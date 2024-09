iPhone 16 Pro : remplacer la batterie coûte bonbon

Par rapport aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, remplacer la batterie de son iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max coûte plus cher. Les prix des réparations chez Apple ont augmenté.

C’est la mauvaise surprise qui vient avec les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max : le prix de la maintenance. Il augmente un peu plus par rapport aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

Si les prix de vente des modèles Pro et Pro Max n’ont pas augmenté par rapport à l’année dernière, c’est le cas du tarif de remplacement de la batterie.

Remplacer la batterie de son iPhone 16 Pro va coûter un peu plus cher

C’est MacRumors qui a repéré en premier cette hausse du prix du remplacement de la batterie aux États-Unis pour ces deux versions de l’iPhone.

Par ailleurs, le média rappelle qu’en 2022, Apple avait augmenté le coût du remplacement de la batterie des iPhone 14, puis des iPad, MacBook, Apple Watch et anciens iPhone.

Une augmentation de 20% outre-Atlantique, mais à laquelle on a également le droit en France. Le site d’Apple renseigne des tarifs et on constate aussi une hausse chez nous.

Remplacer la batterie de son iPhone 15 Pro/15 Pro Max coûte 109 euros. Pour les iPhone 16 Pro/16 Pro Max, il vous en coûtera 135 euros. Soit une augmentation de 26 euros, ou près de 24% par rapport à l’année dernière.

Les différents coloris des iPhone 16 Pro

Rappelons que la garantie couvre les batteries défectueuses pendant un an à compter de la date d’achat. Et si jamais vous avez souscrit à AppleCare+, vous pouvez remplacer la batterie de votre iPhone 16 Pro gratuitement si elle a moins de 80% de sa capacité d’origine.

Quant au remplacement d’une batterie d’iPhone 16 ou 16 Plus, le prix ne bouge pas : 109 euros.

Pourquoi des prix plus élevés ?

Alors que l’heure est à l’écologie et au remplacement des pièces détachées, cette hausse de prix vient mettre un petit coup de frein. Pour l’instant, Apple n’a rien indiqué quant aux raisons de cette dernière.

Ce que l’on sait cependant, c’est que les batteries des iPhone 16 sont plus grandes et qu’elles ont été redessinées pour améliorer la dissipation de la chaleur.

Par ailleurs, elles sont désormais équipées d’un boîtier métallique de protection sur les modèles Pro. Ce qui pourrait expliquer une augmentation de tarif par rapport aux anciens modèles d’iPhone.