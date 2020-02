Samsung Galaxy S20 ou Galaxy S10 : quelles sont les différences ?

Samsung vient de dévoiler ses nouveaux Galaxy S20, smartphones qui devraient servir de mètre-étalon pour l'industrie. Mais quelles sont les différences avec le Galaxy S10, d'un an son ancêtre

Alors que la gamme des Samsung Galaxy S20 vient tout juste d’être dévoilée, on peut légitimement se demander quelles sont les différences entre cette génération et la précédente. Si l’on a déjà un Galaxy S10 ou un Galaxy S10+, est-il intéressant de se pencher sur les Galaxy S20 ou S20+ ? La génération 2019, qui a désormais bien baissé de prix, reste-t-elle intéressante ? Faisons le point !

Design : un rapprochement avec les Galaxy Note

Samsung a trouvé depuis quelques années une formule gagnante et la décline aujourd’hui sur la majorité de ses smartphones, l’améliorant par petites touches au fil des itérations. Si le résultat était déjà excellent avec les Galaxy S10, les Galaxy S20 vont encore plus loin.

On retrouve le même design avec deux plaques de verre maintenues par un cadre en aluminium. Les bordures sont toujours un peu plus affinées et l’écran continue de réduire ses bords incurvés sur les côtés. Samsung a compris que si le rendu esthétique est agréable à l’œil, la praticité toute relative de ce gimmick le rend pour certains très désagréable. Sur les Galaxy S20, on se rapproche donc un peu plus d’un écran plat avec une vitre 3D.

L’encoche, ou plutôt « la bulle », est quant à elle centrée au milieu de la barre de statut, mais aussi plus petite. Samsung reprend ici ce qui avait déjà fonctionné sur les Galaxy Note 10, laissant derrière lui par la même occasion la double bulle disgracieuse (mais amusante) du Galaxy S10+.

L’autre différence vraiment notable va se jouer sur la taille. Là où le Galaxy S10 embarque un écran de 6,1 pouces pour 157 grammes, le Galaxy S20 propose, lui, un écran de 6,2 pouces pour 164 grammes. Une augmentation qui reste raisonnable, surtout quand le surpoids devrait offrir, sur le papier, une meilleure autonomie. Le Galaxy S20+ gagne quant à lui 0,3 pouce de diagonale d’écran (de 6,4 à 6,7″) pour 13 grammes (de 175 à 188 grammes), restant tout de même bien en dessous des 196 grammes du Galaxy Note 10+.

Samsung signe ce qui est peut-être son meilleur design à date

Notons également deux disparitions qui devraient susciter des émotions diverses : le bouton dédié à Bixby et la prise jack tirent leur révérence sur ce modèle, signant l’arrêt de ces deux éléments sur la gamme Galaxy S. À vous de juger si c’est une grande perte ou non selon vos besoins.

Clairement, Samsung signe ce qui est peut-être son meilleur design à date, à la fois esthétique et fonctionnel. Reste à voir ce que cela donne lors des tests complets, notamment au niveau du module photo assez protubérant qui pourrait déséquilibrer l’ensemble, mais il est indéniable que Samsung a écouté les retours des utilisateurs pour améliorer sa copie.

Écran : la magie du 120 Hz

Pour ce qui est de l’écran, on reste sur l’habituelle dalle Amoled QHD+(3200 x 1440 pixels), compatible HDR10+, mais avec un ratio légèrement plus allongé. Sur ce point, Samsung a toujours été l’un des leaders et compte bien le rester.

Le constructeur coréen rattrape d’ailleurs cette année son léger retard en dépassant le 60 Hz. Les Galaxy S20 et S20+ passent directement à un rafraîchissement d’écran de 120 Hz, grimpant aussitôt parmi les plus hauts framerates du marché. Par ailleurs, tout comme le futur OnePlus 8, les Galaxy S20 profitent d’un échantillonnage de l’écran tactile à 240 Hz, permettant d’offrir une plus grande sensation de fluidité à l’usage.

