Realme 8 Pro officialisé : 300 euros pour un capteur de 108 mpx et un chargeur 50 W

Le Realme 8 Pro a été officialisé. Ses plus solides arguments sont la photo et la charge rapide dans un segment tarifaire ultra concurrentiel.

Le mois de mars est très chargé en annonces de smartphones. Dans ce tumulte, le Realme 8 Pro, dévoilé ce mercredi, compte bien se faire une place de choix parmi les smartphones les plus compétitifs de ce début d’année. À 300 euros, cet appareil déploie pléthore de caractéristiques séduisantes sur le papier.

Un slogan sur le dos

Commençons par le design. La marque est fière de mettre en avant la finesse et la légèreté de son Realme 8 Pro : 8,1 mm d’épaisseur pour seulement 176 grammes sur la balance. En façade, le smartphone n’offre pas une grande originalité : un trou dans le coin supérieur gauche et des bordures bien visibles autour de la zone d’affichage.

Au dos, le Realme 8 Pro fait un choix audacieux en inscrivant en très gros son slogan « Dare to leap » que l’on peut traduire par « Oser se lancer » en français. C’est osé et d’aucuns apprécieront peut-être, mais difficile d’imaginer que la majorité du public européen soit emballée par cette esthétique.

Pour le reste, on retrouve un dos en plastique avec une surface texturée accrochant quelques reflets et un quadruple module photo au format rectangulaire en haut à gauche. Quant au lecteur d’empreintes, il est placé dans l’écran.

Quid de l’écran justement ? Qualité AMOLED, définition Full HD+, échantillonnage tactile à 180 Hz… Cette dalle de 6,4 pouces multiplie les arguments, mais ne propose pas un taux de rafraîchissement allant au-delà des 60 Hz classiques. Ce détail pourrait lui faire défaut face à la concurrence.

Capteur de 108 mégapixels et chargeur de 50 W

À l’intérieur du Realme 8 Pro, on trouve un Snapdragon 720G qui promet de grosses performances en jeu tout en étant associé à 8 Go de RAM LPDDR4x et à un espace de stockage de 128 Go en UFS 2.1.

Le Realme 8 Pro met en avant aussi sa qualité photo avec un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,88) qui fusionne les pixels pour capter plus de lumière et permet de faire des photos de 108 mpx pour une meilleure netteté lorsque les conditions lumineuses sont bonnes. Il promet aussi une meilleure qualité qu’un zoom x3 optique. On ne trouve donc pas de téléobjectif sur le smartphone.

Pour le reste, notez un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,25) et deux capteurs de 2 mégapixels chacun avec des objectifs ouvrant à f/2,4, l’un sert au mode macro, l’autre est noir et blanc pour optimiser la luminosité des clichés. Sachez par ailleurs que Realme est fier de mettre en avant un tilt shift. Celui-ci permet de flouter les bords de l’image pour donner l’impression que la scène immortalisée a été miniaturisée. Le mode portrait et la vidéo en faible luminosité ont par ailleurs été optimisés.

Pour les selfies, le capteur frontal est de 16 mégapixels (f/2,45).

Pour que la batterie de 4500 mAh retrouve vite les 100 % d’énergie, le Realme 8 Pro est livré avec un chargeur de 65 W, mais est compatible avec une puissance de 50 W et a besoin de 47 minutes pour revitaliser le téléphone à fond selon la marque. Côté logiciel, vous pourrez compter sur l’interface Realme UI 2 avec Android 11.

Prix et disponibilité du Realme 8 Pro

Le Realme 8 Pro sera lancé à la fin du mois de mars en France au prix conseillé de 299 euros. Deux coloris sont disponibles dans l’Hexagone : noir et bleu.



Face à lui, il a un adversaire de taille : le Xiaomi Redmi Note 10 Pro vendu plus ou moins au même prix en fonction de la configuration.

Précisons aussi que dans le même temps, Realme lance en France ses écouteurs Buds Air 2 et sa montre Watch S Pro.