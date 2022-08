Le Samsung Galaxy A23 5G part à la conquête de la France à moins de 350 euros

Le Samsung Galaxy A23 5G débarque en France dans quelques jours. Ce smartphone à moins de 350 euros profite d'un écran 120 Hz, d'un Snapdragon 695 et d'un capteur photo principal stabilisé.

On le disait récemment, Samsung prépare la sortie du Galaxy A23 5G. La France ne fait pas exception. La firme confirme en effet que ce téléphone en entrée de gamme sera lancé « dans les prochains jours » dans l’Hexagone sans donner de date officielle. On peut supposer que la sortie aura lieu d’ici à la mi-septembre. Le prix officiel ne dépasse pas les 320 euros.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy A23 5G

Le Samsung Galaxy A23 se dote d’un design dans la même veine que le Galaxy A53 avec un dos en plastique à la finition mate qui recouvre, le bloc photo légèrement proéminent. L’écran de 6,6 pouces, entouré par des bordures noires assez épaisses et surmonté d’une encoche en goutte d’eau, propose une définition Full HD+. C’est une dalle LCD TFT profitant d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Côté photo, d’aucuns retiendront que le capteur principal à l’arrière monte désormais à 50 mégapixels. L’information la plus intéressante n’est cependant pas là. Le Galaxy A23 a en effet droit à une stabilisation optique sur cette caméra.

Le reste est assez classique : un ultra grand-angle de 5 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels chacun pour la gestion de la profondeur et la prise de vue en macro.

À l’avant, le capteur selfie est de 8 mégapixels. Notez aussi la présence d’un Snapdragon 695 et d’une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge de 25 W non fournie. Le Galaxy A23 5G tournera nativement sur One UI 4.1, une interface basée sur Android 12. Le nom du téléphone vend la mèche : il est compatible avec le réseau 5G.

Prix du Samsung Galaxy A23 5G en France

Le Samsung Galaxy A23 5G sortira en une seule et unique configuration de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible jusqu’à 1 To). Prix officiel : 319 euros.

Les trois coloris du Samsung Galaxy A23 5G // Source : Frandroid Samsung Galaxy A23 5G // Source : Frandroid

Trois coloris existent : bleu, blanc et noir.

