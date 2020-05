NordVPN ou Cyberghost : quel VPN choisir ?

NordVPN et Cyberghost sont les marques de VPN que l’on retrouve très régulièrement en promotion sur le web. Mais que valent vraiment les services de ces deux fournisseurs ? On passe tout à la loupe, pour vous aider à choisir le meilleur.

Il est difficile de bien faire la différence entre deux offres de VPN. Finalement, à part le prix et le nombre de serveurs, comment bien départager les deux services ? Pour mieux s’y retrouver dans les offres, nous avons comparé deux grandes marques de VPN : NordVPN et Cyberghost. Entre l’application, les débits, le contournement des blocages ou encore le SAV, voici tout ce qu’il faut savoir sur ces deux fournisseurs de VPN.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, notez que la plupart des informations que nous donnons dans ce versus sont également présent dans notre comparateur de VPN. Celui-ci contient et compare 8 VPN différents et vous permet de faire votre choix en fonction de vos besoins.

TL ; DR

Entre Cyberghost et NordVPN, on aura tendance à vous conseiller NordVPN. Mais d’une courte tête. Tout dépend de vos usages. Et de votre budget.

Le service de base

Un VPN, quelle que soit la marque pour laquelle vous optez, propose toujours le même service. À savoir : chiffrer votre connexion Internet et délocaliser votre adresse sur un serveur hébergé généralement à l’étranger. Pour ce service de base, NordVPN et Cyberghost sont à égalité.

Les deux fournisseurs permettent ainsi de chiffrer la connexion en utilisant principalement le protocole OpenVPN, un protocole qui a le double avantage d’être à la fois très sécurisé et également open source. Notez que les deux fournisseurs de notre versus permettent également dans les options de leur application de changer de protocole de chiffrement si vous connaissez bien le sujet.

Concernant les serveurs, les deux fournisseurs affichent un nombre impressionnant de localisations et de serveurs dans leur application.

NordVPN : 5784 serveurs répartis dans 59 pays

Cyberghost : 5817 serveurs répartis dans 89 pays

Attention à ces chiffres, ce ne sont pas vraiment de bons indicateurs de la performance des fournisseurs de VPN. Avez-vous vraiment besoin de serveurs répartis dans tous les pays du monde ? Vous avez vraiment besoin d’un serveur situé au Groenland ? Ou au Pakistan ? Finalement, vous n’utiliserez que quelques localisations bien spécifiques. Mieux vaut donc parfois un service avec moins de serveurs, mais mieux réparti dans des localisations clés (États-Unis, Europe, Royaume-Uni).

Vainqueur : égalité

L’application

Les applications sont sans conteste ce qui différencie le plus les VPN. NordVPN et Cyberghost ont chacun leurs atouts dans ce domaine.

Chez Cyberghost, l’interface a le mérite de la clarté en proposant des serveurs par type d’usage : pour le streaming ou pour le téléchargement de torrents. C’est très pratique, puisqu’ensuite il suffit de cliquer sur un pays pour se connecter au bon serveur dédié à l’usage que l’on souhaite en faire. Notez enfin que l’application est entièrement traduite en français, ce qui est assez rare dans ce domaine.

Chez NordVPN, l’approche est un peu différente. Ici, on mise avant tout sur la simplicité avec une carte du monde parsemée de flèche de localisation. Il suffit de cliquer dessus pour se connecter à un serveur et on peut oublier l’application. À cette simplicité s’ajoute également la possibilité de sélectionner des serveurs spécialement pour le téléchargement de torrent ainsi que des doubles VPN pour améliorer sa confidentialité.

À noter enfin que les applications de ces deux concurrents sont disponibles peu ou prou sur les mêmes appareils : Android, iOS, Windows, Mac, mais aussi Android TV et extensions pour les navigateurs Chrome ou Firefox. Enfin, Cyberghost peut être utilisé sur 7 appareils simultanément, contre 6 appareils pour NordVPN.

Globalement les deux applications sont toutes les deux recommandables. Pour autant, nous avons tendance à vous conseiller NordVPN dans ce domaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que son application est plus complète que celle de son concurrent. Contrairement à Cyberghost, NordVPN laisse plus de choix dans le type d’usage de ses serveurs. Le fait qu’il propose des doubles VPN, des serveurs spécialisés pour Tor ou des serveurs dans le peer to peer lui confère une petite longueur d’avance.

Vainqueur : NordVPN (d’une courte tête)

Les débits des serveurs

Pour comparer les débits des serveurs de Cyberghost et de NordVPN, nous allons nous appuyer sur les données issues de notre comparateur de VPN.

Lors des tests des deux marques de VPN, nous avons lancé différents speedtests. Le premier est toujours effectué sur notre connexion fibrée sans se connecter à un VPN et les autres sont réalisés en se connectant à des serveurs situés dans des régions géographiques différentes. Voici les résultats.

