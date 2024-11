iPhone 16 : Rakuten rajoute à la dernière minute une grosse promotion

Rakuten profite de la Black Week pour lancer des promotions sur ses meilleurs produits. La bonne surprise de cette veille de Black Friday : l’iPhone 16 est à son prix le plus bas sur la marketplace.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est le bon moment pour commencer vos achats de Noël et Rakuten compte bien vous y aider. Comment ? En proposant les prix les plus bas sur des best-sellers comme des iPhone, des iPad ou encore des PlayStation 5 ou le PlayStation Portal.

Ainsi sur la plateforme d’e-commerce vous pourrez profiter des offres suivantes (et de bien d’autres) :

Pendant la Black Week, la marketplace a prévu plusieurs vagues de codes promotionnels. Si vous avez raté ceux du 22 ou du 24 novembre, rassurez-vous, voici de nouveaux codes promotionnels à appliquer comme suit :

le code BLACK40 qui permet de bénéficier de 40 euros de réduction dès 499 euros d’achat (actif à partir de minuit jusqu’à midi le 29/11) ;

qui permet de bénéficier de 40 euros de réduction dès 499 euros d’achat (actif à partir de minuit jusqu’à midi le 29/11) ; le code BLACK150 qui permet de bénéficier de 150 euros de réduction dès 1999 euros d’achat (actif à partir de minuit jusqu’à midi le 29/11) ;

qui permet de bénéficier de 150 euros de réduction dès 1999 euros d’achat (actif à partir de minuit jusqu’à midi le 29/11) ; le code BLACK15 qui permet de bénéficier de 15 euros de réduction dès 119 euros d’achat.

Mieux, Rakuten vous offre du cashback sur des milliers de produits si vous faites parti du programme fidélité Club R.

L’iPhone 16 est à 769,99 euros

Précédemment à 769,99 euros, le prix de l’iPhone 16 continue de chuter et passe désormais à 754,99 euros pendant ce Black Friday. Il faut dire que le produit est une valeur sûre. Avec sa puce A18 maison il offre d’excellentes performances. Son écran Retina est toujours aussi flatteur à l’œil et offre une excellente fluidité de navigation.

Mieux il bénéficie du bouton Camera Control, un bouton sensitif situé sur la tranche du téléphone qui permet de prendre des photos, de changer de mode de prise de vue, de zoomer ou d’accéder rapidement aux réglages.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Côté photo, c’est presque un sans sans-faute un double module de 48+12 mégapixels. Ajoutez la version 18 d’iOS, le tout est dans un châssis élégant et épuré, et vous obtiendrez l’un des meilleurs smartphones de l’année. La rédaction de Frandroid ne s’y est pas trompé en lui attribuant une note de 8/10.

L’iPhone 16 voit son prix chuter à 769,99 euros pendant ce Black Friday

L’iPad mini 7 est à 459,99 euros

L’incontournable tablette d’Apple sortie cette année perd déjà presque 150 euros. Petite et résolument efficace, elle profite de toute l’expertise d’Apple. Bouton d’alimentation avec capteur d’empreinte, puce A17 Pro (la même que celle de l’iPhone 15 Pro), 8 Go de RAM et une compatibilité avec Apple Intelligence, autant dire qu’elle a tout pour plaire.

L’iPad Mini 7 (2024)// Source : Apple

La tablette est par ailleurs compatible avec l’Apple Pencil Pro et l’Apple Pencil USB-C, un accessoire indispensable pour le dessin ou la prise de note rapide.

En ce moment, l’Apple iPad Mini 7 est à 459,99 euros chez Rakuten avec le coupon CLUBR20.

La PlayStation 5 Slim à partir de 374 euros

Faut-il encore présenter la PlayStation 5 ? La console de Sony qui a fêté ses 4 ans profite depuis peu d’une nouvelle version Slim, plus fine que la première du nom. Outre la différence de poids, le stockage effectif est aussi plus important sur la version Slim, puisqu’il est mesuré à 822 Go.

La PlayStation 5 Slim, avec lecteur de disque, en standard Edition. // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

La nouvelle PlayStation 5 Slim est disponible en deux versions, l’une avec lecteur de disques, et l’autre sans. Les deux sont en promotion pour le Black Friday de Rakuten :

la PlayStation 5 Slim sans lecteur de disques est à 374 euros au lieu de 449 euros ;

la PlayStation 5 Slim avec lecteur de disques est à 474 euros au lieu de 549 euros.

Le PlayStation Portal à 199,99 euros au lieu de 219,99 euros

Le PlayStation Portal devient enfin une vraie console portable ! Depuis cette semaine, l’accessoire de Sony vous permet d’accéder aux catalogues des 120 jeux inclus dans le PlayStation Plus Premium. Ce même si vous ne possédez pas la PlayStation 5.

Le PlayStation Portal. // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une mise à jour plus que bienvenue pour une console prometteuse qui, auparavant, permettait seulement de jouer à sa PlayStation 5 à distance. D’autant que la rédaction de Frandroid soulignait lors de son test le grand confort d’utilisation et l’excellente ergonomie du PlayStation Portal.

Pour le Black Friday de Rakuten, le prix du PlayStation Portal descend à 199 euros.