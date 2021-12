iOS 15.2 est en approche : tout ce que l’on peut attendre de la nouvelle mise à jour d’Apple

Avec une version bêta entre les mains des développeurs depuis quelques semaines, iOS 15.2 pourrait faire son apparition sur les iPhone compatibles très prochainement, voire dès ce lundi soir. A la clé, plusieurs nouveautés sur la vie privée, notamment des enfants, un mode Macro plus souple et l'arrivée possible d'Apple Music Voice Plan.

Moins de trois mois après son déploiement, iOS 15 pourrait déjà connaître sa seconde mise à jour d’ampleur, la cinquième en comptant les patches de sécurité et de performances déployés en cours de route (iOS 15.0.1, 15.0.2 et 15.1.1). iOS 15.2 est disponible pour les développeurs depuis quelques semaines et sa version stable se précise pour le grand public.

Comme aime souvent à le faire Apple, cette mise à jour pourrait arriver dès ce lundi soir, avec son lot de nouveautés très attendues. Après SharePlay désormais disponible pour partager des contenus de manière synchronisée avec ses proches (musique, vidéo…) et qui va être déployé sur macOS Monterey dans la prochaine mise à jour des Mac, iOS 15.2 devrait notamment apporter le transfert de données à des tiers, la détection de nudité dans Messages ou encore des contrôles améliorés pour la confidentialité.

Les nouveautés iOS 15.2 à attendre

Dans sa newsletter hebdomadaire Power On, Mark Gurman fait le tour des nouveautés aperçues dans la dernière bêta et qui devraient être rendues disponibles pour les utilisateurs d’iPhone, mais aussi d’iPad dans la déclinaison iPadOS 15.2 qui sort généralement en parallèle.

Détection de la nudité dans Messages

Depuis plusieurs mois, Apple s’applique à prendre en compte les jeunes utilisateurs dans ses améliorations et notamment dans la recherche d’images pédopornographiques et la protection face à des contenus non adaptés. Cela avait commencé dès cet été avec la possibilité de scanner la bibliothèque iCloud Photos d’un utilisateur en cas de suspicion d’images explicites d’enfants et de signaler aux autorités. Des mesures qui avaient laissé sceptiques de nombreuses associations de défense de la vie privée qui y voyaient là un outil pour une surveillance plus large. Au final, des annonces, mais pas de mises en application.

Avec iOS 15.2, une partie devrait néanmoins apparaître. À commencer par la détection d’images dans Messages sur iPhone, iPad et Mac. S’ils sont détenus par des mineurs, les images entrantes ou sortantes depuis l’application maison seront analysées pour détecter d’éventuelles images de nudité. Si la technologie en détecte, celle-ci sera floutée et l’enfant sera prévenu de la typologie de contenu. De même, si c’est lui qui compte envoyer une photo de nu, un message apparaîtra sur son appareil.

Apple a prévu la possibilité pour l’enfant d’alerter un parent via Messages. Mais en aucun cas, le parent sera automatiquement prévenu par Apple. C’est cependant au parent titulaire du compte familial de l’activer. D’autres paramètres de gestion des contenus accessibles pourraient arriver dès iOS 15.2.

Un bouton pour activer la macro manuellement

Depuis iOS 15.1, il est possible de désactiver le mode Macro qui se lançait automatiquement dès que vous vous approchiez d’un objet. Mais c’était tout ou rien pour l’utilisation. Parmi les nouveautés de la bêta, Apple offrirait la possibilité d’activer la fonction à l’aide d’un bouton sur l’écran en forme de tulipe qui apparaît sur l’app Appareil Photo. Une fonction réservée seulement aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

La confidentialité renforcée

Protéger la vie privée de ses utilisateurs est devenu un sacerdoce pour Apple qui ne cesse de le rappeler et de renforcer sa sécurité. Et des efforts sont vraisemblablement encore à faire selon un article récent du Financial Times qui expliquait que le système App Tracking Transparency pour éviter la récupération des données des utilisateurs par des apps tierces réussissait à être contourné. Une nouvelle grimace au sein de Cupertino après l’affaire Pegasus.

Un nouveau rapport de confidentialité permettrait de savoir exactement quelles fonctions (localisation, appareil photo, micro…) vos applications ont consultées. Cela pourrait aussi concerner l’activité réseau des sites web que vous consultez.

L’option « masquer mon adresse e-mail » serait enfin déployée. Celle-ci doit vous permettre d’envoyer vos mails à partir d’une adresse aléatoire pour que vos correspondants ne connaissent pas votre adresse exacte. Tous les messages seront redirigés vers votre boîte. Il faut pour cela disposer d’un abonnement iCloud.

Désigner votre héritier numérique

Twitter et Facebook proposent déjà de désigner votre héritier numérique qui héritera des commandes de votre compte en cas de décès bien réel. Apple va en faire de même en vous laissant la possibilité de désigner une personne qui pourra accéder à vos contenus.

Et aussi…

Apple Music Voice Plan, le nouveau forfait du service de streaming musical, devrait être enfin proposé avec son prix cassé (4,99 euros par mois) et son utilisation uniquement via Siri, notamment sur les enceintes HomePod et HomePod mini. CarPlay va pouvoir profiter des cartes plus enrichies des versions iPhone, iPad et Mac.

La marque à la pomme devrait également relooker son écran de verrouillage concernant les notifications. Il sera possible de regrouper en une seule vue les moins importantes au sein d’une notification « Votre résumé » (du matin, du soir…).

iOS 15.2 devrait apporter le résumé des notifications les moins utiles // Source : Apple Si vous êtes abonnés à un forfait iCloud, vous allez pouvoir cacher votre adresse e-mail // Source : Apple

La liste des réparations subies par votre appareil (changement d’écran, de batterie, du capteur photo…) pourrait aussi s’ajouter dans les informations générales de l’iPhone. Cela indiquerait également si la pièce changée est agréée ou non par Apple. Un ajout qui ferait suite à l’annonce récente d’Apple de proposer un kit de remplacement officiel pour les plus manuels (et courageux !).

En revanche, on devrait encore attendre une fonctionnalité qui avait séduit beaucoup de monde à sa présentation : la possibilité d’utiliser une même souris et un même clavier pour passer successivement de votre iPad à votre MacBook ou iMac dans la continuité du travail et du mouvement, sans recourir à la fonction SideCar qui transforme la tablette en second écran.

Une fonction majeure qui nécessite un matériel compatible et un software au point pour éviter les bugs. Apple se montre réticent depuis quelque temps à déployer trop de grosses améliorations dès le lancement d’une nouvelle version de son OS et préfère distiller les principales fonctions bien peaufinées à coup de mises à jour alternatives. La possibilité d’ajouter sa carte d’identité à l’app Wallet (uniquement aux États-Unis) pourrait ainsi se faire également attendre quelques semaines, tout comme la transformation de votre iPhone en clé numérique pour ouvrir votre chambre d’hôtel. Un test est en cours dans plusieurs chaînes d’hôtels.

Quels sont les appareils compatibles ?

Voici la liste des iPhone et iPod compatibles avec iOS 15 :

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.