Samsung Galaxy S20 Plus vs S20 Ultra : quelles différences pour 350 euros ?

Avec le lancement du Galaxy S20 Ultra, le Galaxy S20 Plus n'est pas le smartphone le mieux équipé de la gamme S20. Concrètement quelles sont les différences entre ces deux smartphones ? Est-ce que le Galaxy S20 Ultra peut justifier les 350 euros d'écart en France ? Voici notre comparatif.

Lors de son événement Galaxy Unpacked 2020, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme Galaxy S20 ainsi que son Galaxy Z Flip. Nous avons pu prendre en main le smartphone pliable, et les nouveaux fleurons de Samsung, et vous proposer des comparatifs détaillés avec Apple et la précédente génération de S10.

Avec les S20, Samsung propose désormais une gamme de trois smartphones, dont un particulièrement cher, le Galaxy S20 Ultra, annoncé à 1359 euros. C’est 350 euros de plus que le Galaxy S20+. Alors quelles sont les différences sur la fiche technique pour une telle différence de prix ? C’est ce que l’on va lister dans ce comparatif.

Fiches techniques

Modèle Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur Samsung One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.7 pouces 6.9 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 525 ppp 511 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Exynos 990 Exynos 990 Puce Graphique (GPU) Mali-G77 MP11 Mali-G77 MP11 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 12 Go, 16 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 128 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 64 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 48 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx 40 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4500 mAh 5000 mAh Dimensions 73.7 x 161.9 x 7.8mm 76 x 166.9 x 8.8mm Poids 186 grammes 220 grammes Couleurs Noir, Bleu, Gris Noir, Gris Prix 1009€ 1359€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

La 5G

La première différence est la compatibilité native pour le modèle français du Samsung Galaxy S20 Ultra avec les réseaux 5G. Le Galaxy S20+ à 1009 euros est uniquement compatible avec les réseaux 4G LTE. Il faut compter 100 euros de plus, soit 1109 euros pour obtenir la version 5G du Samsung Galaxy S20 Plus en France.

Si l’on s’en tient à la grille tarifaire de Samsung, il y a déjà une différence de 100 euros qui s’explique entre le S20 Plus et le S20 Ultra par cette compatibilité avec la 5G. Reste à justifier les 250 euros restants.

Le module photo « Space Zoom »

Une autre différence criante entre les deux smartphones se trouve à l’arrière, du côté de l’appareil photo. Avec le Galaxy S20 Ultra, Samsung fait beaucoup en avant son capteur 108 mégapixels grand-angles et son téléobjectif de 48 mégapixels, permettant un « Space Zoom » 100X. On n’oublie pas le capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et le capteur de profondeur ToF.

De son côté le Galaxy S20+ bénéficie du même capteur ultra grand-angle 12 mégapixels, le capteur principal passe de 108 à 12 mégapixels sur ce modèle, et le téléobjectif est cette fois de 64 mégapixels. Le capteur ToF est toujours de la partie sur le Galaxy S20+. Ce module photo permet à Samsung d’annoncer un zoom x30, déjà largement suffisant.

Pour aller plus loin

Le zoom sur les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : tout comprendre à son fonctionnement

On peut noter que dans les deux cas, le smartphone est capable de filmer des vidéos jusqu’en 8K à 30 images par seconde.

Il faudra attendre les tests pour avoir un avis plus définitif, mais sur le papier c’est bien grâce à son module photo que le Galaxy S20 Ultra devrait le plus se différencier de son frère.

L’appareil photo à l’avant est également différent entre les deux smartphones. Le Galaxy S20 Ultra mise une nouvelle fois sur un capteur haute définition de 40 mégapixels, contre « seulement » 10 Mégapixels pour le S20+.

Plus de batterie, oui, mais plus d’autonomie ?

Lorsque l’on regarde rapidement les caractéristiques des deux smartphones, on peut rapidement remarquer que le Galaxy S20 Ultra intègre une batterie de 5000 mAh, contre 4500 mAh pour le Galaxy S20+. Sur le papier, une batterie plus volumineuse veut en général dire un smartphone avec plus d’autonomie.

Cependant, il faut ici garder à l’esprit la compatibilité 5G du Galaxy S20 Ultra et son module photo plus ambitieux qui devraient se traduire dans les deux cas par une consommation énergétique en hausse.

Reste à savoir si un usage avec peu de photos, et surtout une utilisation uniquement connectée à des réseaux 4G LTE, ce qui sera le cas en France en 2020, se traduire oui ou non par une autonomie plus importante sur le Galaxy S20 Ultra.

Du côté de la recharge, les deux smartphones sont livrés avec un chargeur 25 W, mais le Galaxy S20 Ultra bénéficie d’une compatibilité avec la charge à 45 W.

Taille et poids

Ce sont des différences moins importantes, le Galaxy S20 Ultra mesure 5 mm de plus en hauteur, pour 2 mm de plus en largeur et 1 mm de plus en épaisseur, avec 36 grammes de plus sur la balance, toujours comparé au Galaxy S20+.

Sur le papier ces différences peuvent sembler minimes, mais on parle de smartphone déjà bien encombrant avec un écran de 6,9 pouces 20:9 pour le premier, et 6,7 pouces 20:9 pour le second.

Dernier détail : la RAM

Cela tient en une phrase : le Galaxy S20 Ultra intègre 12 à 16 Go de RAM, contre 8 Go de RAM pour le Galaxy S20+. Difficile de savoir si cela aura un réel intérêt sur smartphone en 2020. Le supplément de RAM sur le S20 Ultra devrait notamment permettre de mieux gérer les photographies, forcément plus lourdes à cause des capteurs haute définition, mais aussi la bande passante supplémentaire en 5 G.

Disponibilité et prix

Les Samsung Galaxy S20 seront disponibles à partir du 13 mars, mais il est déjà possible de les précommander. Le Samsung Galaxy S20+ est disponible à partir de 1009 euros, contre 1359 euros pour le Galaxy S20 Ultra.

Conclusion

Finalement, pour 350 euros de plus, on peut retenir que le Galaxy S20 Ultra intègre un peu plus de RAM, une batterie un peu plus volumineuse, la 5G et surtout ce fameux module photo avec zoom x100. Le Galaxy S20+ a pour lui son écran un peu plus petit, et son poids un peu plus léger.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid