Les meilleures offres smartphones des French Days avec Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei et Google

De nombreux smartphones sont en promotion pendant les French Days et il peut être difficile de s'arrêter sur une référence plutôt qu'une autre... Chez Frandroid, nous vous avons sélectionné la crème de la crème par marque, avec des modèles venus de Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei ou encore Google, pour satisfaire tous les besoins et tous les budgets.

Vous êtes au bon endroit si vous aviez dans l’idée de changer de smartphones pendant les French Days. Dans cet article, vous trouverez les meilleures offres par marque et par budget, afin de déterminer précisément quel terminal aura la chance de devenir votre nouveau compagnon de poche.

Au programme, on retrouve les biens connus Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei/Honor et Google, mais aussi des marques un peu moins connues comme OPPO et Realme qui ont tout à fait leur place dans cette sélection.

Les smartphones Samsung

Galaxy A51 à 269 € au lieu de 379

Le Samsung Galaxy A51 est une belle évolution par rapport à l’ancien modèle. Il commence par se séparer de l’encoche sur son écran Super AMOLED de 6,5 pouces pour la remplacer par une bulle discrète. Il monte en puissance avec l’intégration de la puce Exynos 9610 (équivalent au Snapdragon 712) avec également plus de polyvalence en photo grâce à son quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels. C’est d’ailleurs toujours un modèle d’autonomie avec sa batterie de 4 000 mAh, compatible charge rapide jusqu’à 18 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test détaillé du Samsung Galaxy A51 dans nos colonnes.

En bref

Le design inspiré du Note 10

L’autonomie au quotidien

La polyvalence en photo

Au lieu de 379 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A51 est aujourd’hui disponible à seulement 269 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On trouve également l’ancien modèle A50 au même prix sur Cdiscount.

Galaxy A71 à 359 € au lieu de 479

Comme entre le A70 et le A50, ce Samsung Galaxy A71 promet d’être plus grand, plus puissant, plus autonome et meilleur en photo que le Galaxy A51. Son écran Super AMOLED s’étend alors sur une diagonale de 6,7 pouces, et non 6,5. Il est plus puissant avec son Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de RAM et également plus autonome avec sa batterie de 4 500 mAh. Le module photo est en revanche identique au A51, à l’exception du capteur principal qui passe à 64 mégapixels, au lieu de 48.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Samsung Galaxy A71 dans nos colonnes.

En bref

Plus grand,

Plus puissant,

Et plus autonome que le A51

Au lieu de 479 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A71 est aujourd’hui disponible à seulement 359 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On trouve également l’ancien modèle A70 à seulement 299 euros sur Cdiscount.

Galaxy S10e à 404 € au lieu de 769

Le Samsung Galaxy S10e est un smartphone compact. Son écran Dynamic AMOLED et borderless ne s’étend que sur une diagonale de 5,8 pouces pour faciliter l’usage à une main. Il est également puissant avec son Exynos 9820 (comparable plus au moins au Snapdragon 855) et même doué en photo avec son double capteur 16 + 12 mégapixels. Le seul bémol vient de son autonomie qui peine à tenir toute une journée à cause de sa petite batterie de seulement 3 100 mAh.

Pour encore plus de détails, vous pouvez lire notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

En bref

Un format compact agréable en main

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

Une partie photo convaincante malgré une moindre polyvalence

Au lieu de 759 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S10e est aujourd’hui disponible à seulement 404 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On le trouve également à 429 euros à l’occasion des French Days sur Electro Dépôt.

Galaxy Note 10 Lite à 404 € au lieu de 609

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est le smartphone le plus abordable du constructeur coréen pour profiter d’un stylet. Et même si ce dernier n’est pas aussi performant qu’avec un Note 10 classique, on apprécie tout de même son utilisation. Le Note 10 Lite intègre un bel écran Super AMOLED de 6,7 pouces et confère d’ailleurs une autonomie digne de la gamme Note avec sa batterie de 4 500 mAh. Il n’est en revanche pas aussi puissant qu’un nouveau smartphone premium, puisqu’il embarque l’Exynos 9810 qui équipait les Galaxy S9 et S9 Plus.

Voici notre test complet du Samsung Galaxy Note 10 Lite pour en savoir plus.

En bref

Le combo S Pen + One UI

L’écran AMOLED de bonne qualité

L’autonomie confortable avec 4 500 mAh

Au lieu de 609 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 10 Lite est disponible à seulement 404 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On le trouve ensuite à 449 euros à l’occasion des French Days sur Boulanger et d’autres revendeurs.

