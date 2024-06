Les montres Garmin profitent désormais d’une nouvelle offre de streaming de musique

YouTube Music rejoint Spotify, Deezer et Amazon Music pour permettre d'écouter ses playlists sur une montre Garmin même sans smartphone.

Sur les montres Garmin, il √©tait d√©j√† possible de profiter de certains services de streaming de musique. Cependant, l’offre propos√©e √©tait encore relativement limit√©e jusqu’√† pr√©sent. Seuls Spotify, Deezer et Amazon Music √©taient disponibles sur la boutique d’application du constructeur, Connect IQ.

Pour aller plus loin

Spotify vs Deezer vs Apple Music… : quel service de streaming de musique choisir en 2024 ?

D√©sormais, c’est un autre acteur majeur de la musique en streaming qui a lanc√© son application¬†: YouTube Music. Dans un communiqu√© publi√© ce mercredi, Garmin annonce l’arriv√©e d’une application YouTube Music native disponible pour ses montres connect√©es. De quoi permettre aux utilisateurs de s’entra√ģner en musique ou en podcast sans avoir leur smartphone avec eux.

Comme c’est d√©j√† le cas pour les applications de streaming concurrentes, l’application YouTube Music va ainsi permettre de t√©l√©charger des titres en local, mais √©galement de retrouver ses playlists ou d’√©couter les versions audio de titres disponibles uniquement en vid√©o sur YouTube. Pour rappel, l’un des principaux atouts de YouTube Music est son acc√®s √† l’ensemble des vid√©os YouTube en plus des plus de 100 millions de titres propos√©s officiellement dans son catalogue musical.

Une application disponible seulement sur certaines montres.

En revanche, pour profiter de YouTube Music sur sa montre, il faut s’assurer qu’elle soit compatible avec les fonctions musicales et notamment le stockage de titre. Or, ce n’est pas n√©cessairement le cas sur tous les mod√®les. Par exemple, la Garmin Forerunner¬†165 ne permet pas de stocker de la musique alors que la Forerunner¬†265 le permet. Sur certaines montres, comme la Forerunner¬†255, Garmin a d√©velopp√© des versions ¬ę‚ÄČMusic‚ÄȬĽ sp√©cifiques pour le stockage de titres. Pour les montres fitness, si les Garmin Venu¬†2 et Venu¬†3 int√®grent un stockage musical, ce n’est en revanche pas le cas de la Garmin Vivoactive¬†5. Enfin, l’ensemble des mod√®les haut de gamme — Forerunner¬†955, Forerunner¬†965, Epix Gen¬†2 et Fenix¬†7 — permettent de stocker de la musique.

La liste des montres compatibles est proposée sur la page de YouTube Music sur Connect IQ.

L’application YouTube Music pour Garmin est d’ores et d√©j√† disponible. Pour la t√©l√©charger, il vous faudra passer par l’application Connect IQ de Garmin sur smartphone.

Retrouvez un r√©sum√© du meilleur de l’actu tech¬†tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre d√®s maintenant !