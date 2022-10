Le Motorola Razr (2022) sort en France : un smartphone à clapet avec écran externe XXL

Les smartphones pliants ne sont pas encore légion sur le marché français. Motorola tente le coup en lançant un téléphone au format clapet, le Razr (2022).

En août dernier, Motorola dévoilait son Razr 2022, un smartphone pliant à clapet qui visait directement la gamme Galaxy Z Flip de Samsung, dont le Z Flip 4 est son dernier représentant. Sauf que voilà, comme pour la majorité des pliants, il n’était pas sorti du marché chinois jusqu’à ce jour. Voici que Motorola annonce l’arrivée de son Razr 2022 en France.

Sur le papier, il s’agit sans aucun doute d’un smartphone mieux équipé que son principal concurrent, en particulier dans le domaine des écrans. L’écran interne, déjà, est une dalle Oled FHD+ de 6,7 pouces, mais qui bénéficie d’un rafraichissement de 144 Hz plus élevé que le Z Flip. Plus important encore, son ratio est équivalent à celui d’un téléphone classique, à savoir du 20:9. Cela évitera le côté très allongé du Z Flip. Un bon point pour lui.

L’écran externe à tout faire

L’écran externe, pour sa part, monte à 2,7 pouces de surface tactile. Là, on commence à toucher du doigt un vrai changement de philosophie. Le Z Flip 4 fait de son écran externe de 1,9 pouce un accessoire pour accéder à quelques menues fonctions. Le Razr, lui, vous laissera passer des appels en visioconférence, répondre à des messages… bref l’idée est que vous ayez accès à un maximum de fonctionnalités même lorsque le téléphone est fermé.

En photo aussi, Motorola veut faire la leçon à Samsung en intégrant un appareil photo principal de 50 mégapixels (avec OIS), aidé d’un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels avec mode macro. Il peut filmer jusqu’en 8K et en HDR 10+. À voir si les algorithmes utilisés par Motorola valent ceux de Samsung. Nous pourrons en attester ou non lors de notre test complet.

Sur le reste de la fiche technique, le Razr 2022 devrait proposer une bonne puissance digne du haut de gamme, avec un Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est en outre accompagné de deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et est compatible avec la fonctionnalité « Ready For », qui permet au téléphone de se brancher à un moniteur ou un téléviseur sans fil (si ce dernier est compatible).

Les points qui chiffonnent

Quelques points peuvent être un peu inquiétants sur ce Razr 2022. Le premier d’entre eux est sans conteste le fait que Motorola ne promet que deux mises à jour majeures d’Android. Avec un téléphone qui débute sur Android 12, cela vous amène seulement à Android 14.

La partie autonomie pourra aussi en inquiéter plus d’un. En effet, le smartphone n’intègre que 3500 mAh de batterie. À titre de comparaison, le Z Flip 4 intègre 3700 mAh et son prédécesseur 3300 mAh. La différence d’autonomie entre les deux était stupéfiante, passant d’un téléphone qu’on recharge sans cesse à un appareil qui tient la journée. Ces améliorations sont sans doute davantage dues à un travail d’optimisation qu’autre chose. Espérons que Motorola a su trouver les bons réglages.

Pour couronner les inquiétudes sur le volet autonomie, ajoutons que le Razr 2022 est chargé seulement en 30W, ce qui est lent, mais plus puissant de 5W par rapport au Z Flip 4. En revanche, il fait l’impasse sur la charge sans fil. Un peu gênant pour un ultra premium. Nous verrons lors de notre test si cela gêne vraiment dans l’utilisation au quotidien du téléphone.

Prix est disponibilité

Le Razr 2022 est vendu 1199 euros en version unique de 256 Go de stockage, soit 90 euros plus cher, mais avec deux fois plus de stockage, ce qui paraît honnête. Il est disponible dès ce 25 octobre.



au meilleur prix ? Où acheter Le Motorola Razr (2022) au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.