Apple a annoncé les nouveaux iPhone 11 et la baisse de prix prévue a bien eu lieu.

L’iPhone 11 et les iPhone 11 Pro et Pro Max ont été annoncés lors de la conférence Apple. Quelques minutes plus tard, nous avons pu découvrir les prix en euros des nouveaux iPhone. L’iPhone 11 est ainsi proposé à partir de 809 euros (64 Go), avec une disponibilité le 20 septembre 2019. Pour rappel, l’iPhone XR était vendu à 855,28 euros dans cette configuration. La baisse de prix est environ de 50 euros.

Pour les iPhone 11 Pro et Pro Max, les prix démarrent respectivement à 1059 euros et 1259 euros en version 64 Go… jusqu’à 1659 euros pour le Pro Max avec 512 Go. Même constat 1 155,28 euros pour le XS dans sa configuration 64 Go, soit presque 100 euros de différence entre les deux générations.

Apple a baissé ses prix et c’était attendu. Apple perd du terrain dans le monde et surtout en Chine où Huawei est très dynamique. Certains analystes s’attendaient à une hausse de prix à cause de l’escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a favorisé une « consommation patriotique » en Chine mais aussi une augmentation des taxes d’importation de la Chine vers les US à cause de la politique de Donald Trump.

Il y a un néanmoins un hic… la grande inconnue pour les consommateurs américains concerne l’éventuelle répercussion de la hausse des nouvelles taxes de Donald Trump sur les prix de vente finaux des iPhone. Les iPhone 11 verront leur prix augmenter en fin d’année ? Apple ne s’est pas officiellement positionné sur la question pour le moment.

Apple a également maintenu l’iPhone XR en baissant son prix (à partir de 709 euros), mais aussi l’iPhone 8 dont le prix est désormais à partir de 539 euros en France.

On retiendra donc que Apple baisse les prix de ses iPhone. Cette décision a été une surprise, car Apple augmentait ses prix chaque année afin de maintenir ses revenus à flot alors que les ventes d’iPhone diminuaient. Mais Apple a atteint le plafond cette année. Apple a donc baissé ses tarifs.