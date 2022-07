Surprise, Samsung nous donnerait rendez-vous le 10 août prochain

Comme chaque année, Samsung va organiser sa grande conférence de rentrée en plein milieu du mois d'août. Cette année, a priori, vous allez pouvoir regarder la conférence depuis la plage.

On s’en doutait, nous avons presque une confirmation finale. Après Prosser, qui irrite le web entier, Evleaks a publié ce qui serait l’invitation officielle de l’événement Galaxy Unpacked. Certains éléments ont été cachés, mais il confirme que l’événement aurait lieu le 10 août 2022.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL**

See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU

