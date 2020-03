Huawei AppSearch : un outil pour vous faire oublier le Play Store

Huawei est en train de tester un outil baptisé AppSearch pour permettre aux utilisateurs de trouver et de télécharger plus facilement des applications populaires non disponibles sur AppGallery. L'idée est clairement de montrer qu'il est possible de se passer du Play Store.

Voilà bien longtemps que Huawei est sous le coup de l’embargo américain qui l’empêche, entre autres, de profiter des services et applications Google sur ses smartphones. Le Play Store, par exemple, n’est pas disponible sur le Huawei Mate 30 Pro et ne le sera pas non plus sur les Huawei P40 et P40 Pro.

Pour remédier à ce problème, Huawei travaille sur ses propres services mobiles, mais également sur un magasin d’applications appelé AppGallery. Ce dernier voit son catalogue s’étoffer progressivement, mais il faut bien admettre qu’il manque, aujourd’hui, encore beaucoup d’applications pour vraiment faire de l’ombre au Google Play Store ou à l’Apple App Store.

Pour aller plus loin

Beaucoup d'applications manquent encore dans AppGallery

C’est pourquoi il est intéressant de voir que le géant chinois est en train de tester un nouveau service : Huawei AppSearch. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une plateforme permettant de chercher des applications. Présentée ainsi, cette définition peut paraître vague, mais la démarche est intéressante mine de rien.

Faciliter la recherche et l’installation d’applications

En effet, si vous souhaitez installer une application qui n’est pas disponible sur l’AppGallery, vous pourrez faire un tour sur Huawei AppSearch pour la trouver. Le service va vous indiquer si l’application recherchée est disponible sur d’autres magasins virtuels tels que l’Amazon Appstore.

L’idée de Huawei ici est de vous simplifier la vie pour installer facilement et relativement rapidement des applications pas encore disponibles sur l’AppGallery. AppSearch vous évite en effet d’aller télécharger un fichier APK sur le web — avec tous les risques que cela peut comporter — ou d’aller fouiller dans les magasins d’applications alternatifs. Le service de recherche fait le travail à votre place.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Huawei AppSearch propose diverses applications populaires. Quant aux sources de téléchargement, la plateforme propose l’Amazon Appstore, APKMirror, APK Monk, APKPure, Huawei AppGallery (évidemment) ou encore le site officiel de l’application quand il propose un lien de téléchargement.

Pour un service comme YouTube, Huawei AppSearch vous emmènera directement sur la version web du service de streaming — l’application de Google ne fonctionnerait pas de toute manière sur un téléphone de la marque.

Bientôt en France

Comme le signale XDA Developers, le service est actuellement testé en Allemagne — où il s’appelle AppSuche. En examinant le fichier APK de l’application, le média spécialisé s’est rendu compte que la liste des applications populaires variait en fonction de la région.

Or justement, parmi les zones géographiques, la France est bien référencée. En d’autres termes, l’Hexagone devrait avoir droit à cette plateforme. AppSearch sera disponible au téléchargement sur AppGallery. Quant à savoir si cela pourra vous faire oublier le Play Store, il s’agit d’une tâche plus facile à dire qu’à faire.