravir les côtes. Dont la Rue de Martyrs, nous l’avons fait plusieurs fois avec. Elle ne dispose en revanche pas de suspension et ses pneus durs transmettent toutes les aspérités de la chaussée. Comme nous le disions, elle n’est pas adaptée aux longs trajets.

On apprécie en revanche la poignée de gaz au guidon, similaire à une moto ou un scooter. On freine en la tournant vers l’avant, le garde-boue fait également office de frein à pied. Elle dispose de feux arrière, mais pas à l’avant. Il faudra donc en acheter un séparément pour vous conformer à la nouvelle réglementation.

La Micro Falcon en Bref

Compacte, mais puissante

Pour un usage citadin uniquement

Le confort n’est pas son fort

La Micro Falcon est par ailleurs assez chère au regard de ses performances puisqu’on la trouve pour un peu moins de 800 euros.

FAQ

Quel est le bon prix pour trottinette électrique ?

Vous pouvez trouver aujourd’hui de nombreuses références de trottinettes électriques très bon marché, autour de 250 euros. Évitez-les. Il s’agit de matériel de piètre qualité sur lequel il faut absolument faire l’impasse, au risque d’une défaillance en circulation et d’un accident important. Sous la barre des 350 euros, vous pouvez sérieusement commencer à douter de la qualité l’objet. Mieux vaut dépenser un peu plus et rentrer du travail sain et sauf.

Trottinettes électriques : que dit la loi ?

À partir de septembre 2019 un décret entrera en application pour encadrer l’utilisation des trottinettes électriques et assimilés (gyroroue, etc.). Les grandes lignes sont les suivantes : circulation sur les pistes cyclables obligatoire — ou la chaussée s’il n’y en a pas — interdiction de dépasser 25 km/h, de rouler à deux, l’engin doit également disposer de feux à l’avant et à l’arrière. Il faudra attendre la publication du décret pour connaître tous les détails, car certaines zones d’ombre subsistent.

Comment entretenir sa trottinette ?

Les trottinettes sont des véhicules qui encaissent de nombreux chocs et s’encrassent rapidement. Comme n’importe quel engin, il convient de les entretenir régulièrement, et de vérifier qu’aucune pièce n’est défaillante. On vous recommande de jeter régulièrement un œil à la visserie et particulièrement au niveau de la potence qui subit beaucoup de contraintes. Si elle casse en circulation, les conséquences peuvent être dramatiques. Pour le nettoyage, la WD40 est votre amie.

Quels sont les bons conseils de conduite ?

Si vous achetez une trottinette électrique, c’est probablement pour vous en servir en ville. Adoptez les mêmes réflexes qu’en voiture ou en scooter : regardez avant de déboiter, ne roulez pas trop vite, et respectez la signalisation. Sur les pistes cyclables, surtout si elles longent le trottoir, faites attention aux piétons qui peuvent surgir à tout moment, vous n’êtes jamais prioritaire. Veillez également aux animaux qui sont imprévisibles. Évitez également de rouler par temps de pluie, l’adhérence des trottinettes n’est d’ordinaire pas géniale.

Quel équipement me faut-il ?

Comme sur un vélo, on vous recommande de porter un casque et des gants pour vous protéger en cas de chute. Ils peuvent vous éviter bien des blessures. C’est le minimum. Vous pouvez également investir dans des vêtements réfléchissants.