La photo et la vidéo à l’honneur

Outre l’écran, l’autre point qui est toujours particulièrement travaillé par Samsung est l’appareil photo. Cette année, la marque a mis le paquet et compte bien marquer les esprits avec son Galaxy S20 Ultra. Pour autant, les Galaxy S20 et S20+ ne sont pas délaissés pour autant et profitent de modifications notables par rapport aux Galaxy S10 et S10+.

Rappelons déjà leur configuration :

capteur principal de 12 mégapixels, objectif f/1,8 ;

module ultra grand-angle de 12 mégapixels, f/2,2 ;

capteur de 64 mégapixels, objectif f/2,0 ;

capteur ToF (uniquement sur le Galaxy S20+).

On a donc un capteur ToF supplémentaire, qui devrait améliorer la capacité du smartphone à proposer des portraits convaincants, ce qui n’était pas le point fort des S10, mais aussi un capteur de 64 Mpx qui remplace le module zoom x2 de 12 Mpx du Galaxy S précédent. Outre la possibilité de prendre des photos de très grande définition, cet appareil photo offre un zoom x3 sans perte par rapport à l’objectif principal, et un zoom numérique allant jusqu’à x30. Pour cela, le téléphone utilise la matrice complète et rogne dans l’image pour obtenir le grossissement.

On devrait donc y gagner autant en qualité qu’en polyvalence.

Ce capteur de 64 Mpx permet également aux Galaxy S20 de filmer en 8K à 30 images par seconde. Une première sur le marché des smartphones. Même le ZTE Axon 10s Pro, premier smartphone à avoir un Snapdragon 865, ne filme qu’en 4K, tout comme les Galaxy S10.

Plus de puissance, plus d’autonomie

Enfin, les Samsung Galaxy S20 et S20+ font également évoluer leur fiche technique. Malheureusement, on ne trouve pas de SoC Snapdragon 865 à leur bord sur la version européenne, mais un Exynos 990 plus évolué que l’Exynos 9820 de l’année dernière. En pratique, niveau puissance, cela ne devrait pas se ressentir, mais à utilisation égale, cette puce devrait être moins gourmande en énergie.

La batterie a d’ailleurs été particulièrement gonflée sur cette génération pour endurer comme il se doit l’écran 120 Hz. Avec 4000 et 4500 mAh respectivement sur les Galaxy S20 et S20+, Samsung gonfle son accumulateur de 600 mAh sur le petit modèle — qui était une catastrophe sur ce critère, il faut bien l’avouer — et de 400 mAh sur le grand. Il faudra bien sûr attendre un test complet pour se rendre compte de la différence effective, mais cela laisse présager le meilleur.

Notons que le chargeur fourni dans la boîte est cette fois-ci de 25 W, contre 15 W sur la génération précédente. On est encore loin de la charge rapide proposée par certains, mais c’est déjà une bonne avancée.

Enfin, Les Samsung Galaxy S20 sont déclinés en une version équipée de 12 Go de RAM et compatible 5G. Pour les adeptes du « toujours plus » qui ne veulent tout de même pas se tourner vers le Galaxy S20 Ultra, c’est une nouvelle fois une avancée intéressante par rapport aux Galaxy S10.

Prix : une différence d’âge

Cette année, Samsung n’augmente pas ses prix sur les Galaxy S20 et S20+, qui adoptent la même tarification que les S10 et S10+ à leur sortie, à savoir 909 et 1009 euros respectivement, auxquels il faut rajouter 100 euros pour obtenir la déclinaison 5G / 12 Go de mémoire vive.



Les Galaxy S10 et S10+ ont quant à eux maintenant un an et peuvent se trouver à 649 et 749 euros chez tous les revendeurs officiels. Une différence de 30 ou 25 % tout de même.

En attendant nos tests complets, qui devraient arriver mi-mars environ, vous pouvez toujours lire notre prise en main complète des Galaxy S20 et S20+ pour vous faire une idée plus exhaustive de ces smartphones. Et pour aller encore plus loin, n’hésitez pas à jeter un œil à notre prise en main du Samsung Galaxy S20 Ultra et du Galaxy Z Flip.