Les résultats des speedtests de Cyberghost :

Ping Download (Mb/s) Upload (Mb/s) Sans VPN 2 925 397 Serveur français 4 216 265 Serveur américain (New-York) 88 120 15 Serveur néerlandais 16 169 60 Serveur hongkongais 252 55 12

Les résultats des speedtests de NordVPN :

Ping Download (Mb/s) Upload (Mb/s) Sans VPN 2 899 398 Serveur français 3 222 248 Serveur américain (New-York) 77 225 12 Serveur néerlandais 15 283 283 Serveur hongkongais 271 145 4

Si l’on compare les chiffres bruts, NordVPN remporte ce face à face. Si les résultats sont sensiblement les même lorsque l’on se connecte à un serveur français, il y a un écart évident pour les serveurs étrangers. NordVPN est ainsi largement devant en termes de débit sur les serveurs américains, néerlandais et asiatique.

Vainqueur : NordVPN

Le contournement des géoblocages

Le contournement des géoblocages est finalement l’argument numéro 1 des fournisseurs de VPN. C’est lui qui va permettre concrètement de profiter du catalogue américain de Netflix… Ou d’autres plateformes de SVOD.

Dans le cas de NordVPN et de Cyberghost, il est très difficile de les départager dans ce domaine. L’un comme l’autre parvient par exemple à lancer et lire les vidéos de Netflix US. La différence ici se fait plutôt à la marge. NordVPN permet par exemple d’accéder au catalogue anglais et canadien de Netflix, ce que ne permet pas Cyberghost. D’une manière générale, NordVPN parvient à contourner plus de géoblocages de Netflix que Cyberghost.

À noter également : NordVPN est capable de contourner plus ou moins bien le grand firewall de Chine. Pourquoi plus ou moins bien ? Parce que les journalistes de la rédaction de Frandroid qui se sont rendus en Chine récemment ont noté que la connexion aux serveurs de NordVPN était aléatoire. Parfois elle marchait très bien et parfois il était impossible de se connecter aux serveurs. Mais c’est beaucoup mieux que Cyberghost qui ne permet tout simplement pas de se connecter à un serveur lorsque l’on est en Chine.

Vainqueur : NordVPN

Le SAV

Il est assez courant d’avoir affaire au SAV des fournisseurs de VPN. Pour demander de l’assistance technique lors de l’installation d’une application, pour demander sur quel serveur se connecter pour avoir accès à un service particulier, ou tout simplement avoir des informations sur une fonctionnalité en particulier.

Que ce soit sur NordVPN ou Cyberghost, le SAV s’effectue systématiquement par l’intermédiaire d’un chat en ligne. Un chat très facilement accessible sur le site de NordVPN et qui a surtout le bon goût de parler nativement français. Ce n’est pas vraiment le cas pour Cyberghost, puisque le SAV est caché au fond de l’espace client et que les interlocuteurs parlent tous anglais. Les réponses affichées sont en français, mais elles passent par un système de traduction automatique parfois hasardeux.

Vainqueur : NordVPN

Les tarifs

Actuellement, Cyberghost et NordVPN proposent des offres sur leur abonnement de trois ans, le moins cher de tous leurs abonnements quand on se réfère au prix au mois. Voici les offres actuelles des deux marques :

Cyberghost : l’abonnement de 3 ans est actuellement au prix total de 95 euros et comprend deux mois gratuits. Cela fait donc un abonnement de 38 mois, ce qui revient à 2,5 euros par mois.

NordVPN : l’abonnement de 3 ans est actuellement au prix de 111,82 euros et comprend un mois ou un an d’abonnement gratuit en plus (tiré au hasard). Cela fait donc un abonnement de 37 ou 48 mois, ce qui revient à 3 euros par mois (si vous remportez un mois gratuit en plus) ou 2,32 euros par mois.

Ici, pas de suprise, c’est Cyberghost qui s’en sort le mieux avec un abonnement beaucoup moins cher que NordVPN.

Vainqueur : Cyberghost

NordVPN : le meilleur rapport qualité-prix, mais…

D’une manière générale, le service proposé par NordVPN est meilleur que celui de Cyberghost. Son application est plus complète, ses débits sont meilleurs et il permet de mieux contourner les géoblocages. Pour son prix (3 euros par mois environ), c’est sans conteste le meilleur rapport qualité-prix des deux. Si vous voulez un bon VPN, complet et fonctionnel, c’est bien vers lui qu’il faut se tourner.

Reste qu’à plus de 100 euros pour l’abonnement de trois ans, on peut se poser la question de l’investissement. Car Cyberghost est bien moins cher et légèrement moins efficace que NordVPN. En fait tout dépend de l’usage que vous voulez en faire. Si vous comptez utiliser un VPN de façon régulière ou intensive, le choix de NordVPN s’impose. Dans le cas contraire, Cyberghost est une bonne alternative si vous ne voulez pas forcément investir énormément.