Pourquoi le nouveau BMW X3 ne sera pas disponible en 100 % électrique

BMW vient de dévoiler les premières images de sa nouvelle génération de X3. Ce SUV, véritable best-seller pour la marque allemande, est disponible en essence, diesel et hybride... mais sa version 100 % électrique, le iX3, a disparu. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'une voiture électrique inédite, la première de la famille Neue Klasse, occupera ce rôle dès 2025. Voici ce qu'on sait d'elle.

Ça y est : la quatrième génération du BMW X3, le SUV le plus vendu au monde de la marque, vient d’être présentée. Le communiqué de BMW nous apprend tous les détails, y compris les motorisations disponibles au lancement… mais aucune trace d’un remplaçant de l’actuel iX3 100 % électrique.

Cela n’a rien d’un oubli ou d’un renoncement à l’électrification de la gamme, puisqu’une voiture électrique inédite, basée sur le concept Neue Klasse X, verra le jour en 2025. Avec de sacrés progrès par rapport au iX3 actuel.

De l’essence, du diesel et de l’hybride rechargeable

Quelques mots sur ce nouvel X3 : BMW rend une copie manifestement très propre, avec un SUV qui grandit (4,75 m de long, autant qu’un Tesla Model Y) et qui modernise son style, reprenant quelques touches de BMW iX, le grand SUV électrique de la marque.

À l’intérieur, on retrouve les derniers canons de style, comme les écrans Curved Display (qu’on a vu sur l’i5 dernièrement) composé d’un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces et d’un écran central de 14,9 pouces tournant sous BMW OS 9. On y retrouve un catalogue d’applications à télécharger (y compris des jeux) et une compatibilité avec des mises à jour à distance.

Quant aux motorisations, le X3 est disponible en diesel, mais aussi en essence et en hybride rechargeable (qui peut parcourir jusqu’à 90 km en tout électrique selon la norme WLTP). En revanche, pas un mot sur un remplaçant de la version électrique actuelle, l’iX3. Et c’est tout à fait normal.

Un modèle électrique inédit l’année prochaine

C’est tout à fait normal, car ce sera le rôle d’une voiture électrique totalement inédite, qui reprendra les grandes lignes du concept Neue Klasse X présenté en mars 2024. La version de série arrivera en 2025 et sera un modèle important pour BMW, puisqu’il sera la première déclinaison de la nouvelle gamme électrique de la marque, la Neue Klasse, annoncée par un concept de berline en 2023.

Une gamme aux caractéristiques prometteuses. Même si tous les détails ne sont pas encore révélés, BMW annonce des consommations en baisse de 25 à 30 % par rapport à la génération actuelle, tandis qu’une nouvelle génération de batteries, cylindriques et non plus prismatiques, permettront de gagner 20 % de densité énergétique.

Grâce à ces deux avancées, BMW espère franchir le cap des 800 km d’autonomie sur les plus grosses versions. Notons également l’arrivée du 800 volts, de quoi faire fondre les temps de recharge. Toujours d’après la marque, il serait possible de gagner 300 km d’autonomie en 10 minutes.

Quant au style, il semble se calmer, tandis que l’habitacle devrait gagner en épure, en espace et en lumière. Les écrans se feront plus discrets, avec une vision tête-haute (le « BMW Panoramic Vision« ) courant sur toute la largeur du pare-brise. Bref, une voiture électrique prometteuse et qui devrait rapidement faire oublier l’iX3 actuel.