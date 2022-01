Lenovo Legion 5 et 5 Pro : voici tous les PC gaming annoncés par la marque

Lenovo présente ses nouveaux Legion 5 Pro et Legion 5. Des PC gaming dans la droite ligne de leurs prédécesseurs, avec de minces différences entres les configurations Intel et AMD.

À la suite des annonces d’Intel, AMD et Nvidia au CES 2022, chaque constructeur de PC portable y va de sa mise à jour de ses gammes orientées gaming. Lenovo modernise ainsi sa série Legion en annonçant de nouveaux Legion 5i Pro, Legion 5 Pro, Legion 5i et Legion 5. Tous sont évidemment livrés avec Windows 11.

Lenovo Legion 5 Pro

Débutons avec les Legion 5i Pro et 5 Pro. Ces deux laptops partagent un point commun et pas des moindres.

Ils sont tous deux équipés d’un écran IPS de 16 pouces en WQHD+ (2560 x 1600 pixels), comprendre du QHD en 16:10 en somme. Les deux appareils peuvent voir leur fréquence d’affichage grimper jusqu’à 240 Hz (en fonction des configurations et du prix), leur luminosité monté jusqu’à 500 cd/m², et ils sont compatible VESA DisplaHDR 400, Dolby Vision, FreeSync et G-Sync.

En vérité, les deux appareils sont d’ailleurs très semblables. Ils embarquent tous deux des RTX 3000 allant jusqu’à 165W de TGP et 8 Go de mémoire dédiée GDDR6, jusqu’à 32 Go de RAM DDR5, jusqu’à 1 To de stockage en SSD (PCIe Gen 4) et possèdent tout deux la même batterie de 80 Whr, le Wi-Fi 6e (2 x 2), le Bluetooth 5.1…

Si vous avez un peu l’habitude des PC portables, vous nous voyez venir gros comme une maison. Ce qui les distingue est bien entendu leur processeur. Le Lenovo Legion 5i Pro sera équipé chez Intel, jusqu’à du i9-12900H pour la plus grosse configuration, tandis que le 5 Pro pioche chez AMD avec des Ryzen 6000.

Bien entendu, cette petite différence a un impact sur la connectique. Le PC Intel propose un port Thunderbolt 4 là où le Legion sous Ryzen fait l’impasse là-dessus.

Quand sortent-ils et à quel prix ?

Le Lenovo Legion 5i Pro (Intel) sera disponible à partir de février 2022 à partir de 1569,99 euros, tandis que le Lenovo Legion 5 Pro (AMD) n’arrivera dans les étals qu’à partir du mois d’avril, avec un prix débutant à 1429,99 euros.

Lenovo Legion 5

Les Lenovo Legion 5 et Legion 5i suivent le même chemin que les versions pro. Les Legion 5 possèderont des processeurs Ryzen 6000 tandis que les Legion 5 pourront piocher dans des Intel Core de 12e génération, allant jusqu’au i7-12700H.

À noter tout de même une légère différence : le Legion 5 (AMD) aura une batterie légèrement plus petite que son congénère, dotée seulement de 60 Whr contre 80 Whr sur le Legion 5i.

Pour le reste, les quelques différences avec les versions Pro se concentrent surtout sur les écrans et les cartes graphiques. Ces dernières devraient être légèrement moins puissantes, avec un TGP de 125W maximum.

L’écran passe au 15 pouces et adopte un format 16:9 plus classique, mais en QHD tout de même. La luminosité est plus faible (300 cd/m²) et le taux de rafraichissement pourra monter jusqu’à 165 Hz en fonction des configurations.

Prix et disponibilités

Le Lenovo Legion 5i (Lenovo) sera aussi disponible à compter du mois de février avec une configuration minimale à 1199,99 euros. Quant aux Lenovo Legion 5 (AMD), comptez 1129,99 euros minimums à partir d’avril 2022.

