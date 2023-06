Voici le premier smartphone pliable à moins de 1000 euros : Samsung est battu

Motorola veut définitivement s'attaquer à Samsung sur le segment des smartphones à clapet. Depuis plusieurs années, le constructeur propose des modèles et est de retour en 2023 avec le Motorola Razr 40, à moins de 900 euros en France.

Samsung est le constructeur qui démocratise le plus les smartphones pliables, mais pourrait ne plus être le seul. Motorola, discret jusqu’à maintenant sur ce marché, lance deux nouveaux modèles : les Razr 40 et Razr 40 Ultra. Ce premier est le plus accessible puisqu’il sera vendu à 899 euros.

Et si tout le monde voulait acheter ce Motorola Razr 40 ?

C’est en tout cas ce que souhaite indéniablement Motorola en proposant trois coloris colorés, mais pas trop : du vert, du violet et du beige, le tout avec un revêtement en similicuir. Le tout dans un appareil qui pèse 186 g, ce qui est assez léger. Pour continuer sur le design, le verre de l’écran interne est du Gorilla 7 et le constructeur assure que la pliure est invisible une fois déplié. Aussi, en position repliée, aucun espacement n’est visible, contrairement à chez Samsung. Enfin, on a droit à une certification IP52.

Ce qu’on remarque directement, c’est cet écran externe Oled de 1,5 pouce, qui permet d’afficher l’heure, la météo ou encore les notifications. C’est ce qui donne tout l’intérêt de ce format pliant.

Une fiche technique qui promet du bon

L’écran dit interne est une dalle de 6,9 pouces Oled avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui propose du HDR10+. On a le droit à un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 144 Hz : de quoi gagner un peu en autonomie sur un smartphone qui ne devrait pas en avoir beaucoup.

Sur le SoC, on a droit à une puce Snapdragon 7 Gen 1 qui peut se faire vieille, mais on parle ici d’un smartphone à clapet : pour réduire le prix de vente, Motorola n’a probablement pas eu le choix que de faire des concessions sur les performances. Ce SoC est tout de même épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour l’audio, le Motorola Razr 40 est équipé de deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos.

Pour déverrouiller le smartphone, on a droit à un capteur d’empreintes digitales sur le côté, au niveau du bouton d’alimentation. Enfin, pour l’alimentation, c’est une batterie de 4200 mAh que l’on trouve, qui peut se recharger à une puissance maximale de 30 W en filaire, 5 W en sans-fil.

Côté photo, on trouve trois capteurs photo sur ce smartphone :

Un capteur principal de 64 Mpx ;

Un capteur ultra-grand-angle (et macro) de 13 Mpx ;

Un capteur selfie de 32 Mpx.

Prix et date de sortie du Motorola Razr 40

Le Motorola Razr 40 sera disponible au prix de 899 euros dans les coloris vert, violet et beige à partir de fin juin. Il est livré avec une coque de protection ainsi qu’un chargeur secteur de 33 W.

