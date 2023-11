Grâce au Black Friday, avoir un smartphone pliant ne coûte plus si cher que ça

Si avoir un smartphone pliant vous tente, mais que le prix vous freine, sachez que pour le Black Friday, le Motorola Razr 40 se négocie à 649 euros, contre 899 euros à sa sortie.

Motorola a beau être moins expérimenté que Samsung dans le domaine des smartphones pliants, la firme américaine est sur la bonne voie, avec ses modèles comme le Razr 40. Ce dernier profite d’ailleurs du Black Friday pour se négocier à un meilleur prix qu’à sa sortie.

Que propose le Motorola Razr 40 ?

Un téléphone pliant, compact comme il se doit

Un bel écran interne

Un bon rapport qualité-prix

Lancé à 899 euros, on trouve maintenant le Motorola Razr 40 à 799 euros, mais grâce au Black Friday, le téléphone pliant se négocie à seulement 649 euros sur le site Boulanger. Bonus : avec l’achat du téléphone, des écouteurs Bose Quietcomfort Earbuds II sont offerts.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Motorola Razr 40. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Motorola Razr 40 au meilleur prix ?

Un pliant au design réussi

Le Motorola Razr 40 corrige les défauts du modèle de 2022, et offre des bordures autour de l’écran interne bien plus fines. Les finitions sont très bonnes, et il semble déjà bien plus protégé par les poussières et l’eau puisque l’écran ne peut plus se soulever au niveau de la pliure.

Une fois déplié, le Razr 40 dévoile un écran interne OLED de 6,9 pouces avec une définition Full HD+ (2640 par 1080 pixels), soit une résolution de 413 ppp. Ce qui donne un format allongé de 22:9 assez rare, dont l’écran couvre 85,5 % du corps. L’écran externe quant à lui est réussi. Avec les widgets et les paramètres que l’on peut modifier.

Une fiche technique en deçà de la concurrence, mais qui fait le job

Ce pliant de chez Motorola est animé par le Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm, une puce milieu de gamme sorti l’an dernier. Dans l’ensemble, le smartphone ne pose aucun souci au niveau de ses performances : les animations sont fluides et les applications se lancent rapidement. En jeu par contre, ça risque de beaucoup chauffer tout en ayant des ralentissements.

Côté photo, Bien que les couleurs soient bonnes, le Razr 40 fait le nécessaire même s’il manque un peu trop de piqué sur les clichés ainsi qu’un téléobjectif. Pour finir, le smartphone tient une journée, mais pas plus. Heureusement, la recharge rapide de 30 W est efficace et permet de recharger le smartphone entièrement en moins d’une heure.

Si vous souhaitez plus d’informations, nous vous invitons à lire notre test sur le Motorola Razr 40.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.