Galaxy S10 à 494 € au lieu de 909

Le Samsung Galaxy S10 est la version classique de l’ancien fleuron coréen. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces (compatible HDR 10+) et offre une grande puissance grâce à l’Exynos 9820 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Il s’exprime merveilleusement bien en photo grâce à son triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels, où polyvalence et qualité ne font qu’un. De plus, son autonomie se situe dans la moyenne avec sa batterie de 3 400 mAh (compatible charge rapide et sans fil).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S10.

En bref

Un écran Dynamic AMOLED

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

La polyvalence de son triple capteur photo à l’arrière

Au lieu de 909 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S10 est disponible à seulement 494 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On le trouve ensuite à 549 euros à l’occasion des French Days sur Boulanger et Darty.

Galaxy Note 10 Plus à 799 € au lieu de 1 109

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus représente actuellement la version la plus aboutie du smartphone équipé d’un stylet pour le constructeur coréen. Il est propulsé par le SoC Exynos 9825, épaulé par 8 Go de mémoire vive. Son écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces est par ailleurs digne du savoir-faire du géant coréen dans le domaine. Du côté de la photo, il s’équipe d’une triplette de capteurs 12 + 16 + 12 mégapixels, aussi qualitative que polyvalente, accompagnée d’un capteur ToF pour améliorer le mode portrait. De plus, l’autonomie est excellente avec sa batterie de 4 300 mAh.

Pour en savoir plus, lisez notre test complet du Samsung Galaxy Note 10 Plus.

En bref

La puissance de l’Exynos 9825

La polyvalence de l’appareil photo

Les fonctionnalités liées au stylet, le S Pen

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus est disponible à 799 euros au lieu de 1 109 sur Darty et fnac.com.

Les smartphones Xiaomi

Redmi Note 9S à 189 € au lieu de 249

Le Xiaomi Redmi Note 9S fait partie de la gamme abordable du constructeur chinois. Il profite lui aussi d’un excellent rapport qualité/prix avec une fiche technique qui accueille le puissant Snapdragon 720G, une grosse batterie de 5 020 mAh ou encore un quadruple capteur 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels. De plus son design s’inscrit désormais dans l’ère du temps avec cette bulle présente sur l’écran IPS LCD de 6,67 pouces.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Xiaomi Redmi Note 9S dans nos colonnes.

En bref

La puissance du Snapdragon 720G

La polyvalence du quadruple capteur photo

La grande autonomie grâce à la batterie 5 020 mAh

Au lieu de 249 euros, le Xiaomi Redmi Note 9S est aujourd’hui disponible à seulement 189 euros sur eBay pendant les French Days.

Mi A3 à 199 € au lieu de 249

Le Xiaomi Mi A3 est le dernier représentant du label Android One pour le constructeur chinois. Il a la particularité de proposer une interface épurée et simplifiée à la place de MIUI, avec la promesse de recevoir les dernières mises à jour majeures et de sécurité pendant 2 à 3 ans minimum. Il s’équipe d’un écran AMOLED de 6 pouces, d’un Snapdragon 665 et une batterie de 4 030 mAh. De plus, il intègre un triple capteur photo pour apporter (presque) toute la polyvalence souhaitée en 2020.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi A3.

En bref

L’interface Android One

L’autonomie de deux jours

La puissance du Snapdragon 665

Le Xiaomi Mi A3 est disponible à seulement 199 euros sur fnac.com et Darty à l’occasion des French Days, contre 249 euros à son lancement.

Mi 9T Pro à 369 € au lieu de 429

Le Xiaomi Mi 9T Pro est toujours considéré aujourd’hui comme un flagship killer, d’autant plus en promotion. Pour cela, il s’appuie sur une configuration digne des plus grands de l’année 2019 en embarquant le Snapdragon 855 pour des performances de haute volée. Il n’est évidemment pas 5G ready sans la nouvelle puce de Qualcomm, mais c’est un bon compromis pour quiconque veut un smartphone puissant à petit prix aujourd’hui.

Retrouvez-en plus avec notre test complet du Mi 9T Pro.

En bref

Le même design que le Mi 9T classique

Avec une autonomie toujours aussi confortable

Et surtout une fiche technique beaucoup plus solide

Au lieu de 429 euros à son lancement, le Xiaomi Mi 9T Pro revient aujourd’hui à seulement 369 euros sur Cdiscount grâce à une remise immédiate de 30 euros et une offre différée de remboursement du même montant, laquelle est valable jusqu’au 30 juin prochain.

