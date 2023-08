Samsung m’a surpris à l’IFA, et non, ce n’est pas un téléviseur ni un smartphone

Samsung a dévoilé un trésor caché à l'IFA, et ce n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est ni un téléviseur, ni un smartphone, et ce n'est pas non plus un écran PC.

L’IFA est un rendez-vous important pour tous les amateurs de tech. Comme chaque année, Samsung, après son gros Unpacked, est présent à cet événement. Et bien que l’on aurait pu s’interroger sur la pertinence de ce timing, il est clair que le géant coréen avait quelques annonces et produits.

Nous vous signalons que cet article a été écrit dans le cadre d’un voyage presse organisé par Samsung, pour une couverture complète du salon berlinois. Évidemment, la marque coréenne n’a pas été impliquée dans l’écriture de ce reportage.

Samsung x Disney

La plus grosse annonce, en tout cas, celle que nous avons retenue, concerne Disney. Samsung a annoncé un partenariat avec Disney pour célébrer le 100ᵉ anniversaire de la société. Dans ce cadre, Samsung a dévoilé une édition spéciale de The Frame, appelée The Frame Disney 100 Edition.

Cette version exclusive est dotée d’un cadre spécial signé Disney 100 et d’une télécommande Disney inspirée du personnage de Mickey Mouse.

Elle est également accompagnée de 100 œuvres d’art de la collection des studios d’animation Walt Disney et Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm et National Geographic 123. Il n’y a que 100 exemplaires de cette édition vendus en France, tous en 65 pouces. Si vous êtes intéressé par cette édition spéciale, il est conseillé de vous dépêcher, car elle risque de partir très vite (sur Samsung.com).

Samsung Odyssey Neo G9 : une immersion extrême

Le Samsung Odyssey Neo G9 avait déjà fait parler de lui lors du CES 2023. Mais pour ceux qui ont raté cette première annonce, Samsung leur a offert une seconde chance de le découvrir à l’IFA. Parlons technique : il s’agit du premier écran Dual UHD de Samsung. Avec ses 57 pouces de diagonale, cet écran intègre deux écrans UHD côte à côte, offrant une courbure impressionnante de 1000R. Le but ? Dominer entièrement le champ de vision de l’utilisateur.

Au niveau performance, l’écran se distingue par une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. C’est sans surprise qu’il se voit doté d’une certification AMD FreeSync Premium Pro et qu’il est également compatible avec le G-Sync de Nvidia. Après l’avoir essayé, on ne peut que confirmer l’immersion qu’il offre. Toutefois, on peut se poser la question de la pertinence d’une telle courbure : est-ce vraiment nécessaire, ou est-ce un simple gimmick ? Et vous savez quoi ? On a déjà testé sa version 49 pouces.

Samsung ViewFinity S9 : l’ombre à l’Apple Studio Display

L’autre star du stand Samsung était le ViewFinity S9. Conçu pour rivaliser avec l’Apple Studio Display, ce moniteur de 27 pouces arbore un ratio classique de 16:9 et une définition élevée de 5 120 x 2 880, identique à celle de son concurrent direct. Ses caractéristiques, bien que bonnes, ne sont pas exceptionnelles : dalle IPS, contraste de 1000:1, luminosité de 600 cd/m², et fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Ce qui le rend toutefois intéressant, c’est sa connectivité élargie par rapport à Apple, incluant une prise Thunderbolt 4 (fournissant jusqu’à 90 W), trois prises USB-C, et une entrée mini DisplayPort.

Ajoutons à cela une webcam 4K amovible et une particularité très intéressante : il intègre Tizen, l’OS des téléviseurs Samsung. Cela signifie que l’écran peut fonctionner de manière autonome, avec un accès à une panoplie d’applications telles que GeForce Now, le Game Pass de Microsoft et même des apps opérateurs comme Orange, Bouygues, Free et SFR.

Samsung et la valorisation de ses efforts écologiques

Aujourd’hui, la transition écologique et la réduction de l’empreinte carbone sont au cœur des préoccupations. Pour plein de raisons, mais également, et surtout, car les constructeurs sont soumis à des normes de plus en plus strictes concernant la consommation énergétique de leurs appareils. Et dans ce domaine, Samsung semble avoir trouvé une méthode ingénieuse pour se démarquer.

Après avoir échangé longuement avec le géant sud-coréen, j’ai pu comprendre que l’entreprise met en avant ses innovations en matière d’intelligence artificielle pour réduire les dépenses énergétiques, notamment sur le segment de l’électroménager et des téléviseurs. Cette démarche, si elle est avant tout réglementaire, est présentée par Samsung comme un avantage compétitif, ce qui est astucieux. La célèbre notation énergétique, l’étiquette énergie, allant de la lettre A à F, joue un rôle crucial dans les décisions d’achat des consommateurs.

