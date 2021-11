Derniers jours du Black Friday chez Samsung : les meilleures affaires à saisir avant demain

Samsung a lancé des promotions agressives pour le Black Friday, il y a quelques jours et elles vont bientôt se terminer. Smartphones, écouteurs, tablettes et montres connectées, si vous voulez vous équiper, c’est encore le bon moment, car dès demain ce sera fini.

Vous avez peut-être raté les offres Samsung du début de semaine, mais rassurez-vous, il est encore temps de vous faire plaisir pour des prix tout petits. Dimanche dernier, les smartphones Samsung étaient à l’honneur, mercredi, ce sont les prix des Galaxy Buds qui ont chu. Aujourd’hui, c’est une belle sélection de tablettes et de Galaxy Watch qui sont à l’honneur.

Pour rappel, parmi les promotions déjà présentées on retrouve :

Pour cette dernière journée de promotions, ce sont donc les Galaxy Tab et les Galaxy Watch qui sont mises à l’honneur.

Samsung Galaxy Tab : les Tab 7 sont disponibles à partir de 199 euros

Les tablettes Galaxy Tabs sont connues pour être des produits puissants et efficaces. Régulièrement très bien notées par la rédaction, elles offrent des prestations extrêmement satisfaisantes, le tout pour un prix contenu.

Galaxy Tab S7 FE 5G : le bon compromis au meilleur prix

Version plus abordable de la Galaxy Tab S7+, cette tablette milieu de gamme signée Samsung devrait plaire à ceux qui veulent un produit efficace sans y laisser un rein. La Galaxy Tab S7 FE 5G propose en effet un bel écran LCD de 12,4 pouces très bien calibré avec un taux de rafraichissement à 60 Hz.

Elle bénéficie également de jolies finitions. Son épaisseur ne dépasse pas les 6,3 mm et son poids est sous 610 grammes. À l’arrière, on retrouve le fameux stylet S Pen, un outil fort apprécié des illustrateurs et de tous ceux qui s’organisent en griffonnant leur note à la main. Petit bonus, le stylet fixé à l’arrière peut faire office de support pour maintenir la Galaxy Tab debout.

Côté composants, on peut compter sur un Snapdragon 750G, le même utilisé pour de très bons smartphones milieu de gamme, comme le Samsung A52 5G. Sa configuration est également optimale avec au choix, 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire de stockage.

La batterie enfin est de 10 090 mAh, une capacité plus que raisonnable pour tenir presque deux jours en utilisation intensive.

Pour le Black Friday, la Galaxy Tab S7 FE 5G s’offre 100 euros de réduction et passe ainsi à 499 euros. Bon à savoir, il est également possible de cumuler cette réduction avec une offre de reprise de votre ancienne tablette. En ce moment, cette réduction peut aller jusqu’à 347 euros et vous pourrez ajouter 100 euros de bonus reprise supplémentaire.

Finalement, si vous remplissez les meilleurs critères de reprise, le prix de votre Galaxy Tab S7 FE 5G pourra chuter à 152 euros.

Et comme si cela ne suffisait pas, pour l’achat d’une Galaxy Tab S 7 FE 5G, vous bénéficierez de 50 euros de crédit Google Play offert en entrant le code promo GPLAY lors de l’ajout de la tablette dans votre panier.

La Galaxy Tab A7 voit son prix baisser à 199 euros

La Galaxy Tab A7 est la tablette milieu de gamme la plus abordable du constructeur coréen. Avec un large écran LCD Full HD+ de 10,4 pouces, elle profite d’une belle colorimétrie. Côté son, ses quatre haut-parleurs sont compatibles avec la norme Dolby Atmos.

Bien équipée, elle bénéficie de la présence d’un processeur Snapdragon 662, parfait pour une navigation fluide sur internet et regarder des vidéos. Sa configuration, raisonnable, conviendra là encore à une utilisation classique de navigation et de travail avec 3 Go de RAM et 32 ou 64 Go de mémoire de stockage (extensible jusqu’à 1 To via l’ajout d’une carte microSD).

Sa batterie de 7040 mAh lui permet de tenir plus d’une journée en utilisation intensive. Une belle performance pour sa gamme de prix qui permettra aux utilisateurs nomades de profiter longtemps de leur tablette sur une seule et unique charge. Elle bénéficie enfin de la charge rapide 15 W pour un temps de chargement réduit.

En ce moment, la Galaxy Tab A7 bénéficie d’une belle réduction de 50 euros et passe ainsi de 249 à 199 euros.

Les Galaxy Watch4 Series à partir de 199 euros

La Galaxy Watch4 à partir de 199 euros

Avec son look résolument moderne, la Galaxy Watch4 se positionne comme l’une des montres connectées les plus en vue du moment. Notée 8/10 en nos colonnes, elle se démarque par un écran OLED de fort belle facture qui permet d’afficher une interface claire et lisible grâce à WearOS.

Disposant d’une très bonne autonomie, la Galaxy Watch4 vous accompagnera dans toute vos activités, du suivi de vos performances sportives à la prise d’appels en passant par l’écoute de musique. Sachez enfin qu’avec BeSpoke, vous pourrez entièrement personnaliser votre Galaxy Watch4 grâce à une grande variété de bracelets et de cadrans.

Pour ce Black Friday, Samsung vous propose d’obtenir une ristourne de 70 euros sur l’intégralité des modèles de Galaxy Watch4. Vous pourrez aussi obtenir 10 % du montant de votre achat en Samsung Points. Elle bénéficie également de 50 euros de bonus reprise.

La Galaxy Watch4 Classic à partir de 269 euros

Si la Galaxy Watch4 Classic partage de nombreux aspects techniques avec la Galaxy Watch4, sa plastique la place immédiatement du côté des montres premiums. Son design élégant, couplé à l’utilisation de matériaux nobles a d’ailleurs été salué dans notre test.

Grâce à WearOS, la Galaxy Watch4 Classic propose une expérience utilisateur simplifiée qui profite pleinement de la diversité du Google Play Store. La navigation est pour sa part fluide grâce à la présence d’une lunette rotative, une interface claire et son écran OLED de qualité.

Côté performance, la Galaxy Watch4 Classic propose des fonctions de santé pointues, ainsi qu’une localisation très précise grâce à son GPS. Terminons enfin en mentionnant que cette montre bénéficie pleinement des options de personnalisation proposées par Samsung via le BeSpoke Studio.

Jusqu’à lundi prochain, les Galaxy Watch4 Classic bénéficient d’un abattement de 100 euros sur le Samsung Shop. Chaque achat vous permettra aussi de cumuler 10 % du prix de vente en Samsung Points.