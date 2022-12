Škoda Enyaq Coupé iV 60 : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

Comment se place la Škoda Enyaq Coupé iV 60 dans notre exercice des grands trajets ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui, sur nos deux trajets de référence, simulant des vacances d’été comme d’hiver. Et si l’électrique de Škoda nous réservait une belle surprise ?

Les grands voyages en voiture électrique sont toujours source d’inquiétude, et pour cause : les bornes de recharge ne sont pas aussi bien réparties sur le territoire que l’on pourrait le souhaiter, et toutes ne sont pas égales en puissance ou facilité d’utilisation. Ainsi, les véhicules électriques peuvent être excellents pour le quotidien, mais réserver de mauvaises surprises lors des trajets pour les vacances.

Notre série de grands voyages traversant la France est donc là pour vous aider à y voir plus clair sur les véhicules les mieux taillés du marché, pour que vous arriviez à bon port sereinement, et si possible sans casser la tirelire. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur la Škoda Enyaq Coupé iV 60, un SUV électrique au profil — vous l’aurez deviné — coupé.

Nous appliquons les règles habituelles pour cet exercice, à savoir : le départ se fera à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule devra rouler aux vitesses limites. Après un retour sur les promesses de la Škoda Enyaq Coupé iV 60 en termes d’autonomie et de puissance de charge, nous planifierons les trajets pour vérifier ce qu’il est raisonnable d’attendre de cette voiture électrique lorsque l’on traverse l’Hexagone.

Les caractéristiques de la Škoda Enyaq Coupé iV 60

La Škoda Enyaq Coupé iV 60 embarque une batterie de 58 kWh utiles, et affiche une autonomie WLTP allant jusqu’à 408 kilomètres. Sa puissance de charge rapide maximale grâce à sa prise combo CCS est de 120 kW, ce qui peut paraître faible face à certaines championnes de la charge rapide.

Toutefois, il est bon de rappeler que sa batterie est relativement petite (moins de 60 kWh), ce qui lui assure un remplissage à 80 % somme toute assez rapide lors des grands trajets. Nous utiliserons l’ensemble des réseaux de recharge disponible le long des grands axes empruntés lors de la planification des trajets, notamment Ionity, les Superchargeurs Tesla ouverts à tous et même la borne de Kallista Energy en Normandie.

Le planificateur d’itinéraires de référence, A Better Route Planner, est utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut enregistrée sur la Škoda Enyaq Coupé iV 60.

La planification des trajets

Afin de respecter les règles imposées de l’exercice, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 58 kWh de la Škoda Enyaq Coupé iV 60 coûtent alors 10 euros. Nous prendrons en compte ce coût lorsqu’il faudra faire le bilan de chaque grand trajet.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres). Le trajet d’hiver débutera à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Trois petites charges et puis s’en va

Si les meilleurs véhicules électriques de cet exercice parviennent à effectuer le trajet avec une seule petite charge, ce n’est pas le cas de la Škoda Enyaq Coupé iV 60 comme vous pouvez l’imaginer. Avec une autonomie WLTP bien inférieure aux 530 kilomètres de notre voyage estival, nul doute que plusieurs charges seront nécessaires.

Selon A Better Route Planner, pour arriver à destination avec 20 % de batterie restante, il faut charger à trois reprises sur des bornes Ionity. Au total, 42 minutes sont passées à charger, pour un coût d’environ 48 euros.

En incluant la charge de départ à domicile, nous obtenons un coût total de 58 euros pour ce voyage estival. La consommation estimée est quant à elle de 208 Wh/km, ce qui correspond à une autonomie de 280 kilomètres avec la batterie de la Škoda Enyaq Coupé iV 60 pleine.

20 minutes de charge tous les 150 kilomètres

Avec une température extérieure de 0 degré, les batteries des véhicules électriques sont mises à rude épreuve : non seulement la consommation s’envole, mais en plus les performances de charge rapide peuvent être dégradées. La Škoda Enyaq Coupé iV 60 s’en sort plutôt bien ici, puisque ce sont cinq recharges pour une durée totale d’une heure et 46 minutes qui sont nécessaires pour rallier la Haute-Savoie au départ de Caen.

En moyenne, il faut compter vingt minutes de charge tous les 150 kilomètres dans ces conditions, où la consommation moyenne prévue atteint 228 Wh/km. Cela correspond à 250 kilomètres d’autonomie.

Les cinq charges durent toutes entre 14 et 29 minutes, ce qui montre la relative rapidité avec laquelle se recharge la Škoda Enyaq Coupé iV 60. Chez Ionity, Tesla et Kallista Energy, le coût est d’environ 108 euros pour la totalité du trajet. En ajoutant la charge à domicile de départ, nous obtenons un prix de 118 euros au total pour ce trajet hivernal.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 10 euros) dans le tableau ci-dessous. Vous pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min Tesla Model S Plaid 46 € 14 min 4 h 52 min Tesla Model S 34 € 9 min 4 h 47 min Skoda Enyaq iV 80 51 € 27 min 5 h 01 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 58 € 42 min 5 h 19 min Volkswagen ID. Buzz 82 € 48 min 5 h 37 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min Tesla Model S Plaid 104 € 42 min 8 h 5 min Tesla Model S 88 € 33 min 7 h 55 min Skoda Enyaq iV 80 113 € 1 h 18 min 8 h 33 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 118 € 1 h 46 min 9 h 04 min Volkswagen ID. Buzz 182 € 2 h 04 min 9 h 41 min

Conclusion

Les grands voyages en voiture électrique sont globalement plus chers que les trajets du quotidien, cela ne fait aucun doute. La Škoda Enyaq Coupé iV 60 n’est pas une exception à la règle, puisque notre trajet estival affiche un coût aux 100 kilomètres d’environ 11 euros, contre 13,90 euros aux 100 kilomètres pour le voyage d’hiver.

Pour rappel, en déplacement et en charge rapide, les coûts sont environ quatre à cinq fois plus importants qu’à domicile. Toutefois, même dans le cas pessimiste du trajet hivernal, le coût est comparable à une voiture thermique qui consomme autour de 7 litres aux 100 kilomètres.

Il est important de garder à l’esprit que le reste de l’année, rouler en Škoda Enyaq Coupé iV 60 coûtera plutôt deux à trois euros pour 100 kilomètres, soit un tarif bien moins élevé que n’importe quel véhicule à essence.

Ceci étant dit, en comparaison à d’autres véhicules électriques du même segment, la Škoda Enyaq Coupé iV 60 est plutôt bien placée en termes de coûts, puisqu’elle est moins onéreuse en voyage que la Hyundai Ioniq 5, la Hyundai Kona 64 kWh, la Kia EV6 ou encore la Renault Mégane e-tech EV60.

En ce qui concerne la durée de recharge, elle n’a pas vraiment à rougir de sa faible puissance maximale, puisqu’elle parvient à faire jeu égal avec la Kia EV6 58 kWh sur le trajet hivernal, alors que cette dernière affiche une charge plus rapide sur le papier.

Globalement, malgré sa batterie de seulement 58 kWh, la Škoda Enyaq Coupé iV 60 est une bonne voiture électrique pour tailler la route. Sachant qu’il existe une version équipée d’une batterie de 77 kWh (plus onéreuse, fatalement), n’ayez crainte : si l’Enyaq vous plaît et que vous souhaitiez être rassuré sur sa capacité à tailler la route, c’est le cas.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.