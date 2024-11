Xiaomi propose aussi de l’ambilight avec ce pack TV S Mini LED + Smart Lightstrip Pro en promo pendant la Black Friday Week

Si vous souhaitez créer un Ambilight maison sans téléviseur Philips, le pack actuellement proposé par Xiaomi devrait fortement vous intéresser. Celui-ci contient un récent TV S Mini LED et un ruban lumineux connecté Smart Lightstrip Pro, et coûte 599 euros au lieu de 698,99 euros sur le site officiel.

Tout le monde n’a pas le budget pour s’offrir un téléviseur Philips équipé de la technologie Ambilight, un système qui a le don de maximiser l’immersion. Il existe heureusement des solutions beaucoup moins onéreuses, et tout aussi intéressantes. Par exemple, on peut se tourner vers le pack actuellement proposé par Xiaomi qui comprend un Xiaomi TV S Mini LED de 55 pouces un ruban lumineux intelligent Xiaomi Smart Lightstrip Pro, un ensemble qui est affiché à moins de 600 euros pendant la Black Friday Week.

Les points forts de ce pack Xiaomi

Un TV avec une dalle QD-Mini LED rafraîchie à 144 Hz

Un ruban lumineux souple qui réagit au son

Un système comme un Ambilight maison

Initialement affiché à 698,99 euros, le pack avec un Xiaomi TV S Mini LED 55 et un Xiaomi Smart Lightstrip Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur le site de la marque.

Un TV ultra-fluide et polyvalent

Le Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 est tout d’abord un téléviseur plutôt élégant avec son écran sans bord et son cadre métallique sobre. Un cadre qui entoure une dalle QD-Mini LED 4K particulièrement intéressante, puisqu’elle offre, grâce au système de rétroéclairage Mini LED, un rétroéclairage plus précis, des contrastes plus profonds, des images bien détaillées y compris dans les zones sombres, un rendu des couleurs plus réaliste et une luminosité élevée, qui peut même atteindre les 1 200 nits. Un beau programme, donc. La palette des couleurs affichées est par ailleurs pas mal étendue puisque la dalle couvre 94 % du spectre DCI-P3. Autre avantage de cet écran, et pas des moindres : son taux de rafraîchissement qui peut grimper jusqu’à 144 Hz, soit la promesse d’une fluidité exemplaire et d’une absence totale de flous de mouvement.

Le TV nous fait aussi profiter d’un mode Filmmaker, des normes Dolby Vision IQ et HDR10+, tandis que pour le son, on a droit à du Dolby Atmos et même à une certification IMAX Enhanced, pour une expérience audio vraiment immersive, comme au cinéma. Côté gaming, Xiaomi fait aussi un sans-faute puisque le TV est équipé de deux ports HDMI 2.1 autorisant l’affichage 4K@120fps avec la technologie MEMC, pour des images bien nettes et fluides. Un mode Game Boost permet même de faire grimper le taux de rafraîchissement à 240 Hz. Le mode VRR et la technologie AMD FreeSync Premium sont aussi de la partie, et permettent aux joueurs de jouer sans saccade, latence, ni déchirures d’écran. Enfin, ce téléviseur est animé par le système Google TV, dont l’interface est toujours aussi intuitive, et qui intègre la fonction Chromecast ainsi que Google Assistant.

Un ruban souple personnalisable

Et si vous ajoutiez un ruban lumineux intelligent Xiaomi Smart Lightstrip Pro derrière ce Xiaomi TV S Mini LED, pour profiter d’une meilleure immersion ? Également inclus dans ce bundle, ce Lightstrip Pro connecté souple doté de 60 LED mesure 2 mètres et peut être façonné et plié à votre guise, pour être collé derrière un téléviseur, mais aussi sous un meuble ou derrière un setup gaming, par exemple. L’atout premier de ce ruban, c’est évidemment le microphone intégré à son boîtier de commande qui lui permet de réagir et de clignoter au rythme d’une musique ; autant dire que l’immersion sera bien meilleure.

Depuis l’application Mi Home/Xiaomi Home, il est bien sûr possible de régler les couleurs (il en existe 16 millions !) et l’intensité de l’éclairage, mais pas seulement : vous pouvez aussi y trouver divers effets dynamiques pour pimper l’ambiance de votre pièce. Et si vous êtes un adepte du gaming, et que vous possédez le logiciel Razer ChromaTM RGB ou Asus Aura Sync, vous pourrez synchroniser le Smart Lightstrip Pro avec vos jeux préférés. Enfin, notez que si vous souhaitez étendre ce ruban, sachez qu’il peut s’étendre jusqu’à 5 mètres, les extensions étant vendues séparément.