Mi Note 10 à 499 € au lieu de 549

Avec sa penta caméra (5 capteurs, dont un de 108 mégapixels), le Xiaomi Mi Note 10 est un excellent photophone qui ne ratera que très rarement un cliché. Il est également puissante avec son Snapdragon 730G et plutôt endurant grâce à sa batterie de 5 260 mAh. Il profite même d’un design presque haut de gamme avec son bel écran AMOLED de 6,47 pouces aux bords incurvés sur les côtés.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Note 10.

En bref

L’écran AMOLED bien calibré

L’appareil photo qui ne déçoit pas

L’autonomie au top avec une batterie de 5 260 mAh

Au lieu de 549 euros, le Xiaomi Mi Note 10 bénéficie d’une réduction de 50 euros pendant les French Days, le faisant passer à 499 euros sur fnac.com.

Les smartphones Apple

iPhone SE à 439 € au lieu de 489

Avec l’iPhone SE 2020, la firme de Cupertino fait du neuf avec du vieux. Il reprend les anciens composants de l’iPhone 8 à l’iPhone 11 pour proposer un excellent rapport qualité/prix. Dans son petit format de 4,7 pouces, il embarque tout de même la puce 13 Bionic pour une puissance de haute volée ou encore l’appareil photo 12 mégapixels du XR pour des clichés somptueux, quelle que soit la situation.

Pour en savoir encore plus, merci de lire notre test complet de l’iPhone SE 2020.

En bref

Le format compact

Avec la puissance de l’iPhone 11

Et même une compatibilité charge sans fil

Au lieu de 489 euros à son lancement, l’Apple iPhone SE 2020 est aujourd’hui disponible à 439 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez 22 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

iPhone XS à 629 € au lieu de 699

Remplacé par l’iPhone 11 Pro depuis quelques mois maintenant, l’ancien smartphone haut de gamme d’Apple ne devient pas moins intéressant pour autant, d’autant plus en promotion. L’iPhone XS est aujourd’hui un excellent terminal qui répond encore à toutes les attentes d’un produit premium, en passant par son design classieux, son écran OLED magnifique, sa puissance hors du commun avec la puce A12 Bionic ou encore sa compatibilité avec la charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de l’Apple iPhone XS dans nos colonnes.

En bref

L’écran OLED bien calibré

La forte puissance de l’A12 Bionic

Le suivi exemplaire d’Apple pour les mises à jour

L’iPhone XS 64 Go est disponible à 629 euros au lieu de 699 euros via Acheter sur Google grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20. Notez qu’il était tout de même commercialisé à 1 159 euros à son lancement…

Les smartphones Huawei/Honor

P20 (reconditionné) à 159 €

649 euros : voilà le prix du Huawei P20 à son lancement en avril 2018. Il nous avait séduits par son appareil photo et ses performances. Aujourd’hui, il reste toujours un très bon smartphone qui ferait rougir une grande partie de ses congénères bien plus jeunes, d’autant plus lorsqu’il tombe au prix d’un smartphone entrée de gamme via une offre reconditionnée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P20.

En bref

Un ancien flagship à petit prix

Avec une fiche technique encore solide

Et surtout avec tous les services de Google

Le Huawei P20 reconditionné est disponible sur Rue du Commerce à 179 euros pour le grade Premium avec (presque) aucune trace d’usure.

P30 à 360 € au lieu de 799

Le Huawei P30 est un smartphone qui a également marqué les esprits lors de son lancement grâce à sa solution photographique triple capteur 40 + 16 + 8 mégapixels. Plus d’un an après, il continue de susciter de l’intérêt en étant le dernier smartphone haut de gamme (avec la version Pro) du constructeur chinois à proposer les services de Google. De plus, il est toujours dans l’ère du temps avec un design agréable, des performances suffisantes ainsi qu’une autonomie au top.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P30.

En bref

Son format compact

L’écran OLED bien calibré

Ses qualités indéniables en photo

La puissance du Kirin 980 toujours efficace

Pendant les French Days, le Huawei P30 est disponible à seulement 360 euros via Acheter sur Google grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20, contre 799 à son lancement.