Et, dans ce contexte, Samsung tente, par tous les moyens, de transformer une obligation légale en atout marketing. Samsung a donc une multitude de fonctions qui permettent de faire des petites, ou des moins petites, économies d’énergie au quotidien. Le téléviseur va, par exemple, baisser sa luminosité si personne n’est dans la pièce. La machine à laver le linge va ajuster ses programmes de lavage en fonction de divers paramètres.

Ce n’est pas le seul sujet de valorisation, on peut également parler de la protection des données. Samsung l’a bien compris et a décidé d’intégrer Samsung Knox, son système de sécurité, dans ses téléviseurs. En faisant de Knox un élément de différentiation, Samsung semble nous faire un cadeau. Pourtant, n’oublions pas que la sécurisation des appareils est avant tout une responsabilité du constructeur. L’intégration d’un tel système n’est pas une faveur, mais plutôt une obligation dans un monde où les numéros de carte bancaire et autres données sensibles circulent de plus en plus sur différents supports.

Indéniablement, ces innovations vont dans le bon sens pour les consommateurs : moins de dépenses énergétiques signifie des économies sur les factures, et une meilleure sécurité garantit une sérénité accrue. Cependant, il est essentiel de garder à l’esprit que ces efforts, bien que bénéfiques, ne sont pas uniquement motivés par la volonté de faire le bien.

Samsung Food

Samsung a profité de l’événement pour également annoncer une nouvelle application nommée Samsung Food, une application destinée à transformer la manière dont nous préparons nos repas au quotidien. Bon, là, ça fait vraiment révolutionnaire. En fait, Samsung Food est un assistant culinaire.

L’app permet de rechercher et de partager des recettes, mais aussi d’organiser ses repas, de faire ses courses de manière optimisée et, bien entendu, de cuisiner. L’un des aspects les plus intéressants de cette application est évidemment sa capacité à communiquer directement avec les équipements de cuisine compatibles.

L’IFA ne manque pas d’intérêt

Comme vous pouvez le voir, l’IFA réserve peu de surprises chez Samsung. En effet, la marque sud-coréenne préfère garder ses cartes maîtresses pour des événements tels que le CES et les Unpacked. Cependant, l’IFA ne manque pas d’intérêt pour autant. Il offre aux visiteurs l’opportunité de découvrir de près les nouveaux produits mis sur le marché.

Parmi les produits présentés lors de l’IFA, les téléviseurs occupaient une place prépondérante. Samsung a exposé sa gamme de téléviseurs Neo QLED 8K et 4K Q80C, dont un modèle impressionnant de 98 pouces de diagonale. Samsung a également confirmé l’arrivée d’un téléviseur Oled de 83 pouces. Cette annonce intrigue, car il n’existe pas de dalles QD-OLED avec cette diagonale. Cependant, ce téléviseur Oled de Samsung utilise une dalle white Oled fournie par LG Display, l’objectif étant d’élargir la gamme Oled.

Bien que sa disponibilité en France ne soit pas encore confirmée, les observateurs estiment que cette démarche pourrait bien être le début d’une nouvelle ère pour Samsung en matière de TV Oled, tout en continuant à proposer sa gamme Neo QLED avec technologie Mini LED.

Parmi les produits moins médiatisés, mais tout aussi intéressants, le projecteur Freestyle 2ᵉ génération a fait une apparition. Bien qu’il ne se distingue peut-être pas par ses performances exceptionnelles, il est salué pour sa praticité. Samsung mise sur ce projecteur pour répondre aux besoins des consommateurs en matière de projection simple et rapide.

Impressionné par cette technologie

Pour terminer, il y a bien une annonce qui m’a interpellée. Il s’agit de Less Microfibre, un filtre externe destiné aux machines à laver. Sa mission ? Réduire drastiquement – jusqu’à 98 % selon les données fournies par Samsung – les émissions de microplastiques provenant des cycles de lessive. Ces microplastiques, souvent issus de vêtements synthétiques, passent inaperçus dans nos canalisations, mais causent des ravages une fois qu’ils atteignent nos cours d’eau, puis les océans. Les conséquences écologiques sont désastreuses : ils perturbent les écosystèmes aquatiques, intoxiquent la faune et finissent par contaminer la chaîne alimentaire, dont nous faisons partie.

Dans un contexte où la pollution plastique des océans est un enjeu majeur, l’initiative de Samsung avec Less Microfibre devrait être saluée et encouragée. Plus encore, face à l’urgence écologique actuelle, il serait judicieux d’envisager de rendre cette technologie obligatoire sur toutes les machines à laver vendues à l’avenir. C’est en effet le genre d’initiative qui, bien que simple en apparence, pourrait avoir un impact profond sur la préservation de notre planète.

