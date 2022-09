Google Pixel 7 : toute sa fiche technique fuite

Le leaker Yogesh Brar croit connaître la fiche technique complète du Google Pixel 7. Bien que des pincettes doivent être de mises.

On le sait, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront officiellement présentés à l’occasion de la conférence Made by Google, tenue le 6 octobre prochain. Événement durant lequel la toute première montre connectée de l’entreprise, j’ai nommé la Pixel Watch, sera aussi sous le feu des projecteurs médiatiques.

D’ici là, les fuites et autres indiscrétions devraient continuer à pointer le bout de leur nez. La dernière en date est à mettre au crédit du leaker Yogesh Brar — via Twitter. L’intéressé pense avoir mis la main sur la quasi-entièreté de la fiche technique du Google Pixel 7, même si de belles pincettes doivent être prises.

En effet, l’ajout de la mention « rumeur » appelle à la prudence quant à la fiabilité des informations publiées. Certaines d’entre elles sont par ailleurs identiques à celles aperçues dans de précédentes rumeurs. C’est notamment le cas de l’écran de 6,3 pouces – contre 6,4 pouces sur le Pixel 6 –, rafraîchi à 90 Hz et d’une définition FHD+.

Peu d’évolutions sur le papier

De toute évidence, la puce Tensor G2 sera de la partie. Mais attention, il ne faut pas s’attendre à un gain de puissance phénoménal. Yogesh Brar mise par ailleurs sur un double capteur photo arrière de 50 mégapixels en grand-angle et 12 mégapixels en ultra grand-angle. Soit la même configuration que sur le Pixel 6.

À l’avant, il faudrait composer avec un capteur de 11 mégapixels. Au chapitre de la batterie, le Pixel 7 pourrait embarquer un accumulateur de 4700 mAh, soit un léger gain potentiel par rapport aux 4614 mAh du Pixel 6. Pas de quoi s’emballer non plus, ni de révolutionner l’autonomie du téléphone.

Charge similaire

Pas de changement non plus au niveau de la puissance de charge, limitée à 30W, et de la charge sans fil toujours au rendez-vous. Ce serait ici dommage, car le temps de charge recensé sur le Pixel 6 nous avait paru bien long. Il faudrait enfin compter sur Android 13, 8 Go de RAM ou encore 128 ou 256 Go de stockage selon les configurations.

Dans l’idée, le Pixel 7 reprendrait les solides bases du Pixel 6, sans les bouleverser pour autant. Mais les yeux de la communauté sont surtout rivés sur les prix des futurs téléphones Pixel. Apparemment, les tarifs en dollars n’augmenteraient pas. Mais il n’est clairement pas sûr que la même politique soit appliquée en Europe eu égard à l’inflation et à l’alignement de la valeur de l’euro avec le dollar.