Honor 20 Pro à 369 € au lieu de 499

La version Pro du Honor 20 est, par définition, un modèle plus boosté que l’original. Il monte en puissance avec 2 Go de RAM supplémentaires pour épauler le SoC Kirin 980 et offre même une meilleure autonomie grâce à sa batterie qui passe à 4 000 mAh au lieu de 3 750 sur le modèle classique. Il s’exprime également d’une meilleure façon en photo. La composition est similairement la même avec 4 capteurs 48 + 16 + 8 + 2 mégapixels, mais le principal est un Sony IMX586 avec une ouverture passant de f/1,8 à f/1,4 pour capter plus de lumière qu’auparavant.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Honor 20 Pro.

En bref

Un design élégant (surtout en violet)

Une meilleure autonomie que sur le Honor 20 classique

Entre qualité et polyvalence, l’expérience photo est tout simplement excellente

Le Honor 20 Pro est proposé à 359 euros au lieu de 499 euros via Acheter sur Google grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20.

Les smartphones Google

Pixel 3a à 225 € au lieu de 399

Le Google Pixel 3a est une version allégée d’un ancien flagship. Il ne propose pas une grande puissance avec son Snapdragon 670, toutefois suffisante pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, mais il capture des clichés comme aucun autre smartphone à ce prix. Le seul reproche que l’on peut lui faire est son autonomie, mais il est tout de même compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Google Pixel 3a dans nos colonnes.

En bref

Son format compact

Son écran OLED sans encoche ni bulle

Son appareil photo exceptionnel pour ce prix

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Google Pixel 3a chute à seulement 225 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On le trouve ensuite à 249 euros sur fnac.com et Darty.

Le Pixel 4 à 549 € au lieu de 769

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont les smartphones premium de Google. Ils viennent avec leur lot d’amélioration, en passant par un écran OLED à 90 Hz, la puissance du Snapdragon 855 ou encore l’appareil photo qui fait encore une fois des merveilles. Ils intègrent même un nouveau capteur baptisé « Soli » afin de reconnaître les gestes de la main. On apprécie également qu’ils soient compatibles avec la charge sans fil.

N’hésitez pas à lire nos tests détaillés des Google Pixel 4 et Google Pixel 4 XL afin d’en savoir plus.

En bref

Android pur

La puissance du Snapdragon 855

Les qualités indéniables en photographie

Au lieu de 769 euros à son lancement, le Google Pixel 4 est aujourd’hui disponible à 494 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On le trouve ensuite à 549 euros sur fnac.com et Darty Le Pixel 4 XL est malheureusement victime de son succès !

Les smartphones OPPO/Realme

OPPO A9 2020 à 169 € au lieu de 229

Oppo est l’un des principaux rivaux de Xiaomi et son A9 2020 en est le parfait exemple. Il jouit effectivement d’un tout aussi bon rapport qualité/prix que son opposant le Redmi Note 8T, notamment en embarquant le même Snapdragon 665 (épaulé 4 Go de RAM). L’autonomie est également excellente avec une batterie de 5 000 mAh, mais on peut facilement lui reprocher quelques sacrifices, comme son écran HD+. En ce qui concerne la photo, il fait en revanche presque mieux que son opposant avec un quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels.

Lisez notre test complet de l’Oppo A9 2020 pour en savoir plus.

En bref

Le bon rapport qualité/prix

La polyvalence en photo

L’excellente autonomie

L’Oppo A9 2020 est disponible à seulement 169 euros sur fnac.com et Darty (via ODR) à l’occasion des French Day, contre 229 euros à son lancement en fin d’année dernière.

Realme 6 à 198 € au lieu de 219

Avec son Realme 6, la marque chinoise proche d’Oppo a la ferme intention d’arracher des mains de Xiaomi sa ceinture de champion du rapport qualité/prix. Pour moins de 200 euros aujourd’hui, vous avez un smartphone équipé d’un écran LCD bien calibré à 90 Hz, qui plus est très puissant grâce à la puce Helio G90T de MediaTek. C’est également un bon photophone sur cette gamme tarifaire avec ses 4 capteurs, mais on apprécie surtout son autonomie excellente couplée à de la charge rapide jusqu’à 30 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Realme 6.

En bref

Son écran 90 Hz

Des performances étonnantes

La charge très rapide jusqu’à 30 W

Au lieu de 219 euros, le nouveau Realme 6 est alors disponible via Acheter sur Google à seulement 198 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 dans sa version 6 Go / 64 Go.

