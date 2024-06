Un smartphone pliable à moins de 1000 euros ? C’est la promesse du Motorola Razr 50

Motorola annonce ce jour les nouveaux Razr. Il y a le modèle Ultra, le plus évolué, mais aussi le Motorola Razr 50, qui propose une très belle évolution par rapport au modèle de l'année dernière. Le tout pour un prix intéressant pour un smartphone pliable : 900 euros.

Alors que Samsung s’apprêterait à lancer son Galaxy Z Flip 6 dans quelques semaines, Motorola dégaine avant son concurrent coréen avec les Motorola Razr 50 et Razr 50 Ultra. Le premier est le smartphone pliable le plus abordable du marché en France (au niveau de son prix de lancement) : 900 euros. A-t-il les armes pour affronter le géant Samsung ? Éléments de réponse.

Un design qui s’améliore vraiment, avec un grand écran externe

Tout d’abord, il y a l’écran externe qui vient s’améliorer. On se souvient de l’écran externe du Motorola Razr 40 de l’année dernière, tout petit. Ici, le constructeur sort l’artillerie lourde, en reprenant presque trait pour trait son Motorola Razr 40 Ultra de l’année dernière. C’est pourquoi on a droit à un écran externe de 3,6 pouces, Oled, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, protégé par un verre Gorilla Glass Victus. Il propose une luminosité maximale de 1700 cd/m².

En ouvrant le smartphone, c’est face à un écran Amoled de 6,9 pouces que l’on se trouve, qui propose un format 22:9 (très allongé), de la FHD+ (pour une résolution de 413 ppp), du HDR10+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’une luminosité maximale de 3000 cd/m².

Cette année, Motorola a par ailleurs amélioré sa charnière en goutte d’eau. Elle permet davantage de position, avec un effet « ressort » réduit et une pliure plus discrète, tant au visuel qu’au toucher. Une charnière dont la marque indique une durabilité de 600 000 ouvertures/fermetures. Le smartphone pèse au total 188 grammes, ce qui reste léger. Enfin, ce qui était demandé depuis longtemps, c’était une résistance à l’eau : le Razr 50 se met à l’IPX8. Pas de résistance à la poussière donc, mais une étanchéité bien améliorée.

Ce qui se cache à l’intérieur du clapet du Motorola Razr 50

Sous le capot, le Razr 50 renferme un SoC MediaTek D7300X, épaulé par 8 Go de RAM en LPDDR4X (ainsi que 8 Go de mémoire vive virtuelle) et par 256 Go de stockage en UFS 2.2. C’est peut-être le point noir de Motorola : le suivi logiciel. Sur ce modèle, c’est un peu en demi-teinte : seulement trois mises à jour d’Android (le smartphone sort sous Android 14) et quatre ans de patchs de sécurité. Là-dessus, le Galaxy Z Flip fait mieux, bien qu’il soit vendu plus cher.

Pour autant, Motorola entend proposer des expériences tirant parti de l’intelligence artificielle, avec des fonctionnalités regroupées sous l’appellation Moto AI. Elles sont utiles pour la photo, la création, et en tant qu’assistant personnel. D’ailleurs, Gemini est présent directement sur le téléphone et on peut l’utiliser lorsque le clapet est fermé. Malheureusement, certaines des fonctionnalités qui arriveront prochainement ne le seront pas immédiatement en français.

Photo et batterie : des concessions pour ce smartphone pliable

Côté photo, le Motorola Razr 50 dispose :

D’un capteur principal de 50 Mpx, OIS, f/1.7, ;

D’un ultra-grand-angle de 13 Mpx (qui peut faire de la macro), f/2.2 ;

D’un capteur selfie de 32 Mpx, f/2.4.

En pliant à moitié le smartphone et en l’utilisant à l’horizontale, Motorola propose d’en faire un véritable petit caméscope avec des contrôles tactiles.

Sur le volet de la batterie, qui est toujours inquiétant lorsqu’on parle de smartphone pliable, ce Razr 50 est équipé d’une belle batterie de 4200 mAh. Elle peut être rechargée à une puissance maximale de 30 W en filaire et de 15 W en sans-fil. Il n’y a pas de chargeur inclus, mais une coque de protection.

Prix et disponibilité du Motorola Razr 50

Le Motorola Razr 50 sera disponible à partir de début juillet au prix de 899 euros dans son unique configuration. Trois coloris seront disponibles : beige, gris et orange, en revêtement simili-cuir.

