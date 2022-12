Top 3 des smartphones récents de décembre 2022 : notre sélection

Les fêtes de fin d'année approchant, il est donc temps de passer à décembre. L'heure est venue de trier un peu nos tests de novembre et d'en tirer trois champions. Après plusieurs mois trustés par les poids lourds Apple, Samsung et Google, nous sommes sur un mois plus hétéroclite avec Motorola et Nokia.

Il n’est pas de mois sans test de smartphones chez Frandroid, et le mois de novembre ne fait pas exception. Après deux mois marqués par des poids lourds, tous candidats à rejoindre notre guide des meilleurs smartphones, ce mois est plus calme, mais pas inintéressant.

C’est l’occasion pour des marques dont on entend moins parler, comme Nokia ou Motorola, de se mettre en avant et d’intégrer notre Top 3 des smartphones récents de décembre 2022. Il s’agit des trois téléphones testés le mois dernier qui ont le plus plu à notre rédaction. C’est parti pour notre sélection mensuelle.

Motorola Razr (2022) L'anti Galaxy Z Flip

Le premier est sans doute l’un des formats les plus rares qui soient, puisqu’il s’agit du Motorola Razr 2022, un smartphone pliant au format clapet. Par rapport au Galaxy Z Flip 4 de Samsung, il sait se distinguer en apportant un écran externe beaucoup plus utile et grand, ainsi qu’un format moins aplati et donc plus confortable pour regarder des vidéos ou jouer.

Attention toutefois, le prix à payer pour être un adepte de débuts est assez important, et nous n’entendons pas ça que sur le plan pécuniaire. En effet, le téléphone ne sera supporté que jusqu’à Android 14 et comme le Galaxy Z Flip 4, il n’intègre pas de téléobjectif.

Motorola Edge 30 Fusion Un bon rapport qualité prix

Si vous cherchez plutôt du côté des téléphones un peu plus traditionnels, toujours chez Motorola, ce mois-ci nous avons testé et plutôt apprécié le Motorola Edge 30 Fusion. À mi-chemin entre la démesure d’un Edge 30 Ultra et l’économie d’un Edge 30 Neo, il opte pour de solides fondamentaux, à savoir une belle puissance avec son Snapdragon 888+ et un bel écran.

Il arrive de surcroit à se démarquer par un design fin et agréable et une interface épurée. Ses seules faiblesses sont un ; manque de versatilité en photo et des mises à jour qui s’arrêteront à Android 14.

Nokia G60 Un smartphone durable

Et pourquoi pas Nokia ? Si vous ne le saviez pas, la marque continue de sortir des smartphones et le Nokia G60 tient plutôt bien la route. Sous la barre des 350 euros, il ne se démarque pas tant par sa fiche technique (très correcte par ailleurs) que par une vraie proposition intéressante en matière de durabilité : le téléphone est garanti trois ans et il est mis à jour trois ans. Dans cette gamme de prix, c’est du presque jamais vu.

Bien sûr, il opère quelques concessions, au premier rang desquels on trouve son écran LCD pour lequel il ne faudra pas être trop exigeant. La présence d’un bloc de charge aurait été la bienvenue également.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.